In der Hei­del­steig­schu­le wird seit fast zwei Jah­ren an der Sanie­rung der Umklei­de- und Sani­tär­an­la­gen geplant und gearbeitet

Bit­te ein paar neue Toi­let­ten für das Schul­haus! Was nach einem ein­fa­chen und berech­tig­ten Wunsch klingt, ist in der Pra­xis eine ech­te Her­aus­for­de­rung. Deut­lich wird das an der Hei­del­steig­schu­le, die vom ehe­ma­li­gen Hoch­bau­amts­lei­ter Hans Rothen­bur­ger geplant und im Jahr 1970 fer­tig­ge­stellt wur­de. Das dort lau­fen­de Pro­jekt bean­sprucht ins­ge­samt über zwei­ein­halb Jah­re von der Pla­nung bis zur Fertigstellung.

„Die gro­ße Auf­ga­be besteht ja dar­in, die Sanie­rung im lau­fen­den Schul­be­trieb hin­zu­krie­gen und den Unter­richt nicht zu beein­träch­ti­gen“, erklärt die beauf­trag­te Archi­tek­tin Mari­on Kolb. Denn: Die auf­wen­di­gen Arbei­ten an vier Schü­ler- und zwei Leh­rer-WCs sowie am Pau­sen­ver­kauf inklu­si­ve Toi­let­ten las­sen sich unmög­lich allein in der Feri­en­zeit erle­di­gen. Und bei der Moder­ni­sie­rung gilt es auch das Raum­kon­zept anzu­pas­sen und den aktu­el­len Anfor­de­run­gen gerecht zu wer­den, also zum Bei­spiel Behin­der­ten-WCs und einen Putz­raum zu inte­grie­ren oder eine Tee­kü­che neu zu gestalten.

Seit August 2022 läuft das Pro­jekt. Damals wur­den die betrof­fe­nen Berei­che geöff­net und die Bau­sub­stanz inten­siv unter­sucht. „Da waren wir schon mal froh, dass wir im Schul­ge­bäu­de kei­ne auf­fäl­li­gen Bau­stof­fe gefun­den haben“, berich­tet Kolb. Danach ging es gemein­sam mit Danie­la Pro­jahn vom städ­ti­schen Immo­bi­li­en­ma­nage­ment an die Aus­schrei­bung der detail­lier­ten Fach­pla­nung. Benö­tigt wur­den unter ande­rem ein Haus­tech­ni­ker, ein Elek­tro­tech­ni­ker, ein Bau­phy­si­ker, ein Sta­ti­ker und ein Sicher­heits- und Gesundheitsschutzkoordinator.

In den Som­mer­fe­ri­en 2023 wur­de die Bau­stel­le ein­ge­rich­tet und die lär­min­ten­siv­sten Arbei­ten mit dem Rück­bau der Toi­let­ten bis auf den Roh­bau durch­ge­führt. „Der Putz muss­te weg, die Flie­sen muss­ten weg und der Est­rich“, berich­tet Kolb. Auch Heiz­kör­per und Lüf­tung wer­den erneu­ert, die Beleuch­tung auf LED-Licht umge­stellt. Die Höhe des alten Fuß­bo­den­auf­baus erwies sich als sehr gering, so dass eine spe­zi­el­le Tritt­schall­däm­mung benö­tigt wur­de, um den neu­en Ansprü­chen gerecht wer­den zu kön­nen und kei­ne Stu­fen als Stol­per­fal­len am Ein­gang zu erzeu­gen. Auch das gelang. Kolb betont: „Uns war es wich­tig, das Erschei­nungs­bild des Gebäu­des nicht zu zer­stö­ren. Dafür war Fin­ger­spit­zen­ge­fühl notwendig.“

Auch Schul­räu­me wer­den modernisiert

Das gilt auch für die lau­fen­den Ver­bes­se­run­gen an den Schul­räu­men. „Wir über­ho­len ein, zwei Zim­mer pro Schul­jahr – bau­en neue Lam­pen ein, strei­chen die Wän­de und ver­le­gen neue Böden. Die kom­plet­te Raum­scha­le wird also erneu­ert“, berich­tet Danie­la Pro­jahn vom Immo­bi­li­en­ma­nage­ment. Auch dabei gilt es, auf den Schul­be­trieb immer wie­der Rück­sicht zu nehmen.

Bei dem Sanie­rungs­pro­jekt sind die Toi­let­ten für die Leh­rer inzwi­schen fer­tig, die Toi­let­ten für die 153 Grund- und 173 Mit­tel­schü­le­rin­nen und ‑schü­ler sol­len im Som­mer abge­schlos­sen wer­den genau­so wie der ver­grö­ßer­te Pau­sen­ver­kaufs­raum. Bis dahin müs­sen die Jungs und Mäd­chen noch die Toi­let­ten in einem Con­tai­ner im Schul­hof nut­zen. Rek­tor Chri­sti­an Förtsch lobt die „gute Abspra­che bei der Pla­nung der Bau­ar­bei­ten“ auch mit Bau­lei­te­rin Hei­ke Diehl und erklärt: „Wir sind heil­froh, dass die Stadt hier so viel Geld investiert.“

1,6 Mil­lio­nen Euro sind es, die für die Sanie­rung in der Hei­del­steig­schu­le aus­ge­ge­ben wer­den. Denn bereits ab den Pfingst­fe­ri­en sind die Umklei­den und WCs in der Turn­hal­le dran. Auch hier wer­den die Räu­me neu struk­tu­riert und zum Bei­spiel eine sepa­ra­te Umklei­de für die Leh­re­rin­nen und Leh­rer geschaf­fen. „Wegen des feh­len­den zwei­ten Ret­tungs­wegs muss die Hal­le aller­dings bis zur Fer­tig­stel­lung an Ostern 2025 gesperrt wer­den“, sagt Danie­la Pro­jahn. Für die­se Zeit ist bereits vor­ge­sorgt: Die Kin­der wer­den dann ihren Sport­un­ter­richt in ande­ren Hal­len und im Außen­be­reich absolvieren.

Zah­len

Ins­ge­samt 29 Wasch­becken, 12 Uri­na­le, 5 Duschen und 30 Toi­let­ten wer­den im Rah­men der Maß­nah­me im Schul­ge­bäu­de, Pau­sen­ver­kauf und in der Turn­hal­le erneu­ert. 335 qm Nutz­flä­che wer­den umgebaut.