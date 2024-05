Im Jah­re 1948 erar­bei­te­te der Par­la­men­ta­ri­sche Rat das Grund­ge­setz für die Bun­des­re­pu­blik Deutsch­land. Den ins­ge­samt 65 Abge­ord­ne­ten des Rates – von den Land­ta­gen gewählt – gehör­ten nur vier Frau­en an: Frie­de­ri­ke Nadig, Eli­sa­beth Sel­bert, Hele­ne Weber und Hele­ne Wes­sel. Sie gel­ten als die „Müt­ter des Grund­ge­set­zes“ und waren 1949 wesent­lich dar­an betei­ligt, dass die Gleich­stel­lung der Geschlech­ter mit dem Satz „Frau­en und Män­ner sind gleich­be­rech­tigt“ in Arti­kel 3 des Grund­ge­set­zes auf­ge­nom­men wur­de. Anläss­lich des 75. Geburts­ta­ges der Deut­schen Ver­fas­sung greift der ehren­amt­li­che Inte­gra­ti­ons­be­auf­trag­te des Land­krei­ses Coburg, Kanat Akin, die­se The­ma­tik auf und lädt ab dem 23. Mai zu einer Wan­der­aus­stel­lung des Bun­des­mi­ni­ste­ri­ums für Fami­lie, Senio­ren, Frau­en und Jugend über die „Müt­ter des Grund­ge­set­zes“ in die kultur.werk.stadt in Neu­stadt, Bahn­hof­stra­ße 22. Die Aus­stel­lung läuft bis zum 30. Juni.

„Das Grund­ge­setz ist einem mas­si­ven Stress­test aus­ge­setzt“, sagt Jurist Akin. „Das 75. Jubi­lä­um ist daher mei­nes Erach­tens nicht nur in den Groß­städ­ten, son­dern im gesam­ten Gel­tungs­be­reich zu fei­ern. Ich habe des­halb lan­ge nach einer Mög­lich­keit gesucht, wie ich die­ses Jubi­lä­um vor Ort ins Bewusst­sein rücken kann.“ Dabei habe sich der Kon­takt zum Bun­des­mi­ni­ste­ri­um für Fami­lie, Senio­ren, Frau­en und Jugend erge­ben, dass die Wan­der­aus­stel­lung betreut. Koope­ra­ti­ons­part­ner des Pro­jek­tes vor Ort sind die kultur.werk.stadt in Neu­stadt, die Nie­der­füll­ba­cher Stif­tung sowie die Part­ner­schaf­ten für Demo­kra­tie Coburg Land.

Die Aus­stel­lung wür­digt den Ein­satz und den Ver­dienst der vier Frau­en und erin­nert dar­an, dass es auch in der heu­ti­gen Zeit wei­ter­hin poli­ti­sches Enga­ge­ment braucht, um eine tat­säch­li­che Geschlech­ter­ge­rech­tig­keit zu errei­chen. Zwar schei­ter­te eine von Hele­ne Weber (CDU) und Frie­de­ri­ke Nadig (SPD) vehe­ment ein­ge­for­der­te ver­fas­sungs­recht­li­che Ver­an­ke­rung der Lohn­ge­rech­tig­keit von Mann und Frau 1949 am Wider­stand der männ­li­chen Par­tei­kol­le­gen. Aller­dings wäre es ohne die uner­müd­li­che Arbeit der vier Frau­en (und der vie­len Frau­en, die sich in der Öffent­lich­keit für die vol­le Gleich­be­rech­ti­gung ein­setz­ten) im Jahr 1949 nicht zu der For­mu­lie­rung des Gleich­be­rech­ti­gungs­ar­ti­kels in Art. 3 Abs. 2 des Grund­ge­set­zes gekommen.

Dabei war die­ser Satz in der von einem patri­ar­cha­li­schen Ehe- und Fami­li­en­ver­ständ­nis gepräg­ten Nach­kriegs­zeit zwar Pro­gramm, lan­ge aber noch nicht Rea­li­tät. Der soge­nann­te Stich­ent­scheid des Ehe­man­nes, also die Befug­nis, in ehe­li­chen Ange­le­gen­hei­ten als letz­te Instanz zu ent­schei­den, wur­de erst im Jahr 1957 durch das Gleich­be­rech­ti­gungs­ge­setz abge­schafft. Erst seit 1994 ist die Frau nicht mehr gesetz­lich ver­pflich­tet, bei Ehe­schlie­ßung den Nach­na­men des Man­nes anzu­neh­men; erst seit 1997 steht Ver­ge­wal­ti­gung in der Ehe unter Stra­fe. Noch heu­te aller­dings kämp­fen Frau­en in ganz Euro­pa bei­spiels­wei­se um Lohn­ge­rech­tig­keit, allei­ne in Deutsch­land beträgt die Ent­gelt­lücke zwi­schen den Geschlech­tern 18 Prozent.

Für Kanat Akin stellt das Grund­ge­setz das „Fun­da­ment für Demo­kra­tie und Frei­heit“ dar. Er sagt: „Es ent­hält Wer­te, die für ein mensch­li­ches und fried­li­ches Mit­ein­an­der unver­zicht­bar sind. Wir dür­fen nicht ver­ges­sen, dass die­se Wer­te nicht selbst­ver­ständ­lich sind und ein­fach so da. Damit sie auch wei­ter­hin gel­ten, bedarf es des Ein­sat­zes eines jeden Einzelnen.“

Wie die Bun­des­frau­en­mi­ni­ste­rin Lisa Paus in einem Vor­wort zu der Aus­stel­lung infor­miert, sind Frau­en vor allem auf kom­mu­na­ler Ebe­ne auch in der Gegen­wart noch immer viel zu sel­ten poli­tisch aktiv. So stel­len sie in den Gemein­de­par­la­men­ten gera­de knapp 28 Pro­zent der Mit­glie­der, ein Bür­ger­mei­ste­rin­nen-Amt beset­zen nur neun Pro­zent. Erschwert wer­de poli­ti­sches Enga­ge­ment für Frau­en durch den Kampf gegen Rol­len­kli­schees und die pro­ble­ma­ti­sche Ver­ein­bar­keit von Fami­lie und Man­dat bezie­hungs­wei­se Ehren­amt, aber auch durch eine frau­en­feind­li­che Kom­mu­ni­ka­ti­ons- und Dis­kus­si­ons­kul­tur sowie feh­len­de Netzwerke.

Als zwei­ten Teil des Pro­jek­tes „75 Jah­re Grund­ge­setz“ plant Kanat Akin eine Mati­née am 30. Juni ab elf Uhr in der kultur.werk.stadt. Hier gibt das Blä­ser­quin­tett Opus45 gemein­sam mit dem bekann­ten Schau­spie­ler Roman Kniž­ka eine Lesung zum „Export­schla­ger“ Grund­ge­setz und unter­zieht den Gleich­be­rech­ti­gungs­grund­satz einem aktu­el­len Rea­li­täts­check. Der Ein­tritt ist frei; Inter­es­sier­te soll­ten sich jedoch vor­ab tele­fo­nisch unter 09566/80 86 89–24 oder per Mail an pdf.​coburg.​land@​elkb.​de anmelden.