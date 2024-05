Anne Haug pul­ve­ri­siert Pau­la New­by-Fra­sers Uralt­re­kord in Lanzarote

Anne Haug glänzt beim Club La San­ta Iron­man Lan­za­ro­te mit einer Gala­vor­stel­lung bei dem wohl einem der här­te­sten Ren­nen des Tri­ath­lon­ka­len­ders. Die Bay­reu­the­rin tri­um­phier­te in Puer­to del Car­men über die schwe­ren 3,8 km Schwim­men, 180 km Rad­fah­ren und 42,2 km Lau­fen in 9:06:40 Stun­den und unter­bot dabei den Uralt-Strecken­re­kord von Pau­la New­by-Fra­ser (9:24:39) aus dem Jahr 1995 um fast 20 Minuten.

Bereits in der ersten Dis­zi­plin sorgt Anne Haug für kla­re Ver­hält­nis­se. Nach 54:26 Minu­ten stieg Anne Haug bei 19 Grad Was­ser­tem­pe­ra­tur mit einem Vor­sprung von knapp fünf Min­ten aus dem Atlan­tik. Auf den anschlie­ßen­den Klet­ter­pas­sa­gen auf der Kana­ren­in­sel mit über 2.550 Höhen­me­tern ging die One-Women-Show wei­ter. Die 180 Kilo­me­ter absol­vier­te die Iron­man-Welt­mei­ste­rin in 5:17:49 Stun­den. In ihrer Para­de­dis­zi­plin ließ Anne Haug wei­ter­hin nichts anbren­nen. Auf der Mara­thon­strecke ging es an der Küste ver­teilt auf drei Run­den stets hoch oder run­ter. Ins­ge­samt waren 228 Höhen­me­ter zu bewäl­ti­gen. Mit ihrem 2:49er Mara­thon lief Anne Haug nach 9:06:40 Stun­den ins Ziel auf der Ave­ni­das de las Playas – so schnell wie nie zuvor eine Frau in der 42-jäh­ri­gen Geschich­te des Iron­man Lan­za­ro­te. Die Fran­zö­sin Jean­ne Col­lon­ge finish­te nach 9:50:24 Stun­den vor der Vor­jah­res­sie­ge­rin Lydia Dant aus Groß­bri­tan­ni­en in 9:54:54 Stunden.