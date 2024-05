In die­sem Jahr ver­gibt die Stadt Bay­reuth wie­der ihren Umwelt- und Natur­schutz­preis. Die­ser wird alle zwei Jah­re für beson­de­re Lei­stun­gen zum Schutz der Umwelt und Natur ver­lie­hen. Über die Ver­ga­be ent­schei­det der Stadt­rat. Bewer­tet wer­den beson­de­re Lei­stun­gen für die Siche­rung der natür­li­chen Lebens­grund­la­gen, für den Erhalt und die Ver­bes­se­rung von Umwelt­be­din­gun­gen, für die Ver­bes­se­rung des Wohn­um­fel­des der Stadt oder bei­spiel­ge­ben­des öko­lo­gi­sches Bau­en. Der Umwelt- und Natur­schutz­preis, der mit einem Geld­be­trag von 2.500 Euro dotiert ist, kann an natür­li­che Per­so­nen oder Per­so­nen­grup­pen sowie an juri­sti­sche Per­so­nen mit Wohn­sitz oder Nie­der­las­sung in der Stadt Bay­reuth ver­lie­hen werden.

Bewer­bun­gen und Vor­schlä­ge sind bis spä­te­stens Sams­tag, 15. Juni, an die Stadt Bay­reuth, Amt für Umwelt- und Kli­ma­schutz, Wil­helm-Pitz-Stra­ße 1, 95448 Bay­reuth, zu richten.