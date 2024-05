Gut ver­sorgt zu gün­sti­gen Prei­sen wer­den alle Jugend­li­chen und jun­gen Erwach­se­nen auf dem 2. FOsti­val am 18. Mai 2024 auf der Sport­in­sel in Forch­heim! Die bei­den ehren­amt­li­chen Orga­ni­sa­to­rin Julia Stumpf und Orga­ni­sa­tor Tobi­as Raab, Jugend­be­auf­trag­te des Forch­hei­mer Stadt­rats, haben es sich vor allem auf die Fah­nen geschrie­ben, zur Ver­an­stal­tung nicht nur für hoch­wer­ti­ges, son­dern auch gün­sti­ges Essen und Geträn­ke zu sor­gen: Lecke­res Essen wie Piz­za, Pasta, Gegrill­tes und Süßes und Geträn­ke (ab 17:30 auch alko­ho­li­sche) wer­den durch ein Son­der­bud­get bezu­schusst und zum Son­der­preis, z.B. an der Bude des ASB, angeboten.

„Wir als Jugend­be­auf­trag­te des Stadt­ra­tes freu­en uns außer­or­dent­lich, dass das FOsti­val letz­tes Jahr so gut ange­kom­men ist, dass es am Sams­tag direkt in die zwei­te Run­de geht!

Durch die tol­le Zusam­men­ar­beit zwi­schen dem Stadt­ju­gend­pfle­ger und allen Akteu­ren konn­te wie­der ein abwechs­lungs­rei­ches und groß­ar­ti­ges Pro­gramm erstellt wer­den, bei dem jeder etwas fin­det, was ihm Spaß macht, selbst­ver­ständ­lich konn­ten auch direkt eini­ge Ver­bes­se­rungs­vor­schlä­ge, die wir letz­tes Jahr erhal­ten haben, umge­setzt werden.

Beson­ders schön zu sehen ist, dass so vie­le Ehren­amt­li­che vor Ort sein wer­den und das Festi­val berei­chern – das kann nur wun­der­bar wer­den!“ sagt Jugend­be­auf­trag­te Julia Stumpf.

Das Fest wird am Sams­tag, 18.05.24, von 14:00 bis 22:00 Uhr auf der Sport­in­sel Forch­heim über die Büh­ne gehen und bie­tet kosten­lo­se Unter­hal­tung. Will­kom­men zu dem Event FOsti­val sind Jugend­li­che ab 12 Jah­ren, die auf der Sport­in­sel einen Tag vol­ler Spaß und Unter­hal­tung mit Gleich­ge­sinn­ten erle­ben können!

Die Ehren­amt­li­chen des Ver­eins „STOW301“ wer­den sich hier vor­stel­len: Begon­nen haben Leon Fleß und Timo May­er mit klei­nen Events auf Streu­obst­wie­sen rund um Forch­heim. Nun wol­len sie mit ihrem neu gegrün­de­ten Ver­ein „STOW301“ Forch­heims Kul­tur­land­schaft ver­jün­gen, moder­ni­sie­ren und jun­gen Künstler*innen eine Chan­ce geben, sich zu zeigen.

Am FOsti­val kön­nen alle, die sich dafür inter­es­sie­ren, mit dem Team von „STOW301“ ins Gespräch kom­men. Dar­über hin­aus kann man bei ihnen mit­tels KI sei­nen eige­nen Song pro­du­zie­ren und mit etwas Glück auch was gewinnen.

Es wird wie­der rockig Für das FOsti­val 2024 haben „STOW301 e.V.“ zwei Bands an Land gezo­gen, die am 18.5.24 auf der Büh­ne auf der Sport­in­sel ste­hen wer­den: • „Bad Idea“ – die „Fran­co­ni­an-Red­neck-Rock-Explo­si­on“ wird für einen musi­ka­li­schen Total­aus­fall sor­gen. Gar kei­ne so schlech­te Idee!

„Phh­häää“ – wird eben­falls rockig, pun­kig per­for­men um die Sport­in­sel zum Beben zu bringen.

Den Abschluss macht „Kil­la Chin­chil­la“, die über Bands aus dem letz­ten Jahr zu dem Event kamen. Mit Rock, Alter­na­ti­ve und Punk­rock wer­den sie mit unkon­ven­tio­nel­len Kom­bi­na­tio­nen das Publi­kum mit­rei­ßen. Das Alter hat also kei­ne Gren­zen für talen­tier­te Künstler*innen Sport und Krea­ti­ves Den Nach­mit­tag (14 bis 18:30 Uhr) bestim­men ver­schie­de­ne sport­li­che Akti­vi­tä­ten mit der Offe­nen Jugend­ar­beit (OJA), dem Jugend­haus, den Phan­toms Bam­berg (Foot­ball und Cheer­lea­ding) und Mini Golf auf der Anla­ge neben­an. Krea­tiv wird es mit der Stadt­bü­che­rei („Green-Screen“-Studio), Mit­mach-Aktio­nen des Pfalz­mu­se­ums Forch­heim und dem Work­shop „Künst­le­ri­sches Gestal­ten“ mit Nadi­ne Smirnova.

Um 17:00 Uhr star­tet der „Poet­ry Slam“ mit dem Jun­gen Thea­ter Forch­heim (Anmel­dung ger­ne auch schon vorab!).