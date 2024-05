Aktu­ell strei­ken die Beschäf­tig­ten Kli­nik Ser­vice GmbH Erlan­gen, einer 51-pro­zen­ti­gen Toch­ter des Uni­ver­si­täts­kli­ni­kums Erlan­gen. Beschäf­tig­te, die sich dort gewerk­schaft­lich orga­ni­sie­ren und ihr Grund­recht auf Streik wahr­neh­men, wer­den vom Arbeit­ge­ber mit Ein­schüch­te­run­gen und Kün­di­gun­gen über­zo­gen. Dazu erklärt Ates Gür­pi­nar, Spre­cher für Kran­ken­haus­po­li­tik der Grup­pe Die Lin­ke im Bun­des­tag: „Ich bin soli­da­risch mit den Kol­le­gin­nen und Kol­le­gen und ihren Tarif­for­de­run­gen. Die Repres­si­on der KSG gegen Gewerk­schaf­te­rin­nen und Gewerk­schaf­ter ist inak­zep­ta­bel, alle Kün­di­gun­gen müs­sen zurück­ge­nom­men wer­den. Die­ses rechts­wid­ri­ge Ver­hal­ten, auch Uni­on-Busting genannt, ist häu­fig zu beob­ach­ten, wenn Beschäf­tig­te in aus­ge­la­ger­ten Berei­chen der Kran­ken­häu­ser für bes­se­re Arbeits­be­din­gun­gen kämpfen.“

Anhand der Erlan­ger Kli­nik Ser­vice Gesell­schaft hat Gür­pi­nar des­halb die Bun­des­re­gie­rung gefragt, ob sie als Gesetz­ge­ber hier Hand­lungs­be­darf im Arbeits­recht und im Kran­ken­haus­fi­nan­zie­rungs­recht sieht und was ihr über Qua­li­täts­män­gel in der Ver­sor­gung und Pati­en­ten­ge­fähr­dung durch Out­sour­cing in Kran­ken­häu­sern bekannt ist. Die Ant­wort (sie­he Anhang) kom­men­tiert Gür­pi­nar wie folgt: „Die Bun­des­re­gie­rung will von ihren poli­ti­schen Mög­lich­kei­ten, die Arbeits- und Ver­sor­gungs­be­din­gun­gen in Ser­vice­be­rei­chen der Kran­ken­häu­ser zu ver­bes­sern, nichts wis­sen. Dabei ent­ste­hen das Out­sour­cing und die Pro­ble­me, die es in Kran­ken­häu­sern ver­ur­sacht, durch die Kran­ken­haus­fi­nan­zie­rung in Form von Fall­pau­scha­len – für die die Bun­des­re­gie­rung ver­ant­wort­lich ist. Durch den wirt­schaft­li­chen Druck, unter dem Kran­ken­häu­ser ste­hen, wer­den immer mehr Kran­ken­haus­be­schäf­tig­te in Toch­ter­ge­sell­schaf­ten gezwun­gen. Vie­le Kli­ni­ken haben in den letz­ten 20 Jah­ren Ser­vice­ge­sell­schaf­ten gegrün­det und direkt pati­en­ten­be­zo­ge­ne und per­ma­nent anfal­len­de Tätig­kei­ten aus­ge­la­gert („Out­sour­cing“). Ein­zi­ger Zweck davon ist das Unter­lau­fen von Tarif­ver­trä­gen und die Ver­schlech­te­rung von Arbeits­be­din­gun­gen und Ent­loh­nung. Die­ses Out­sour­cing gehört zu den gra­vie­rend­sten Fehl­ent­wick­lun­gen in den Kran­ken­häu­sern. Die Aus­wir­kun­gen sind erheb­lich: Zum einen wer­den Beschäf­tig­te ungleich behan­delt, Beleg­schaf­ten gespal­ten und so betrieb­li­che Inter­es­sen­ver­tre­tun­gen geschwächt. Zum ande­ren ent­ste­hen erheb­li­che Risi­ken für die Pati­en­ten­si­cher­heit: Der Ver­sor­gungs­pro­zess wird zer­teilt und Arbeits­ab­läu­fe wer­den erschwert, weil über­flüs­si­ge Schnitt­stel­len und Dop­pel­struk­tu­ren ent­ste­hen, die ein­zig auf die Aus­la­ge­run­gen zurück­zu­füh­ren sind.

Auf mei­ne dies­be­züg­li­che Fra­ge ant­wor­te­te die Bun­des­re­gie­rung: „Zur Fra­ge nach Qua­li­täts­män­geln in der Ver­sor­gung und Pati­en­ten­ge­fähr­dung durch Out­sour­cing in Kran­ken­häu­sern lie­gen der Bun­des­re­gie­rung kei­ne Erkennt­nis­se vor.“ Out­sour­cing nimmt bestän­dig zu: Zwi­schen 2010 und 2022 sind die Aus­ga­ben der Kran­ken­häu­ser für aus­ge­la­ger­tes Per­so­nal von 1,9 Mrd. auf 5,1 Mrd. Euro gestie­gen – ein Zuwachs von 166 Pro­zent. Zum Ver­gleich: Die Aus­ga­ben für direkt in den Kran­ken­häu­sern beschäf­tig­tes Per­so­nal haben im sel­ben Zeit­raum nur um 70 Pro­zent zuge­nom­men. Da in den aus­ge­glie­der­ten Ser­vice­ge­sell­schaf­ten zum aller­größ­ten Teil Beschäf­ti­gung im Nied­rig­lohn­be­reich statt­fin­det, ver­ber­gen sich hin­ter der Sum­me von 5,1 Mrd. Euro geschätzt mehr als 125.000 Voll­zeit­kräf­te. Bezieht man die hohe Teil­zeit­quo­te ein, dürf­ten bis zu 200.000 Beschäf­tig­te in Kran­ken­haus-Ser­vice­ge­sell­schaf­ten arbeiten.

Der unge­brem­ste Vor­marsch des Out­sour­cings muss gestoppt und umge­kehrt wer­den. Gera­de die Coro­na­kri­se hat die Gefah­ren von Out­sour­cing für die Ver­sor­gung der Pati­en­tin­nen und Pati­en­ten offen zuta­ge tre­ten las­sen. Des­we­gen ist Insour­cing statt Out­sour­cing das Gebot der Stun­de. Die Bun­des­re­gie­rung ist gefor­dert, die Grund­la­gen dafür zu schaf­fen: Arbeit im Kran­ken­haus darf nicht zu Nied­rig­löh­nen und pre­kä­ren Bedin­gun­gen statt­fin­den, die hem­mungs­lo­se Aus­beu­tung der Beschäf­tig­ten muss ein Ende haben. Dafür müs­sen die Fall­pau­scha­len voll­stän­dig abge­schafft und die Per­so­nal­ko­sten der Kran­ken­häu­ser kosten­deckend finan­ziert wer­den. Lau­ter­bachs Kran­ken­haus­re­form ist lei­der weit ent­fernt von die­sem Ziel. Wenn Lau­ter­bach von einer Ent-Öko­no­mi­sie­rung der Kran­ken­häu­ser redet, ist die Pro­ble­ma­tik des Out­sour­cings nicht mal in sei­nem Hinterkopf.“