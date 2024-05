Die Sel­ber Wöl­fe stel­len ihren neu­en Chef an der Ban­de am Mitt­woch vor

Im Rah­men einer Pres­se­kon­fe­renz wer­den die Sel­ber Wöl­fe am 22. Mai 2024 ihren zukünf­ti­gen Head­coach vor­stel­len. Der neue Chef­trai­ner selbst als auch Geschäfts­füh­rer Sven Geri­ke wer­den den gela­de­nen Gästen für Fra­gen zur Ver­fü­gung stehen.

Live-Stream für alle Inter­es­sier­ten Da aus orga­ni­sa­to­ri­schen Grün­den die per­sön­li­che Teil­nah­me an der Pres­se­kon­fe­renz aus­schließ­lich gela­de­nen Gästen vor­be­hal­ten ist, wer­den die Sel­ber Wöl­fe erneut einen Live-Stream via Face­book und Insta­gram auf die Bei­ne stel­len. So wird es allen Inter­es­sier­ten mög­lich sein, auf die­sem Weg die Ver­an­stal­tung live zu verfolgen.