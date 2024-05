Poli­zei­in­spek­ti­on Coburg

Trun­ken­heits­fahr­ten

COBURG. Da ein jun­ger Pkw-Fah­rer in der Nacht von Sams­tag auf Sonn­tag meh­re­re rote Ampeln im Stadt­ge­biet über­fuhr, hiel­ten ihn cou­ra­gier­te Pas­san­ten an und infor­mier­ten die Poli­zei. Der 21-jäh­ri­ge Fah­rer ergriff aber noch vor Ein­tref­fen der Poli­zei­strei­fe die Flucht. Die Beam­ten konn­ten ihn auf­grund der guten Per­so­nen­be­schrei­bung auf einem Park­platz fest­stel­len. Der jun­ge Mann war nicht im Besitz einer Fahr­erlaub­nis. Zudem stand er erheb­lich unter Alko­hol- und Dro­gen­ein­fluss. Nach einer Blut­ent­nah­me im Kli­ni­kum Coburg konn­te er sei­nen Heim­weg zu Fuß antreten.

Bei einer Ver­kehrs­kon­trol­le, am frü­hen Sonn­tag­mor­gen, in der Ada­mi­stra­ße stell­ten die Beam­ten Alko­hol­ge­ruch beim Fah­rer fest. Der in Thü­rin­gen woh­nen­de 25-Jäh­ri­ge gab an, 4 bis 5 Bie­re getrun­ken zu haben. Das erklärt auch sei­nen Alko­hol­wert von fast 1,3 Pro­mil­le. Sein Fahr­zeug­schlüs­sel und der Füh­rer­schein wur­den nach einer Blut­ent­nah­me sichergestellt.

Bei­de Fahr­zeug­füh­rer erwar­tet ein Straf­ver­fah­ren, u.a. wegen Trun­ken­heit im Verkehr.

Müt­ze entwendet

COBURG. Am Sonn­tag, kurz vor 02.00 Uhr, mach­te auf dem Markt­platz ein Teil­neh­mer des Cobur­ger Con­vents auf sich auf­merk­sam. Er gab an, dass ihm vor ca. 10 Minu­ten sei­ne grü­ne Bur­schen­schafts­müt­ze ent­wen­det wur­de. Eine dun­kel geklei­de­te jun­ge Frau schlich sich von hin­ten an den 46-Jäh­ri­gen ran und riss ihm sei­ne Müt­ze vom Kopf. Im Anschluss rann­te die Die­bin in Rich­tung Stein­weg davon. Hin­wei­se zur Täte­rin nimmt die Poli­zei­in­spek­ti­on Coburg unter der Tele­fon­num­mer 09561/645–0 entgegen.

Pkw ange­fah­ren

COBURG. Im Zeit­raum von Frei­tag, 18.00 Uhr bis Sams­tag, 13.00 Uhr, beschä­dig­te ein unbe­kann­ter Ver­kehrs­teil­neh­mer einen Hon­da Civic, wel­cher in der Wie­sen­stra­ße am rech­ten Fahr­bahn­rand geparkt war. Der Scha­den­scha­den beläuft sich auf ca. 1000 Euro. Das flüch­ti­ge Fahr­zeug muss einen Scha­den an der Bei­fah­rer­sei­te haben. Sach­dien­li­che Hin­wei­se zum Unfall­ver­ur­sa­cher erbit­tet die Poli­zei­in­spek­ti­on Coburg

Poli­zei­in­spek­ti­on Kronach

Ein Bier zuviel

Kro­nach. Bei der Kon­trol­le eines 47jährigen BMW-Fah­rers am frü­hen Sonn­tag­mor­gen nah­men Beam­te der PI Kro­nach Alko­hol­ge­ruch aus dem Fahr­zeug war. Ein durch­ge­führ­ter Test am Alko­ma­ten ergab einen Wert von 0,6 Pro­mil­le, was dazu führ­te, dass der Mann den BMW an sei­ne nüch­ter­ne Bei­fah­re­rin über­ge­ben muss­te. Vier Wochen Fahr­ver­bot und eine Geld­bu­ße von 500 Euro sind nun die Fol­gen die­ser Fahrt unter Alkoholeinfluss.

Poli­zei­in­spek­ti­on Kulmbach

- Fehl­an­zei­ge -