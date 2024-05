Poli­zei­in­spek­ti­on Bamberg-Stadt

Fahr­rad­dieb­stäh­le

Am Sams­tag­mor­gen wur­de zwi­schen 09:55 Uhr und 13:00 in der Luit­pold­stra­ße in Bam­berg ein ver­sperr­tes Fahr­rad ent­wen­det. Es han­del­te sich um ein anthra­zit far­be­nes Cube, wel­ches an einem Fahr­rad­stän­der Höhe Haus­num­mer 55 in der Luit­pold­stra­ße ange­ket­tet war. Auf­fal­lend ist die Tat­zeit am Mor­gen bei Tages­licht an der beleb­ten Ört­lich­keit. Zeu­gen wer­den gebe­ten sich bei der PI Bam­berg-Stadt unter der Tel.-Nr. 0951/9129–210 zu melden.

Son­sti­ges

Am Sams­tag­abend kam es gegen 22:50 Uhr in der Gau­stadter Haup­stra­ße zu einer Kör­per­ver­let­zung. Ein 27- Jäh­ri­ger Bam­ber­ger geriet hier mit einem bis­lang unbe­kann­ten Täter in Streit. Im Ver­lauf des Streits schlug der anschlie­ßend Flüch­ti­ge dem 27- Jäh­ri­gen mehr­mals mit der Faust ins Gesicht. Der Tat­ver­däch­ti­ge rann­te anschlie­ßend in Rich­tung Gau­stadt davon. Er wur­de mit ca. 35 Jah­re, schwarze/​dunkle Jacke und Drei-Tage-Bart beschrie­ben. Zeu­gen des Vor­fal­les wer­den gebe­ten sich bei der PI Bam­berg-Stadt unter der Tel.-Nr. 0951/9129–210 melden.

Ver­kehrs­po­li­zei­in­spek­ti­on Bamberg

Erneut ein Unfall an der AS Hallstadt

A 70, Hall­stadt. Am Sams­tag­nach­mit­tag fuhr ein 47-jäh­ri­ger Ver­kehrs­teil­neh­mer mit sei­nem Pkw an der Anschluss­stel­le Hall­stadt auf die A 70 in Fahrt­rich­tung Schwein­furt auf. Hier­bei miss­ach­te­te er aller­dings das, auf­grund der Bau­stel­le beid­sei­tig auf­ge­stell­te Stoppschild.

Ein auf dem rech­ten Fahr­strei­fen der Haupt­fahr­bahn fah­ren­der Sat­tel­zug konn­te nicht mehr recht­zei­tig reagie­ren, so dass es zu einem Zusam­men­stoß zwi­schen den bei­den Fahr­zeu­gen kam.

Ver­letzt wur­de bei dem Unfall niemand.

Der ent­stan­de­ne Gesamt­sach­scha­den wird auf ca. 4.000.- Euro geschätzt.

Ver­kehrs­un­fall auf der A73 bei Gundelsheim

A 73, Gun­dels­heim. Zu einem nicht all­täg­li­chen Ver­kehrs­un­fall kam es am Sams­tag­nach­mit­tag auf der A 73 auf Höhe Gun­dels­heim. Ein 20-jäh­ri­ger Ver­kehrs­teil­neh­mer war mit sei­nem Gespann (Pkw + Anhän­ger) auf der A73 in Rich­tung Suhl unterwegs.

Auf Höhe Gun­dels­heim kam er aus bis­lang unge­klär­ter Ursa­che nach rechts von der Fahr­bahn ab, über­quer­te den Sei­ten­strei­fen und fuhr am Beginn der Außen­schutz­plan­ke auf die­se auf. Nach eini­gen zurück­ge­leg­ten Metern auf der Schutz­plan­ke kam der Pkw schließ­lich mit auf­ge­ris­se­ner Ölwan­ne auf der Schutz­plan­ke zum Ste­hen. Der Anhän­ger blieb rechts neben der Außen­schutz­plan­ke im Grün­be­reich liegen.

Für die Dau­er der Ber­gung des Gespanns muss­te der rech­te Fahr­strei­fen für den flie­ßen­den Ver­kehr durch die Auto­bahn­mei­ste­rei her­aus­ge­nom­men werden.

Ver­letzt wur­de der Fahr­zeug­füh­rer nicht. Der ent­stan­de­ne Sach­scha­den wird auf ca. 35.000,- Euro geschätzt.

Poli­zei­in­spek­ti­on Bayreuth-Stadt

Zeu­gen nach Sach­be­schä­di­gung gesucht

BAY­REUTH. Am Sams­tag den 18.05.2024 um 18:50 Uhr zer­stach eine bis­lang unbe­kann­te weib­li­che Täte­rin, den Rei­fen eines Pkw Anhän­gers in der Gra­ven­reu­ther Stra­ße. Der Sach­scha­den beläuft sich auf ca. 50 Euro. Die Dame war ca. 40 Jah­re alt, 160 cm groß und mit einem hell­blau­em Ober­teil und einer schwar­zen Schirm­müt­ze beklei­det. Zeu­gen die den Vor­fall beob­ach­ten konn­ten oder Hin­wei­se auf die Täte­rin geben kön­nen, wer­den gebe­ten sich mit der Poli­zei­in­spek­ti­on Bay­reuth-Stadt unter der Tel. 0921/506‑2130 in Ver­bin­dung zu setzen.

Fahr­rad­dieb gestellt

BAY­REUTH. Eine Strei­fe der Poli­zei­in­spek­ti­on Bay­reuth-Stadt kon­trol­lier­ten in der Nacht von Sams­tag auf Sonn­tag einen 35-jäh­ri­gen Bay­reu­ther mit einem Fahr­rad. Im Lau­fe der Kon­trol­le stell­te sich her­aus, dass das Fahr­rad gestoh­len war. Den Mann erwar­tet nun eine Anzei­ge wegen Dieb­stahl. Das Rad ent­wen­de­te er zuvor im Wittelsbacherring.

Ver­kehrs­teil­neh­mer unter Alko­hol­ein­fluss festgestellt

BAY­REUTH. Am Sonn­tag­mor­gen wur­de ein 54-jäh­ri­ger pol­ni­scher Staats­bür­ger mit sei­nem Pkw einer Kon­trol­le unter­zo­gen. Hier­bei wur­de fest­ge­stellt, dass der Herr unter Alko­hol­ein­fluss stand. Ein durch­ge­führ­ter Test ergab eine Alko­ho­li­sie­rung von 0,84 Pro­mil­le. Ihn erwar­tet nun eine Buß­geld­an­zei­ge und sei­nem Pkw muss­te der Mann an der Kon­trollört­lich­keit ste­hen lassen.

Poli­zei­in­spek­ti­on Bayreuth-Land

- Fehl­an­zei­ge -

Poli­zei­in­spek­ti­on Ebermannstadt

Trun­ken­heit im Verkehr

Wei­lers­bach. Am Sams­tag­abend wur­de im Umfeld der Wei­lers­ba­cher Musik­ker­wa ein 37-jäh­ri­ger Auto­fah­rer aus Eber­mann­stadt einer all­ge­mei­nen Ver­kehrs­kon­trol­le unter­zo­gen. Da bei dem Opel­fah­rer star­ker Alko­hol­ge­ruch wahr­ge­nom­men wer­den konn­te, wur­de ein frei­wil­li­ger Atem­al­ko­hol­test ange­bo­ten. Nach­dem die­ser einen Wert von 2,26 Pro­mil­le ergab, wur­de ein Straf­ver­fah­ren wegen Trun­ken­heit im Ver­kehr ein­ge­lei­tet, im Zuge des­sen eine Blut­ent­nah­me durch­ge­führt wur­de und der Füh­rer­schein des Pro­ban­den vor­läu­fig sicher­ge­stellt wurde.

Kirch­eh­ren­bach. Im Bereich der Haupt­stra­ße wur­de gegen Mit­ter­nacht ein 21-jäh­ri­ger Fahr­rad­fah­rer auf dem Weg nach Wie­sen­t­hau einer Ver­kehrs­kon­trol­le unter­zo­gen. Da der Mann star­ke alko­hol­ty­pi­sche Auf­fäl­lig­kei­ten zeig­te, wur­de auch bei ihm ein Atem­al­ko­hol­test durch­ge­führt. Die­ser ergab einen Wert von über 1,72 Pro­mil­le, wes­halb die Wei­ter­fahrt unter­bun­den wur­de und eine Blut­ent­nah­me durch­ge­führt wurde.

Auch gegen ihn wur­de ein Ermitt­lungs­ver­fah­ren wegen Trun­ken­heit im Stra­ßen­ver­kehr eingeleitet.

Poli­zei­in­spek­ti­on Forchheim

Unfäl­le

Pinz­berg. In der lang­ge­zo­ge­nen Kur­ve der Staats­stra­ße zwi­schen Doben­reuth und Kun­reuth zog es am Sams­tag um 10:40 Uhr dem 16-jäh­ri­gen Fah­rer eines Leicht­kraft­ra­des die Rei­fen weg, so dass er zusam­men mit sei­nem 15-jäh­ri­gen Sozi­us in den Gra­ben rutsch­te und stürz­te. Sei­ne Beta wur­de dadurch an der rech­ten Sei­te ver­kratzt und sein Mit­fah­rer am Knie leicht ver­letzt. Der Sach­scha­den wur­de mit 150.- Euro bezif­fert und der Ret­tungs­dienst brach­te den Ver­letz­ten zur Behand­lung ins Krankenhaus.

Forch­heim. Beim ver­bots­wid­ri­gen Links­ab­bie­gen von der Raiff­ei­sen­stra­ße in die Meri­an­stra­ße nahm am Sams­tag um 17:30 Uhr der 23-jäh­ri­ger Fah­rer eines Sko­das einem 28-jäh­ri­gen Audi-Fah­rer die Vor­fahrt, so dass in der Sum­me ca. 4000.- Euro Sach­scha­den beklagt wer­den muss. Ver­letzt wur­de niemand.

Unfall­fluch­ten

Forch­heim. Ohne sich um den ange­rich­te­ten Scha­den von ca. 100.- Euro zu küm­mern, setz­te der 39-jäh­ri­ge Fah­rer eines Hon­das am Sams­tag­abend sei­ne Fahrt ein­fach fort, nach dem er mit sei­nem rech­ten Außen­spie­gel den lin­ken Außen­spie­gel eines gepark­ten Pkw VW Golf tou­chier­te und dadurch beschä­dig­te. Da meh­re­re Zeu­gen den Vor­fall beob­ach­ten konn­ten, muss sich der flüch­ti­ge Unfall­ver­ur­sa­cher nun straf­recht­lich wegen Uner­laub­ten Ent­fer­nens vom Unfall­ort verantworten.

Dieb­stäh­le

Forch­heim. Der 23-jäh­ri­ge Fah­rer eines BMWs bog am Sams­tag­mor­gen an der Kreu­zung Franz-Josef-Strauß-Stra­ße Ecke Wil­ly-Brandt-Allee rechts ab und ver­lor hier­bei beim Gas geben die Kon­trol­le über sein Auto, wes­halb er ins Rut­schen kam und im Stra­ßen­gra­ben lan­de­te. An sei­nem Pkw ent­stand ca. 4000.- Euro Sach­scha­den. Ver­letzt wur­de er nicht.

Poli­zei­in­spek­ti­on Lichtenfels

Pkw-Fah­rer mit fast 2 Promille

Lich­ten­fels, OT Schney. Am Sams­tag­abend, gegen 21 Uhr, führ­te eine Strei­fe der Poli­zei­in­spek­ti­on Lich­ten­fels bei einem 19-jäh­ri­gen Pkw-Fah­rer eine all­ge­mei­ne Ver­kehrs­kon­trol­le durch. Hier­bei schlug den Poli­zei­be­am­ten deut­li­cher Alko­hol­ge­ruch ent­ge­gen. Ein Atem­al­ko­hol­test bestä­tig­te dies, der Fahr­zeug­füh­rer hat­te einen Wert von 1,92 Pro­mil­le. Er muss­te sich im Anschluss im Kli­ni­kum einer Blut­ent­nah­me unter­zie­hen las­sen und muss sich nun wegen des Vor­wurfs der Trun­ken­heit im Ver­kehr straf­recht­lich verantworten.

Zwei Schlä­ge­rei­en in Diskothek

Lich­ten­fels. Im Lau­fe der Nacht von Sams­tag auf Sonn­tag kam es in einer Lich­ten­fel­ser Disk­tothek bzw. auf einem nahe gele­ge­nen Park­platz zu gleich zwei Schlägereien.

Zunächst geriet kurz vor 03 Uhr ein 21-Jäh­ri­ger mit einem bis dato unbe­kann­ten Mann in Streit. Die­ser gip­fel­te dar­in, dass der 21-Jäh­ri­ge von dem Unbe­kann­ten Schlä­ge kas­sier­te und dadurch im Gesicht blu­te­te. Eine Täter­be­schrei­bung konn­te der mit knapp 2,5 Pro­mil­le deut­lich alko­ho­li­sier­te Geschä­dig­te nicht abge­ben. Sach­dien­li­che Hin­wei­se nimmt die Poli­zei­in­spek­ti­on Lich­ten­fels unter der Tele­fon­num­mer 09571/9520–0 entgegen.

Zu einer wei­te­ren Schlä­ge­rei kam es gegen 04:30 Uhr auf einem nahe der Dis­ko­thek gele­ge­nen Park­platz. Auch hier ging ein Streit in der Dis­ko­thek vor­aus. Beim Ver­such, ein klä­ren­des Gespräch zu füh­ren, schlu­gen die bei­den 25- und 49- jäh­ri­gen Kon­tra­hen­ten mit den Fäu­sten auf­ein­an­der ein. Bei­de wur­den hier­durch so stark ver­letzt, dass sie zur Ver­sor­gung ihrer Gesichts­ver­let­zun­gen mit dem Ret­tungs­dienst ins Kli­ni­kum gebracht wer­den muss­ten. Auch bei die­ser Aus­ein­an­der­set­zung dürf­te der Alko­hol eine tra­gen­de Rol­le gespielt haben, der 25-Jäh­ri­ge hat­te 1,74 Pro­mil­le und der 49-Jäh­ri­ge 1,00 Promille.