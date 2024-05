Die Bie­nen-Info­Wa­be ist am Pfingst­sonn­tag, 19. Mai, zwi­schen 14 und 17 Uhr geöff­net. Das Infor­ma­ti­ons­zen­trum mit Bie­nen­gar­ten im süd­li­chen ERBA-Park am Bie­nen­weg 1 hält zahl­rei­che Anschau­ungs­ob­jek­te und eine Biblio­thek sowie Listen mit bie­nen­freund­li­chen Pflanz­vor­schlä­gen bereit. Klei­ne Besu­cher kön­nen bei Regen­wet­ter mit Bil­der­bü­chern, Spie­len, klei­nen Baste­lei­en und Rät­sel beschäf­tigt wer­den. Bei Son­nen­schein locken Sin­nes­pfad, Ruhe­bän­ke und bie­nen­freund­li­che Schau­bee­te, eine Puz­zle­beu­te und das Info­fries. An jedem drit­ten Sonn­tag­nach­mit­tag im Monat von April bis Sep­tem­ber ste­hen die Gast­ge­ber Ilo­na Muni­que und Rein­hold Bur­ger in Sachen Bie­nen, Honig, Imke­rei und Natur bera­tend zur Ver­fü­gung. Für den Kaf­fee­aus­schank (auch kof­fe­in­frei) freut man sich über eine Spen­de, der Besuch ist anson­sten kostenfrei.