Ein Bay­reu­ther Stadt­rat unter Mordverdacht

Chri­sti­na Wer­me­scher Blut­ro­ter Main Kriminalroman

Dem Bay­reu­ther Poli­ti­ker Mär­ker wird das Leben schwer gemacht:

Erst ver­gif­tet jemand in sei­nem Namen die Mit­glie­der des Stadt­rats, dann wird er Opfer von Van­da­lis­mus. Haben es die Umwelt­schüt­zer, mit denen er in der Ver­gan­gen­heit hef­tig anein­an­der­ge­riet, auf ihn abge­se­hen? Ein Mord in Mär­kers Umfeld bringt ihn end­gül­tig in Erklä­rungs­not, doch er beteu­ert sei­ne Unschuld. Sagt er die Wahr­heit, oder ver­sucht er die Poli­zei hin­ters Licht zu füh­ren? Haupt­kom­mis­sa­rin Mira Streit­berg muss vie­le Fäden in die­sem undurch­sich­ti­gen Fall ent­wir­ren, um her­aus­zu­fin­den, wer Täter und wer Opfer ist. Page­tur­ner aus Ober­fran­ken Die gebo­re­ne Bay­reu­the­rin Chri­sti­na Wer­me­scher hät­te sich kei­ne­schö­ne­ren Gegen­spie­ler aus­den­ken kön­nen: Auf der einen Sei­te der unan­ge­neh­me Stadt­rat Mär­ker, Anwär­ter auf das Bür­ger­mei­ster­amt, mit zwei­fel­haf­tem Ruf und auf der ande­ren die toug­he, jun­ge Haupt­kom­mis­sa­rin Mira Streit­berg. Mär­ker hat vie­le Fein­de, er ist ein Sexist, wie er im Buche steht, bestech­lich und zudem nar­ziss­tisch ver­an­lagt – aber ist er auch ein Mör­der? Die Kri­mi­na­le­rin und ihr Prak­ti­kant Phil­ipp machen sich an die Spu­ren­su­che rund um den unsym­pa­thi­schen Poli­ti­ker. Streit­berg hat einen eige­nen Kopf und weiß ihn durch­zu­set­zen, sie ver­lässt sich dabei vor allem auf ihren Instinkt, der ihr die Rich­tung vorgibt.

»Blut­ro­ter Main« ist ein klas­si­scher Ermitt­ler­kri­mi, durch­setzt von Thril­ler­mo­men­ten – erzählt in gerad­li­ni­ger und direk­ter Spra­che, schnör­kel­los und mit hohem Tem­po steu­ert er auf den Show­down zu und raubt den Lese­rin­nen und Lesern den Atem. Rund um Mär­ker ent­wickelt sich ein wah­res Ver­wirr­spiel aus poten­ti­el­len Moti­ven und mög­li­chen ande­ren Tätern, gleich­zei­tig räumt die Autorin ihren Figu­ren genug Ent­wick­lungs­raum ein, es men­schelt gewal­tig. Die The­men sind aktu­ell: Es geht um Umwelt­ak­ti­vis­mus, künst­li­che Intel­li­genz und eine Poli­tik, die in eine gefähr­li­che Rich­tung abzu­drif­ten droht. Mit­rei­ßen­de Kri­mi­un­ter­hal­tung aus Ober­fran­ken! Nach ihrem Stu­di­um zur Diplom-Kauf­frau pro­mo­vier­te Chri­sti­na Wer­me­scher in Eng­land und arbei­te­te bei ver­schie­de­nen Unter­neh­men. Die Geburt ihres Soh­nes bewog sie jedoch dazu, sich voll und ganz ihren Geschich­ten zu wid­men. Chri­sti­na Wermescher

liebt es zu rei­sen – sowohl in ihren Büchern als auch in der Realität.