Die Com­merz­bank hat einen neu­en Geld­au­to­ma­ten in Gefrees in Betrieb genom­men. Der Ein­und Aus­zahl­au­to­mat steht Kun­den im Ver­kaufs­raum des Mark­gra­fen Geträn­ke­markt, Witz­le­sho­fe­ner Str. 1, zur Ver­fü­gung. „Wir freu­en uns, in Gefrees einen Bar­geld­ser­vice an einem gut gele­ge­nen Stand­ort anbie­ten zu kön­nen“, sagt Mar­ko Schwab, Lei­ter der Bera­tungs­fi­lia­len in Ober­fran­ken. An dem Auto­ma­ten sind wäh­rend der Öff­nungs­zei­ten des Geträn­ke­mark­tes nicht nur Aus­zah­lun­gen mög­lich, son­dern Com­merz­bank-Kun­den kön­nen auch Mün­zen und Schei­ne auf ihr Kon­to einzahlen.

Per­sön­li­che Ansprech­part­ner ste­hen in den Filia­len Bay­reuth und Hof sowie im Bera­tungs­cen­ter zur Ver­fü­gung. Hier kön­nen sich Kun­den von qua­li­fi­zier­ten Betreu­ern tele­fo­nisch, per Mail oder Video auch abends und am Wochen­en­de bera­ten las­sen – zu allen Finanz­the­men wie Kon­ten, Kar­ten, Raten­kre­di­ten sowie zu Wert­pa­pier­an­la­gen und Immo­bi­li­en­fi­nan­zie­run­gen. Außer­dem erhal­ten sie hier Unter­stüt­zung bei der Nut­zung digi­ta­ler Anwen­dun­gen. Denn täg­li­che Bank­ge­schäf­te kön­nen bequem online oder über die ein­fach zu bedie­nen­de Com­merz­bank-Ban­king-App mobil erle­digt wer­den. „Wir tun alles dafür, dass sich unse­re Kun­den bei der Com­merz­bank gut betreut füh­len“, betont Schwab.