Die Muse­en und Samm­lun­gen um den Bam­ber­ger Dom bie­ten am Sonn­tag, 19. Mai, ein kosten­frei­es Programm.

Am 19. Mai fei­ern Muse­en welt­weit den Inter­na­tio­na­len Muse­ums­tag. In Bam­berg bie­tet die­ser Tag die Mög­lich­keit, allein, als Grup­pe oder mit der Fami­lie den Dom­berg zu erklim­men und dort einen schö­nen Tag mit Kunst zu ver­le­ben: Bei frei­em Ein­tritt kön­nen Inter­es­sier­te durch das Diö­ze­san­mu­se­um, das Histo­ri­sche Muse­um, die Neue Resi­denz mit ihren Prunk­räu­men und durch die Staats­ga­le­rie bum­meln, an kosten­frei­en Füh­run­gen teil­neh­men oder eigen­stän­dig Schau­räu­me, Kunst­wer­ke und High­lights ent­decken. Zwi­schen­durch lässt sich eine Pau­se ein­le­gen, um vor dem Diö­ze­san­mu­se­um frisch zube­rei­te­te Crê­pes zu genie­ßen. Gut gestärkt kann man anschlie­ßend wie­der einen der zahl­rei­chen Pro­gramm­punk­te ange­hen. Zum Bei­spiel – pas­send zum Hein­richs-Jubi­lä­ums­jahr – bei einer Füh­rung auf den Spu­ren des Bis­tums­grün­ders wan­deln und Span­nen­des über das höfi­sche Leben, den Glau­ben und die Macht die­ses Herr­schers erfah­ren. Natür­lich ist auch für Kin­der eini­ges gebo­ten: Sie kön­nen in der Bastel­werk­statt des Histo­ri­schen Muse­ums krea­tiv wer­den und ihrer Fan­ta­sie frei­en Lauf las­sen, mit Ent­decker­bö­gen auf Tour durchs Muse­um gehen oder die vie­len Kin­der­sta­tio­nen in der Gemäl­de­ga­le­rie erkun­den. Viel­leicht ent­steht an der Sel­fie-Sta­ti­on oder der Foto­wand des Diö­ze­san­mu­se­ums ja das ein oder ande­re Erin­ne­rungs­fo­to an den Muse­ums­tag? Und am Fuße des Dom­bergs, in der Austra­ße, lädt die „Bum­il­ler Coll­ec­tion / Uni­ver­si­täts­mu­se­um für isla­mi­sche Kunst“ dazu ein, Kunst und Hand­werk der Sei­den­stra­ße zu bewundern

Alle Infos zum Pro­gramm des Muse­ums­ta­ges unter www​.dom​berg​-bam​berg​.de