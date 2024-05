Am Don­ners­tag, 18. Mai, ver­an­stal­tet das Amt für Kin­der Jugend und Fami­lie von 13 bis 18 Uhr ein Mit­mach-Event an der Roll­sport­an­la­ge „Schanz“ zwi­schen Eger­län­der Stra­ße und See­stra­ße in St. Geor­gen. Hier kön­nen jun­ge Men­schen die Anla­ge (bes­ser) ken­nen­ler­nen und sich nach Lust und Lau­ne mit dem Skate­board und Ezy-Rol­lern aus­pro­bie­ren. Zusätz­lich gibt es unter­schied­li­che Sta­tio­nen wie Break­dance, Graf­fi­ti, Pop­corn, Slack­li­ne und Bas­ket­ball – ganz nach dem Mot­to „each one teach one“. Außer­dem gibt es eine „Open Stage“, bei der jeder sei­ne Fähig­kei­ten am Mic., DJ-Pult oder am Dance­f­lo­or zei­gen kann.

Mit­ver­an­stal­ter sind Scho­ko e.V, Kom­mu­na­les Jugend­zen­trum, der Stadt­ju­gend­ring Bay­reuth und die sozia­le Stadt St. Georgen.