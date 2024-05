Ein Hauch von Hollywood

And the win­ner is… Fast wie bei der Oscar-Ver­lei­hung war die Stim­mung im Saal der Digi­ta­len Manu­fak­tur in Röden­tal, als die Wirt­schafts­för­de­rung des Land­krei­ses Coburg erst­mals einen ganz beson­de­ren Preis ver­lieh: Die Aus­zeich­nun­gen für die besten Image­fil­me von Aus­zu­bil­den­den über ihre Unter­neh­men im Cobur­ger Land. Die Aus­zeich­nun­gen – eine sti­li­sier­te Kame­ra aus High­Tech-Kera­mik von Saint Gobain in Röden­tal – gin­gen an Julia Fon­fa­ra (Mar­tin Metall­ver­ar­bei­tung Klein­garn­stadt; für das beste Video) und Eleo­no­re Leuthäu­ser (Zapf Crea­ti­on AG Röden­tal; bestes Storytelling).

Der Wett­be­werb nahm sei­nen Anfang bereits im März. Da hat­te die Wirt­schafts­för­de­rung einen Work­shop zur Film­pro­duk­ti­on (Reels) orga­ni­siert, bei dem Aus­zu­bil­den­den das Hand­werks­zeug für krea­ti­ve Vide­os bei­gebracht wur­de. Ziel: Die neu­en Vide­os sol­len die Aus­bil­dungs­platt­form des Land­krei­ses „Cobur­ger Talen­te“ wei­ter fül­len und noch attrak­ti­ver für die zukünf­ti­gen Azu­bis machen.

16 Aus­zu­bil­den­de aus den Unter­neh­men im Cobur­ger Land waren beim Work­shop dabei. Geschult wur­den sie von einem ech­ten Medi­en­pro­fi: Domi­nik Novot­ny von der Agen­tur Mar­ka­tus aus Röden­tal. Im Wett­be­werbs­mo­dus prä­sen­tier­ten die jun­gen Fil­me­ma­cher-Talen­te ihre selbst­pro­du­zier­ten Vide­os vor einer hoch­ka­rä­ti­gen Jury. 13 Unter­neh­men schick­ten dazu die für sie pro­du­zier­ten Vide­os ins Ren­nen. Schon in sei­ner Begrü­ßung lob­te Mar­tin Schmitz, der Lei­ter der Land­kreis-Wirt­schafts­för­de­rung, alle Aus­zu­bil­den­den: „Heu­te Abend ist jeder ein Gewin­ner. Wir sind unheim­lich stolz auf das, was jun­ge Men­schen aus dem Cobur­ger Land geschaf­fen haben!“

Die Jury – besetzt mit Land­rat Seba­sti­an Straubel, Chri­sti­ne Reb­han (NecTV), Andre­as Heu­ber­ger (TV Ober­fran­ken), Domi­nik Novot­ny und Rai­ner Kis­sing (IHK zu Coburg) – zeig­te sich mäch­tig beein­druckt von den krea­ti­ven Vide­os, die die Aus­zu­bil­den­den gemein­sam mit ihren Men­to­ren erstellt hat­ten. Seba­sti­an Straubel über­reich­te die eigens für die Cobur­ger Talen­te gestal­te­ten Wan­der­po­ka­le an die Gewin­ner der geheim erfolg­ten Jury-Aus­wer­tung. „Mich beein­druckt immer wie­der, wie unse­re Unter­neh­men neue Maß­stä­be in der Aus­bil­dung set­zen. Unse­re star­ken Betrie­be zei­gen auch hier wie­der, welch beein­drucken­de Ergeb­nis­se erzielt wer­den kön­nen, wenn man jun­ge Talen­te ermu­tigt, sich krea­tiv zu ent­fal­ten“, sag­te Seba­sti­an Straubel bei der Sie­ger­eh­rung vor den fast 100 Gästen.

Die Ver­an­stal­tung war nicht nur eine inspi­rie­ren­de Gele­gen­heit für die Teil­neh­men­den, son­dern auch für die Ver­tre­ter der Unter­neh­men aus der Regi­on: Sie haben nun Kurz­fil­me und Reels zur Ver­fü­gung, mit denen sie ihre ein­zig­ar­ti­ge Aus­bil­dungs­kul­tur prä­sen­tie­ren – viel­leicht der ent­schei­den­de Punkt, um jun­ge Talen­te für sich gewin­nen zu kön­nen. Zu sehen sind die Vide­os unter ande­rem auf der Azu­bi-Platt­form „Cobur­ger Talen­te“. Dort kön­nen sich Unter­neh­men regi­strie­ren und ihre Aus­bil­dungs­be­ru­fe einem jun­gen Publi­kum präsentieren.

Nach aus­schließ­lich posi­ti­ven Rück­mel­dun­gen aus den Rei­hen der Unter­neh­mens­ver­tre­ter ste­hen die Chan­cen gut, dass der Aus­bil­dungs­vi­deo-Wett­be­werb kei­ne ein­ma­li­ge Ange­le­gen­heit blei­ben wird. Mar­tin Schmitz jeden­falls kann es sich gut vor­stel­len, in nicht all­zu fer­ner Zukunft mit sei­nem Team erneut einen Work­shop samt Wett­be­werb für Aus­zu­bil­den­de aus dem Cobur­ger Land zu organisieren.

Die besten Vide­os aus dem dies­jäh­ri­gen Wett­be­werb bekom­men dem­nächst noch ein­mal die „gro­ße Büh­ne“: Sie wer­den als Vor­fil­me beim „Frän­ki­schen Kino­som­mer“ zu sehen sein – unter ande­rem in Unter­sie­mau (5. bis 7. Juli), Röden­tal (15. bis 18. Juli), Lau­ter­tal (26. bis 28. Juli) und Neu­stadt bei Coburg (29. Juli bis 1. August).

Infos

Die Teil­neh­mer: Geiss AG Seß­lach (Regis­seur: David Mül­ler), Rei­chen­ba­cher Hamu­el Dörf­les-Esbach (Max Pol­l­ach), Inges Christ­mas Décor Neu­stadt (Julia Mey­er), Schink Blech­be­ar­bei­tung & Metall­bau Brei­ten­au (Emi­lia Schink), Schu­ma­cher Pack­a­ging Ebers­dorf bei Coburg (Juli­an Rudolph und Gör­kem Kay­gusuz), Zapf Crea­ti­on Röden­tal (Eleo­no­re Leuthäu­ser), ELEO GmbH Buchen­rod (Monia Patz), HABA Group Bad Rodach (Leni Gie­b­fried, Paul Günt­zel), Sau­er GmbH Neu­stadt (Marel Schön­heit), Stadt­wer­ke Neu­stadt (Robert Mül­ler), Bitt­ner Werk­zeug­bau Dörf­les-Esbach (Janek Hülß), Mar­tin Metall­ver­ar­bei­tung Klein­garn­stadt (Julia Fon­fa­ra), Land­rats­amt Coburg (Marie Pir­cher, Lau­ra Wagner).

Die Vide­os: Einen Link, der zu den 13 Vide­os aus dem Wett­be­werb führt, fin­den Sie auf der Start­sei­te der Home­page des Land­krei­ses Coburg.