Im Rah­men des bun­des­wei­ten Kli­ma­streiks von Fri­days for Future am 31. Mai anläss­lich der Euro­pa­wahl wird auch in Forch­heim demon­striert. Fri­days for Future setzt sich mit Aktio­nen in der gesam­ten Repu­blik für eine EU-weit kon­se­quen­te und ambi­tio­nier­te Kli­ma­po­li­tik ein. In Forch­heim beginnt die Demo am 31.05. um 16 Uhr im Le-Per­reux-Park.

“Die Rech­ten spie­len mit Sor­gen und Äng­sten der Men­schen, Um dem ent­ge­gen­zu­wir­ken, müs­sen wir für ein gutes und gerech­tes Euro­pa ein­ste­hen und für die The­men laut wer­den, die uns wich­tig sind und unser aller Lebens­grund­la­gen schüt­zen. Wir gehen auf die Stra­ße und for­dern von allen EU-Politiker*innen effi­zi­en­ten Kli­ma­schutz zur poli­ti­schen Prio­ri­tät zu machen.” erklärt Fran­zis­ka von Fri­days for Future Forchheim.

Die Kli­ma­ge­rech­ti­ge­keits­be­we­gung for­dert etwa einen schnel­len EU-wei­ten Aus­stieg aus fos­si­len Ener­gie­trä­gern. Dafür müs­sen sau­be­rer Ener­gie­trä­ger aus­ge­baut und zukunfts­fä­hi­ge Inve­sti­tio­nen getä­tigt werden.

Im Hin­blick auf die EU-Wahl möch­te Fri­days for Future ver­stärkt jun­ge Leu­te mobi­li­sie­ren, da erst­mals schon ab 16 Jah­ren gewählt wer­den kann. Die Euro­pa­wah­len fin­den in Deutsch­land am 9. Juni statt.

“Euro­pa ist der Kon­ti­nent der sich am schnell­sten erhitzt, gleich­zei­tig sind wir in kei­ner Wei­se adäquat vor­be­rei­tet. Die Kli­ma­kri­se ver­drän­gen zu wol­len, befeu­ert die Kata­stro­phen und blockiert den Weg für gute und gerech­te Lösun­gen. Am 31.05. strei­ken wir, um die EU dar­an zu erin­nern, dass es nicht reicht, sich als Kli­ma­vor­rei­ter pro­fi­lie­ren zu wol­len, son­dern jetzt ech­te Maß­nah­men umge­setzt wer­den müs­sen.” ergänzt Rosa von Fri­days for Future Forchheim.