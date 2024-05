Die Stim­mung in der Forch­hei­mer Wirt­schaft hellt sich zum Start in den Som­mer etwas auf. Laut der Kon­junk­tur­um­fra­ge der IHK für Ober­fran­ken Bay­reuth bewer­ten die Unter­neh­men der Regi­on ihre aktu­el­le Geschäfts­la­ge im Sal­do leicht posi­tiv und damit bes­ser als zu Jah­res­be­ginn. Die Erwar­tun­gen an die kom­men­den Mona­te blei­ben ver­hal­ten, sind aber weni­ger pes­si­mi­stisch als zuletzt. Der IHK-Kon­junk­tur­kli­ma­in­dex steigt um 13 Punk­te und liegt nun bei einem Wert von 98.

„Für die Regi­on Forch­heim lässt sich eine leich­te wirt­schaft­li­che Ent­span­nung erken­nen“, so der IHK-Prä­si­dent und Vor­sit­zen­de des IHK-Gre­mi­ums Forch­heim, Dr. Micha­el Waas­ner, der jedoch noch kei­ne Ent­war­nung geben will: „Damit sich die Ent­wick­lung ver­ste­tigt, brau­chen die Unter­neh­men nun ein wirt­schafts­po­li­ti­sches Auf­bruchs­si­gnal, anstatt stän­dig neu­er Hin­der­nis­se und Regulierungen.“

Die aktu­el­le Geschäfts­la­ge wird von den befrag­ten Unter­neh­men in der Regi­on Forch­heim bes­ser ein­ge­schätzt als zu Jah­res­be­ginn. 24 Pro­zent bewer­ten die­se als gut, wäh­rend 22 Pro­zent sie als schlecht ein­stu­fen. In Sum­me ergibt sich dar­aus ein aus­ge­gli­che­ner, leicht posi­ti­ver Sal­do. „Was jedoch nach­denk­lich stimmt, ist ein Blick auf wei­te­re wich­ti­ge Kenn­zah­len, wie das Auf­trags­vo­lu­men und die Aus­la­stung der Unter­neh­men. Die­se sind noch deut­lich aus­bau­fä­hig“, merkt Dr. Waas­ner an. Kon­kret berich­tet jedes drit­te befrag­te Unter­neh­men von einem gesun­ke­nen Auf­trags­vo­lu­men im Inland und nur jedes fünf­te Unter­neh­men gibt voll aus­ge­la­ste­te Kapa­zi­tä­ten zu Protokoll.

Mit 23 Pro­zent der Befrag­ten, wel­che mit einer Ver­bes­se­rung rech­nen, und 30 Pro­zent, wel­che einer Ver­schlech­te­rung ent­ge­gen­blicken, befin­den sich die Geschäfts­er­war­tun­gen für die fol­gen­den zwölf Mona­te im Sal­do noch im nega­ti­ven Bereich, wenn auch weni­ger deut­lich als zuletzt. Bei den Erwar­tun­gen zu zukünf­ti­gen Beschäf­tig­ten­zah­len über­wie­gen eben­falls die nega­ti­ven Bewer­tun­gen. 20 Pro­zent pro­gno­sti­zie­ren eine sin­ken­de Beleg­schaft am Stand­ort, elf Pro­zent eine stei­gen­de. Posi­tiv her­vor­zu­he­ben sind, wie auch schon zu Jah­res­be­ginn, die geplan­ten Inve­sti­tio­nen im Inland. Ein Vier­tel der befrag­ten Unter­neh­men rech­net dort mit stei­gen­den Inve­sti­tio­nen. Dem ste­hen aller­dings 18 Pro­zent ent­ge­gen, die mit sin­ken­den Inve­sti­tio­nen pla­nen. „Die­ses Ergeb­nis zeigt, dass die Unter­neh­men in der Regi­on nicht pas­siv sind, son­dern han­deln wol­len. Was wir aber drin­gend brau­chen, sind mehr Hand­lungs­spiel­raum und Pla­nungs­si­cher­heit für Unter­neh­men. Das for­dern wir von der Poli­tik in Mün­chen, Ber­lin und Brüs­sel“, so Dr. Waasner.