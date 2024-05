Am Wochen­en­de steht für die Rhi­nos Seni­ors nach lan­ger Vor­be­rei­tung end­lich das erste Spiel in der dies­jäh­ri­gen Lan­des­li­ga an. Für das Spiel reist man zu den Pan­thers nach Würz­burg. Kick­off ist am heu­ti­gen Sonn­tag um 15:00 Uhr auf dem Gelän­de der TGW Würz­burg (Hei­ner-Dik­rei­ter Weg 1, 97074 Würz­burg) Für bei­de Mann­schaf­ten ist es das erste Auf­ein­an­der­tref­fen, nach­dem die Sea­son 2020, in der bei­de Teams gegen­ein­an­der hät­ten spie­len sol­len der Coro­na-Pan­de­mie zum Opfer fiel. Daher wird es umso span­nen­der zu sehen sein, wie bei­de Mann­schaf­ten mit dem mehr oder weni­ger bekann­ten Geg­ner umge­hen werden.

Die Würz­burg Pan­thers bestehen bereits seit dem Jahr 1998 und haben in ihrer 26 jäh­ri­gen Geschich­te schon eini­ge Höhen und Tie­fen erlebt. Mit zu den Höhe­punk­ten zählt sicher­lich der Auf­stieg in die Regio­nal­li­ga im Jahr 2016. Bis ins Jahr 2019 konn­ten sich die Pan­thers in der Klas­se hal­ten, jedoch folg­te vor der Sai­son 2020 der Zwangs­ab­stieg in die Lan­des­li­ga, wo sie, wie oben bereits erwähnt eigent­lich auf die Rhi­nos hät­ten tref­fen sol­len. Seit dem Jahr 2018 sind die Pan­thers ein eigen­stän­di­ger Ver­ein und haben im ver­gan­ge­nen Jahr am Spiel­be­trieb der Lan­des­li­ga teil­ge­nom­men. Die Sai­son 2023 schlos­sen sie mit einer Bilanz von 6:4 auf dem zwei­ten Platz der Grup­pe 1 ab.

Nach einer lehr­rei­chen Pre­se­a­son haben die Rhi­nos Seni­ors die letz­ten Wochen bis zum Spiel dazu genutzt an den letz­ten Fein­hei­ten zu arbei­ten und auch in die­sem Jahr wie­der ein wett­be­werbs­fä­hi­ges Team zu stel­len. Nun sind sowohl Spie­ler als auch Coa­ches hoch moti­viert, im ersten Spiel der Sea­son eine gute Lei­stung zu zeigen.

Das Spiel am Sonn­tag mar­kiert für die Rhi­nos den Beginn von einer Serie aus zwei Aus­wärts­spie­len, bevor man dann am 09.06.2024 im Home­co­ming Game am 09.06.2024 zum ersten Mal vor den hei­mi­schen Fans auf­lau­fen darf. Nichts desto trotz hof­fen die Rhi­nos dar­auf, dass auch in die­sem Jahr wie­der zahl­rei­che Fans den Weg zu den Aus­wärts­spie­len fin­den, um das Team in der frem­de laut­stark zu unter­stüt­zen. Die Ent­fer­nun­gen zu den Aus­wärts­spie­len sind in die­sem Jahr auch wie­der deut­lich geschrumpft.