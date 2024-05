Kauf­land Soc­cer Cup bot beste Bedin­gun­gen für tol­len Jugendfußball

32 Nach­wuchs­teams, saf­tig grü­ner Rasen und strah­len­der Son­nen­schein! Nicht nur auf Spiel­feld boten sich für die jun­gen Kicker und alle Zuschauer:innen beim FC Wacker Trails­dorf beste Bedin­gun­gen. Am 11. und 12. Mai war der Ver­ein aus der Gemein­de Hal­lern­dorf unter der Schirm­herr­schaft von Bür­ger­mei­ster Ger­hard Bau­er stol­zer Aus­rich­ter der bei­den Vor­run­den­tur­nie­re des Kauf­land Soc­cer Cups des Baye­ri­schen Fuß­ball­ver­ban­des. Ins­ge­samt 32 U11-Junio­ren-Mann­schaf­ten aus ganz Bay­ern tra­ten an zwei Tagen auf dem Trails­dor­fer Sport­ge­län­de gegen­ein­an­der an.

Neben den span­nen­den Spie­len auf dem Rasen sorg­te ein umfang­rei­ches Rah­men­pro­gramm von Kauf­land und dem Baye­ri­schen Fuß­ball­ver­band für Unter­hal­tung bei Groß und Klein. Speed Kick, Tor­wand­schie­ßen und eine Hüpf­burg boten den Kickern und Geschwi­ster­kin­dern zwi­schen den Spie­len jede Men­ge Spaß und Abwechs­lung. Für das leib­li­che Wohl der Mann­schaf­ten und Zuschau­er und einen rund­um gelun­ge­nen Ablauf sorg­te der FC Wacker Trails­dorf mit sei­nem enga­gier­ten Helferteam.

Das Tur­nier der unter­frän­ki­schen E‑Juniorenteams am Sams­tag (11. Mai) eröff­ne­te der TV 73 Würz­burg mit einem 14:0‑Sieg über den VfL SpFr Bad Neu­stadt. Eine erste „Duft­mar­ke“, die an die­sem Tag kei­ne Mann­schaft mehr über­bie­ten soll­te. Auch die Mann­schaft des TV konn­ten über den Tur­nier­tag kei­ner mehr vom „Thron sto­ßen“. Ohne einen ein­zi­gen Punkt­ver­lust schaff­ten es die Nach­wuchs­kicker aus der unter­frän­ki­schen Resi­denz­stadt in das Fina­le des Kauf­land Soc­cer Cups. Wesent­lich span­nen­der ging es in den rest­li­chen drei Vor­run­den­grup­pen zu: Hier konn­ten sich nach der Grup­pen­pha­se und den Vier­tel­fi­nal­spie­len der SV Kür­nach, die SG Ein­tracht Lei­ders­bach und der FC Schwa­bing mit dem Ein­zug ins Halb­fi­na­le beloh­nen. In einem span­nen­den Fina­le zwi­schen dem TV 73 Würz­burg und dem FC Schwa­bing muss­te die Ent­schei­dung letzt­end­lich im Acht­me­ter­schie­ßen fal­len. Hier konn­ten sich die jun­gen Würz­bur­ger Kickers mit 5:4 zum ver­dien­ten Tur­nier­sie­ger krö­nen. Glück­li­che Gesich­ter gab es den­noch auf bei­den Sei­ten, denn bei­de Teams qua­li­fi­zier­ten sich durch den Final­ein­zug für das End­run­den­tur­nier am 22. Juni in Gerolfing.

Tags dar­auf duel­lier­ten sich 16 Mann­schaf­ten um den Titel der ober­frän­ki­schen Teams beim Kauf­land Soc­cer Cup. Unter den Teil­neh­mern war auch die hei­mi­sche SG Hal­lern­dorf, die im gesam­ten Tur­nier­ver­lauf mit einem star­ken Auf­tritt über­zeu­gen soll­te. Die Vor­run­den- und Ach­tel­fi­nal­spie­le boten den zahl­rei­chen Zuschau­ern aller­hand Ner­ven­kit­zel. Durch die größ­ten­teils knap­pen End­ergeb­nis­se blieb die Span­nung über den Ein­zug in die näch­ste Run­de und die abschlie­ßen­de Tabel­len­plat­zie­rung in den ein­zel­nen Grup­pen bis zum Schluss erhal­ten. Nach den Vier­tel­fi­nal­spie­len fan­den sich der FC Ein­tracht Bam­berg 2010, die SG Ober­lau­ter, die SG DJK/SV Eggols­heim sowie die hei­mi­sche SG Hal­lern­dorf unter den besten vier Teams des Tur­niers wie­der. Im gro­ßen Fina­le stan­den sich dann die SG DJK/SV Eggols­heim und der Nach­wuchs des FC Ein­tracht Bam­berg 2010 gegen­über. Auch hier gab es das erwar­tet span­nen­de Duell, dass die Dom­rei­ter nach dem Schluss­pfiff mit 3:2 für sich ent­schei­den konn­ten. Auch hier durf­ten sich bei­de Fina­li­sten aber über das Final­ticket und die damit ver­bun­de­ne Ein­la­dung zum End­run­den­tur­nier nach Gerol­fing freuen.

Neben dem abwechs­lungs­rei­chen Rah­men­pro­gramm war die Spen­den­ak­ti­on von Kauf­land ein zusätz­li­ches, beson­de­res High­light des Tur­niers: Für jedes erziel­te Tor spen­de­te Kauf­land 10 Euro an die Sozi­al­stif­tung des Baye­ri­schen Fuß­ball-Ver­ban­des. Die BFV-Sozi­al­stif­tung unter­stützt Ver­ei­ne und Ver­eins­mit­glie­der in Not­si­tua­tio­nen sowie Pro­jek­te im In- und Ausland.

Jugend­lei­ter Timo Wai­lers­ba­cher fasst das Event noch ein­mal in sei­nen Wor­ten zusam­men: „Ich bin immer noch total begei­stert vom dies­jäh­ri­gen Kauf­land Soc­cer Cup bei uns in Trails­dorf. Begei­stert von den immer freund­li­chen und fai­ren Teams, die teil­ge­nom­men haben. Begei­stert von den über 41 Hel­fern aus Trails­dorf und Umge­bung, die einen wesent­li­chen Anteil zum groß­ar­ti­gen Gelin­gen die­ses Events bei­getra­gen haben. Begei­stert von den zahl­rei­chen Zuschau­ern, die bei uns an den zwei Tur­nier­ta­gen zu Gast waren. Begei­stert vom sen­sa­tio­nel­len 4. Platz, den unse­re E1-Jugend der SG Hal­lern­dorf mit wahn­sin­nig span­nen­den und tol­len Spie­len erreicht hat. Rund­um war es also in allen Berei­chen ein wirk­lich gelun­ge­nes Fuß­ball­fest für die gan­ze Fami­lie und wir wer­den uns für das kom­men­de Jahr defi­ni­tiv noch­mal als Aus­rich­ter für den Kauf­land Soc­cer Cup bewerben.“

Ein gro­ßer Dank geht an alle Hel­fer, Spon­so­ren, Zuschau­er und natür­lich die jun­gen Fuß­bal­ler, die die­ses Tur­nier zu einem unver­gess­li­chen Ereig­nis gemacht haben. Wir freu­en uns schon jetzt auf eine mög­li­che Wie­der­ho­lung im näch­sten Jahr!