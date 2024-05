Im Rah­men eines Fest­ak­tes über­gab Frau Dr. Anna Lühr­mann, Staats­mi­ni­ste­rin für Euro­pa und Kli­ma im Aus­wär­ti­gen Amt, ver­gan­ge­nen Frei­tag, 10.05.2024, die Urkun­de zur Auf­nah­me in die „Reprä­sen­ta­ti­ve Liste des Imma­te­ri­el­len Kul­tur­er­bes der Mensch­heit“ an die frän­ki­schen Trä­ger­schaf­ten der Tra­di­tio­nel­len Bewäs­se­rung. Sie ehrt damit alle Orga­ni­sa­tio­nen und Men­schen, die mit Herz­blut die­se Tra­di­ti­on auf­recht­erhal­ten. Die Aner­ken­nung der Tra­di­tio­nel­len Bewäs­se­rung als Imma­te­ri­el­les Kul­tur­er­be der Mensch­heit erfolg­te durch die UNESCO im Dezem­ber 2023 in Kasa­ne (Bots­wa­na). Die frän­ki­schen Wäs­ser­or­ga­ni­sa­tio­nen haben den Antrag zusam­men mit den Queich­wie­sen in Rhein­land-Pfalz von deut­scher Sei­te vor­an­ge­trie­ben. Dar­an betei­ligt waren auch Trä­ger­schaf­ten der tra­di­tio­nel­len Bewäs­se­rungs­kul­tu­ren in Bel­gi­en, Ita­li­en, Luxem­burg, den Nie­der­lan­den, Öster­reich und der Schweiz. In Fran­ken wird die­se tra­di­tio­nel­le Kul­tur­tech­nik auf vie­len hun­der­ten Hektaren ent­lang der Fluss­sy­ste­me der Red­nitz, Reg­nitz und Wie­sent seit Jahr­hun­der­ten betrie­ben. Die frän­ki­sche Regi­on ist damit das wahr­schein­lich größ­te zusam­men­hän­gen­de und leben­dig gehal­te­ne Bewäs­se­rungs­ge­biet Euro­pas. Kom­plet­tiert wird die Kul­tur­tech­nik durch das Wis­sen des Bau­es der Was­ser­schöpf­rä­der, die in der Regi­on weit ver­brei­tet waren und mit Hil­fe derer das Was­ser aus den Fluss­sy­ste­men geschöpft wurde.

Die Argu­men­te für eine Auf­nah­me der Tra­di­tio­nel­len Wie­sen­be­wäs­se­rung und damit die Ehrung der Wäs­ser- und Was­ser­rad­ge­nos­sen­schaf­ten waren vielfältig:

Es han­delt sich um eine nach­weis­lich jahr­hun­der­te­al­te leben­di­ge Tradition

Die regio­na­le Iden­ti­tät und das Bewusst­sein der Bevöl­ke­rung für ihre Land­schaft wer­den gestärkt

Durch die Bewäs­se­rung ver­bleibt das Was­ser gera­de in Trocken­zei­ten in den Wie­sen, speist das Grund­was­ser und lei­stet somit einen erheb­li­chen Bei­trag zum Land­schafts­was­ser­haus­halt und Klimaschutz

Das zugrun­de­lie­gen­de Genos­sen­schafts­we­sen – eben­falls ein imma­te­ri­el­les Kul­tur­er­be der UNESCO – wird gestärkt und sorgt somit für eine gerech­te Ver­tei­lung der Res­sour­ce „Was­ser“

Durch die Ver­dun­stung der gewäs­ser­ten Wie­sen ent­steht Kalt­luft und kühlt die Innen­stadt­be­rei­che der Städte

Die Bio­di­ver­si­tät wird nicht nur erhal­ten, son­dern auch aktiv geför­dert und wirkt dem Arten­ster­ben entgegen