Die Erlan­ger Stadt­wer­ke (ESTW) haben in der Woche vor den Pfingst­fe­ri­en ihre erste orga­ni­sche Pho­to­vol­ta­ik-Anla­ge in Betrieb genom­men. Das neue­ste, inno­va­ti­ve Pro­jekt sorg­te für gro­ße Auf­merk­sam­keit und es gab zahl­rei­che Rück­fra­gen, vor allem aber posi­ti­ve Reso­nanz in den sozia­len Medi­en. Die zum Ein­satz kom­men­den orga­ni­schen Pho­to­vol­ta­ik-Modu­le wur­den in die­ser Woche an der Süd­fas­sa­de des ESTW-Ver­wal­tungs­ge­bäu­des sowie eines Werk­statt­an­baus instal­liert. Ins­ge­samt wur­den dabei ca. 100 Ein­zel­mo­du­le auf­ge­klebt. Dafür kamen Indu­strie­klet­te­rer zum Ein­satz, womit die ESTW einen auf­wän­di­gen Gerüst­bau ver­mei­den konnten.

Den ESTW ist klar, dass die­se Foli­en-Lösung in Sachen Wir­kungs­grad und Effi­zi­enz (noch) nicht mit einer klas­si­schen PV-Anla­ge mit­hal­ten kann. Den­noch habe man sich ganz bewusst für die­sen Ver­such ent­schie­den, um Erfah­run­gen damit zu sam­meln. Auch das ist für die ESTW wie­der einer von vie­len klei­nen, not­wen­di­gen Schrit­ten zur Umset­zung der Ener­gie­wen­de vor Ort. Und gera­de für Flä­chen, die bis­her gar nicht genutzt wur­den oder bei­spiels­wei­se wegen baulicher/​statischer Ein­schrän­kun­gen bis­her nicht nutz­bar waren, kann die­se Lösung eine ech­te Alter­na­ti­ve sein.

Der­zeit sind die­se Modu­le zwar noch deut­lich teu­rer, als ver­gleich­ba­re kri­stal­li­ne PV-Modu­le, den­noch bie­ten Fach­in­stal­la­teu­re die­se neu­ar­ti­ge Lösung auch bereits für den Pri­vat­be­reich an.

Anbie­ter die­ser orga­ni­schen PV-Anla­ge ist die Fir­ma Helia­tek aus Dresden.