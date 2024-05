Die The­men der Sendung:

Erho­lung für alle: Fami­li­en­ur­laub in Fran­ken (Ober‑, Mit­tel- und Unterfranken)

War­um in die Fer­ne schwei­fen, wenn es auch in Fran­ken so schön ist? Die „Fran­ken­schau“ gibt Tipps für die Feri­en aus allen drei Regie­rungs­be­zir­ken, plus Erfah­run­gen von Gast­ge­bern und Tou­ris­mus­exper­ten. Cam­ping ist bei­spiels­wei­se gera­de auch bei Fami­li­en beson­ders beliebt und preis­lich attraktiv.

Alpa­kas, Affen und Co.: 70 Jah­re Hofer Zoo (Hof/​Oberfranken)

Mit­ten im Hofer Stadt­park, dem The­re­si­en­st­ein, liegt der Zoo­lo­gi­sche Gar­ten. Vor 70 Jah­ren gegrün­det, ist der Tier­park über die Jahr­zehn­te mehr und mehr gewach­sen und gehört heu­te zu den belieb­te­sten Aus­flugs­zie­len in der ober­frän­ki­schen Saal­e­stadt. Wie in den mei­sten Tier­gär­ten geht es heu­te weni­ger dar­um, Tie­re ein­fach aus­zu­stel­len. Statt­des­sen betei­ligt sich der Hofer Zoo an diver­sen Arten­schutz- und Zucht­pro­gram­men für Tie­re, die auf der Roten Liste bedroh­ter Arten ste­hen und ver­sucht so, die­se vor dem Aus­ster­ben zu schützen.

Kuli­na­ri­sches Nürn­berg: auf den Spu­ren des guten Geschmacks (Nürnberg/​Mittelfranken)

Pfef­fer, Zimt, Mus­kat­nuss, Salz – Gewür­ze sind heu­te kaum aus unse­rem All­tag weg­zu­den­ken. Einst spiel­te Nürn­berg als Han­dels­zen­trum eine gro­ße Rol­le und brach­te neue Geschmäcker in die Küche. Eine Tra­di­ti­on, die bis heu­te anhält. In vie­len Restau­rants der Stadt wird expe­ri­men­tiert und auf höch­stem Niveau gekocht. Ins­ge­samt neun Restau­rants mit einem oder zwei Miche­lin-Ster­nen machen Nürn­berg zu einer Pil­ger­stät­te für Gour­mets. Immer mehr Men­schen sind bereit für ein beson­de­res Geschmacks­er­leb­nis auch tie­fer in den Geld­beu­tel zu grei­fen – wie bei Spit­zen­koch Vadim Kara­sev und sei­nem Ster­ne­re­stau­rant „Veles“.

Unter­wegs mit dem Tan­dem: Nürn­bergs Ex-Ober­bür­ger­mei­ster Ulrich Maly (Nürnberg/​Mittelfranken)

Als Ober­bür­ger­mei­ster von Nürn­berg war Ulrich Maly 18 Jah­re lang Voll­blut­po­li­ti­ker, Tag und Nacht unter­wegs. Seit vier Jah­ren ist er im Ruhe­stand und genießt die Frei­heit über sei­ne eige­ne Zeit zu bestim­men. Was er draus macht, ver­rät er auf dem „Frankenschau“-Tandem. Mit Dag­mar Fuchs fährt er den Alten Kanal entlang.

Pfingst­sonn­tag in Erlan­gen: Rum­mel auf der Berg­kirch­weih (Erlangen/​Mittelfranken)

Am ver­gan­ge­nen Don­ners­tag hat die Erlan­ger Berg­kirch­weih begon­nen. 1755 wur­den der tra­di­tio­nel­le Pfingst­markt und das Schüt­zen­fest vor den Toren der Stadt zusam­men­ge­legt. Die Berg­kirch­weih war gebo­ren. Sie gehört zu den schön­sten Kirch­wei­hen in Fran­ken. Der Pfingst­sonn­tag ist ein beson­de­rer Tag. Schon in aller Frü­he vor 8.00 Uhr pil­gern die ersten Berg-Fans auf den Burg­berg vor den Toren der Stadt.

Leben im Denk­mal: die Michels­müh­le bei Bad Kis­sin­gen (Münchau/​Unterfranken)

1740 wur­de die Michels­müh­le in Mün­chau, die ursprüng­lich eine Getrei­de­müh­le war, erst­mals erwähnt. Seit 1903 befin­det sie sich in Fami­li­en­be­sitz. In den 20er Jah­ren wur­de sie zur Säge­müh­le umge­baut. Nun hat die Michels­müh­le ein neu­es Mühl­rad bekom­men, gebaut vom benach­bar­ten Müh­len­rad­bau­er Wal­ter Schuh­mann, ein­ge­baut von Besit­zer Oli­ver Schwen­zer, sei­nem Team und der gesam­ten Fami­lie. Am Pfingst­mon­tag ist es anläss­lich des Deut­schen Müh­len­ta­ges von 10.00 bis 19.00 Uhr zu bewun­dern. Rund 650 Müh­len öff­nen an die­sem Tag ihre Türen.

BR Fern­se­hen – Frankenschau