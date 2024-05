Der Mensch ist ein Sin­nes­we­sen. Sei­ne Wahr­neh­mun­gen berüh­ren und wir­ken auf ihn. Hier sind ins­be­son­de­re posi­ti­ve ästhe­ti­sche Wahr­neh­mun­gen von Bedeu­tung: Wie die Erfah­rung, aber auch Psy­cho­lo­gie und Phi­lo­so­phie zei­gen, sind Men­schen auf ästhe­ti­sche Erfah­run­gen aus­ge­rich­tet. Die 34. Bam­ber­ger Hegel­wo­che beschäf­tigt sich des­halb mit der Fra­ge danach, was Ästhe­tik bedeu­tet. Wie viel Schön­heit braucht der Mensch? An drei Aben­den von Diens­tag, 4. Juni, bis Don­ners­tag, 6. Juni 2024, gehen For­schen­de in Vor­trä­gen die­ser Fra­ge nach. Die Hegel­wo­che fin­det in Koope­ra­ti­on von Uni­ver­si­tät und Stadt Bam­berg sowie der Medi­en­grup­pe Ober­fran­ken statt. Die Vor­trä­ge begin­nen jeweils um 19.15 Uhr und fin­den in der AULA der Uni­ver­si­tät, Domi­ni­ka­ner­stra­ße 2a in Bam­berg, statt:

Am Diens­tag, 4. Juni, beginnt die 34. Hegel­wo­che mit dem Vor­trag „… was die Wim­per hält“! Über Schön­heit und mensch­li­ches Selbst­ver­ständ­nis“ von Prof. Dr. Bir­git Recki, Inha­be­rin der Pro­fes­sur für Prak­ti­sche Phi­lo­so­phie an der Uni­ver­si­tät Ham­burg. Der Bei­trag von Bir­git Recki stellt exem­pla­ri­sche Ansät­ze der phi­lo­so­phi­schen Ästhe­tik vor, die das Schö­ne in sei­ner Bedeu­tung für ein huma­nes Selbst­ver­ständ­nis in Anspruch neh­men. In ihrer For­schung setzt sie sich mit The­men aus den Berei­chen Ethik, Ästhe­tik und Kul­tur­phi­lo­so­phie sowie Anthro­po­lo­gie aus­ein­an­der. Sie ist zudem zusam­men mit unter ande­rem Prof. Dr. Lam­bert Wie­sing Grün­de­rin der Deut­schen Gesell­schaft für Ästhetik.

Am Mitt­woch, 5. Juni, refe­riert Lam­bert Wie­sing, Pro­fes­sor für Phi­lo­so­phie mit Schwer­punkt Bild­theo­rie und Phä­no­me­no­lo­gie an der Fried­rich-Schil­ler-Uni­ver­si­tät Jena, zu Schön­heit und Luxus: Weder Luxus noch Schön­heit las­sen sich mes­sen. Sie ent­ste­hen allein durch ästhe­ti­sche Erfah­run­gen, wel­che Men­schen in der Wahr­neh­mung oder im Besitz von Din­gen machen. In bei­den Fäl­len führt die Erfah­rung zu einem, wie Kant sagt, „Lebens­ge­fühl“, zu dem Gefühl, ein Mensch zu sein. Des­halb gilt es laut Wie­sing dar­auf zu ach­ten, Luxus strikt von Phä­no­me­nen zu unter­schei­den, wel­che im All­tag auch oft als „Luxus“ bezeich­net wer­den – näm­lich ange­neh­mer Kom­fort und ange­be­ri­scher Protz.

„Das Natur­schö­ne als das Kunst­schö­ne. Zur und aus der Fra­ge, wie­viel Schön­heit der Mensch braucht“ – unter die­sem Titel steht der Vor­trag von Prof. Dr. Ryo­s­uke Oha­shi am drit­ten Abend, Don­ners­tag, 6. Juni, der Hegel­wo­che. Oha­shi ist japa­ni­scher Gegen­warts­phi­lo­soph und beschäf­tigt sich unter ande­rem mit Phä­no­me­no­lo­gie, Ästhe­tik, Kul­tur­phi­lo­so­phie und Reli­gi­ons­phi­lo­so­phie. Er ist Direk­tor des Japa­nisch-Deut­schen Kul­tur­in­sti­tuts in Kyo­to. In sei­nem deutsch­spra­chi­gen Vor­trag geht es um die tra­di­tio­nel­le Kunst Japans, in der das Natur­schö­ne und das Kunst­schö­ne – anders als in Euro­pa – unge­trennt auf­ge­fasst und in der Kunst des Schnitts (Kire) ela­bo­riert wer­den. Oha­shi wird die­se Kunst mit Bil­dern ver­an­schau­li­chen und ihre Hin­ter­grün­de erklä­ren. Wenn der Osten zwi­schen Kunst­schö­nem und Natur­schö­nem ein Kon­ti­nu­um sieht, ist die­se Ver­all­ge­mei­ne­rung dann eine Steil­vor­la­ge für eine all­ge­mei­ne Theo­rie des mensch­li­chen Schön­heits­emp­fin­dens? Die Psy­cho­lo­gin und Kul­tur­phi­lo­so­phin Dr. Ste­fa­nie Voigt wird eine Annä­he­rung ande­rer Art als Erwi­de­rung auf Ohash­is Vor­trag anbie­ten. Anschlie­ßend folgt eine Podiumsdiskussion.

Aus orga­ni­sa­to­ri­schen Grün­den wer­den für die Vor­trä­ge der Hegel­wo­che in der AULA Ein­tritts­kar­ten (ohne Sitz­platz­num­me­rie­rung) aus­ge­ge­ben. Die kosten­frei­en Tickets für die ein­zel­nen Aben­de sind an fol­gen­den Stel­len erhältlich:

Teil­bi­blio­thek 3, Feld­kir­chen­stra­ße 21,Bamberg

Teil­bi­blio­thek 4, Heu­markt 2, Bamberg

Die Öff­nungs­zei­ten der Teil­bi­blio­the­ken und wei­te­re Infor­ma­tio­nen zur 34. Hegel­wo­che gibt es unter: https://​www​.uni​-bam​berg​.de/​e​v​e​n​t​s​/​h​e​g​e​l​w​o​c​h​e​/​2​0​24/