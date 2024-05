Jeden Sams­tag­vor­mit­tag errich­ten „Bun­tes Bam­berg“ gemein­sam mit den Omas gegen Rechts bis zu den Euro­pa­wah­len eine Brand­mau­er gegen Rechts am Gabel­mann. Auch wenn der Aus­lö­ser für die Akti­on – der Info­stand der AfD – die­ses Jahr bis­her durch Abwe­sen­heit glänzt: Die Brand­mau­er steht und wird von immer mehr Men­schen mitgetragen.

„Ich ste­he für Demo­kra­tie, weil in der Demo­kra­tie jeder sei­nen eige­nen Lebens­ent­wurf ver­wirk­li­chen kann und nach sei­ner Façon leben kann.“

– Heinz Kunt­ke, Vor­sit­zen­der der SPD Frak­ti­on Bam­berg Stadt

„Ich ste­he für Tole­ranz und Viel­falt, weil dies Aus­druck unse­res christ­li­chen Men­schen­bil­des ist. Das Gebot der Näch­sten­lie­be gilt gegen­über allen Men­schen. Dies ist nicht verhandelbar!“

– Dia­ko­nin Andrea Hof­mann, Refe­ren­tin der Deka­nin und Pro­jekt­re­fe­ren­tin im Deka­nat Bamberg

„Ich bin für Demo­kra­tie, weil alles ande­re Mist ist.“

– Alfred Dittrich, Naturfreunde

„Ich bin für Demo­kra­tie, weil in der Demo­kra­tie der Schwäch­ste die glei­chen Rech­te hat wie der Stärkste.“

– Andrea Dittrich, Bam­ber­ger Bünd­nis gegen Rechts­extre­mis­mus und Rassismus

„Ich ste­he für Viel­falt und Respekt, weil die schlimm­sten Unta­ten der Welt­ge­schich­te meist damit began­nen, dass unter­schied­li­chen Men­schen ein unter­schied­li­cher Wert und ein unter­schied­li­ches Recht auf Glück zuer­kannt wurden.“

– Anja Simon, Bun­tes Bamberg

„Ich ste­he für Demo­kra­tie, weil ich aus eige­ner Erfah­rung weiß, was sie wert ist, und was das Feh­len der Demo­kra­tie bedeu­ten kann. Denn nur in einer Demo­kra­tie sind Ach­tung der Men­schen­rech­te und gutes Leben in Viel­falt und Frei­heit möglich.“

– Mitra Sha­ri­fi, Co-Vor­sit­zen­de des Migrant*innenbeirats der Stadt Bamberg

„Ich ste­he heu­te hier für Demo­kra­tie, weil JETZT der Zeit­punkt ist, unse­rer Ver­ant­wor­tung gerecht zu wer­den und demo­kra­ti­sche Wer­te zu verteidigen!“

– Tere­sa Kres­sel, Grü­ne Jugend Bamberg

„Ich ste­he für Viel­falt und Tole­ranz, da wir Gewerk­schaf­ten seit unse­rer Grün­dung im DGB aus tief­ster Über­zeu­gung soli­da­risch zusammenstehen!“

– Basti­an Sau­er, DGB Oberfranken

„Ich bin für Demo­kra­tie, da ich in einer offe­nen und frei­en Gesell­schaft leben will.“

– Ralph Korsch­in­sky, KAB Diö­ze­san­ver­band Bam­berg e.V.

„Ich ste­he für Demo­kra­tie, weil nur in demo­kra­ti­schem Mit­ein­an­der Frei­heit und Viel­falt mög­lich sind.“

– Ulri­ke Sän­ger, Frak­ti­ons­vor­sit­zen­de Grü­nes Bamberg

„Ich ste­he für eine funk­tio­nie­ren­de Demo­kra­tie, weil die­se ein Schutz­schild gegen Men­schen­ver­ach­tung, Aus­gren­zung und Gewalt­herr­schaft ist.“

– Wolf­gang Metz­ner, 3. Bürgermeister

„Ich ste­he für die Demo­kra­tie, weil sie für mich als Regie­rungs­form alter­na­tiv­los ist!“

– Ger­hard Seitz, Vor­sit­zen­der der CSU Bam­berg-Stadt & Stadtratsfraktion

„Ich ste­he für Demo­kra­tie, weil ich aus erster Hand weiß, von Min­ni, Traudl, Hel­ga, Miz­zi und ande­ren Klas­sen­ka­me­ra­din­nen mei­ner Mut­ter, dass Anar­chie zu Gewalt, Miss­brauch und Ver­ge­wal­ti­gun­gen führt. Ich ste­he für Demo­kra­tie, weil ich die trau­ma­ti­sier­ten, sprech­un­fä­hi­gen und an Leib und See­le ver­krüp­pel­ten Män­ner gese­hen habe und mit ihnen leb­te, die ein tota­li­tä­res Régime vor 85 Jah­ren in einen sinn­lo­sen, völ­ker­recht­wid­ri­gen Angriffs­krieg trieb.

Set­zen wir uns für den Erhalt der Demo­kra­tie ein!“

– Hel­mut Kor­mann, Freie Wäh­ler Bamberg

„Ich ste­he für Demo­kra­tie; Demo­kra­tie bedeu­tet für mich Tole­ranz und Frei­heit und ein respekt­vol­les Zusam­men­le­ben in unse­rer Gesellschaft.“

– Chri­sti­ne Fößel, Omas gegen Rechts Bamberg

„Ich schät­ze Demo­kra­tie, weil gegen­sei­ti­ger Respekt und vor allem Respekt gegen­über Frau­en so wich­tig ist.“

– Danie­la Rein­fel­der, Stadt­rä­tin Bam­bergs unab­hän­gi­ge Bür­ger BuB

„Ich ste­he für Demo­kra­tie und Viel­falt, weil wir die gro­ßen Pro­ble­me unse­rer Zeit nur noch gemein­sam lösen können.“

– Dr. Hans-Gün­ter Brün­ker, Stadt­rat Volt Bam­berg, Kan­di­dat Euro­pa­wahl 2024

„Wir Jun­ge Libe­ra­le ste­hen für Tole­ranz, weil nur dadurch ein har­mo­ni­sches Zusam­men­le­ben mög­lich ist!“

– Justus Kuns­mann, Kreis­vor­sit­zen­der Julis Bamberg

„Wir ste­hen für Demo­kra­tie, weil jemand die Men­schen vor das Kapi­tal stel­len muss.“

– Jan Jae­gers, Spre­cher von DIE LIN­KE, KV Bamberg-Forchheim