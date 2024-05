Umwid­mung von Wohn­bau- und Land­wirt­schafts­flä­chen in Kraft getreten

Der Stadt­rat Bay­reuth hat Ende Novem­ber ver­gan­ge­nen Jah­res eine Ände­rung des Flä­chen­nut­zungs­plans zur Umwid­mung von Wohn­bau- in Land­wirt­schafts­flä­chen am Eichel­berg / Pan­ora­ma­weg beschlos­sen. Sie wur­de inzwi­schen von der Regie­rung von Ober­fran­ken geneh­migt und ist in Kraft getre­ten. Die Plan­un­ter­la­gen kön­nen beim Stadt­pla­nungs­amt im Neu­en Rat­haus, Luit­pold­platz 13, 9. Ober­ge­schoss, wäh­rend der all­ge­mei­nen Par­tei­ver­kehrs­zei­ten (Mon­tag bis Frei­tag von 8 bis 12 Uhr und Mitt­woch zusätz­lich von 14 bis 18 Uhr) ein­ge­se­hen wer­den. Soweit gewünscht, wird über den Inhalt der Pla­nung Aus­kunft gegeben.

Wer eine per­sön­li­che Ein­sicht­nah­me im Rat­haus wünscht, wird um eine vor­he­ri­ge Ter­min­ver­ein­ba­rung unter der Tele­fon­num­mer 0921 25–1660 gebe­ten. Die Unter­la­gen sind zudem par­al­lel auf der Home­page der Stadt Bay­reuth unter www​.bay​reuth​.de (Rubrik Rat­haus, Bür­ger­ser­vice > Pla­nen, Bau­en) abrufbar.