Fami­li­en­un­ter­neh­men aus Fran­ken fei­ert Jubiläum

Die fami­li­en­ge­führ­te Son­tow­ski & Part­ner Group (S&P) fei­ert in die­sem Jahr ihr 40-jäh­ri­ges Bestehen. Gegrün­det im Mai 1984 von Klaus-Jür­gen Son­tow­ski hat sich das Unter­neh­men von einem klei­nen Drei-Mann-Betrieb zu einem erfolg­rei­chen Akteur auf natio­na­ler Ebe­ne ent­wickelt, zahl­rei­che Immo­bi­li­en­pro­jek­te rea­li­siert und sich durch zukunfts­wei­sen­de Grün­dun­gen und Koope­ra­tio­nen als Betei­li­gungs­un­ter­neh­men deutsch­land­weit positioniert.

Das Kern­ge­schäft, die regio­na­le Bau­trä­ger- und Pro­jekt­ent­wick­lungs­tä­tig­keit, hat die Son­tow­ski & Part­ner Group seit Bestehen ste­tig auf- und aus­ge­baut, sodass unter ihrem Dach inzwi­schen fast alle Immo­bi­li­en­klas­sen rea­li­siert werden.

Kern­ge­schäft Pro­jekt­ent­wick­lung: Von Quar­tie­ren bis zu Seniorenimmobilien

„Unser 40-jäh­ri­ges Jubi­lä­um zeigt die Bestän­dig­keit und Inno­va­ti­ons­kraft unse­res Unter­neh­mens“, erklärt Sven Son­tow­ski, Geschäfts­füh­rer der Son­tow­ski & Part­ner Group. „Wir sind unse­rem lang­jäh­ri­gen Kern­ge­schäft als Bau­trä­ger und Pro­jekt­ent­wick­ler ins­be­son­de­re in Süd­deutsch­land über unse­re ope­ra­ti­ven Gesell­schaf­ten wei­ter­hin treu und haben in den ver­gan­ge­nen Jah­ren kom­ple­xe Quar­tiers­ent­wick­lun­gen sowie Pro­jek­te in den Seg­men­ten Woh­nen, Büro, Ein­zel­han­del, Senio­ren­woh­nen und Hotel rea­li­siert. Als Fami­li­en­un­ter­neh­men legen wir dar­über hin­aus wei­ter­hin gro­ßen Wert auf unse­re lang­jäh­ri­gen Part­ner­schaf­ten und unser gesell­schaft­li­ches und sozia­les Enga­ge­ment in der Regi­on“, so Sven Son­tow­ski, Geschäfts­füh­rer der Son­tow­ski & Part­ner Group.

Seit 2020 bil­det die Son­tow­ski & Part­ner Group das Pro­jekt­ent­wick­lungs­ge­schäft in ihren ope­ra­ti­ven eigen­stän­di­gen Toch­ter- und Betei­li­gungs­ge­sell­schaf­ten ab: Die S&P Com­mer­cial Deve­lo­p­ment rea­li­siert schwer­punkt­mä­ßig Quar­tie­re und gemischt-genutz­te Immo­bi­li­en, die Bay­ern­Ca­re ent­wickelt Senio­ren- und Pfle­ge­im­mo­bi­li­en und die S&P Homes hat sich auf nach­hal­ti­ge Rei­hen­häu­ser spe­zia­li­siert. Die 2021 gegrün­de­te S&P Grund Invest inve­stiert zudem in Bestands­im­mo­bi­li­en, mit einem Fokus auf Wohn- und Geschäfts­häu­ser in Bay­ern. Die­se stra­te­gi­schen Wei­chen­stel­lun­gen und die Posi­tio­nie­rung als Betei­li­gungs­un­ter­neh­men haben die Markt­prä­senz des Unter­neh­mens wei­ter gestärkt und das Port­fo­lio deut­lich erweitert.

Fami­li­en­un­ter­neh­men wird in 2. Gene­ra­ti­on fortgeführt

Inzwi­schen wird das Fami­li­en­un­ter­neh­men bereits seit meh­re­ren Jah­ren in zwei­ter Gene­ra­ti­on von Dr. Hen­rik Med­la und Sven Son­tow­ski gelei­tet. Dr. Til­man Engel, der zuvor unter ande­rem lang­jäh­rig als kauf­män­ni­scher Lei­ter im Unter­neh­men tätig war, kom­plet­tiert das Geschäfts­füh­rungs­team seit 2022.

Neben dem Pro­jekt­ent­wick­lungs­ge­schäft hat sich die Son­tow­ski & Part­ner Group in den letz­ten 40 Jah­ren auch als erfolg­rei­cher Grün­dungs­ge­sell­schaf­ter ver­schie­de­ner deutsch­land­weit agie­ren­der Unter­neh­men einen Namen gemacht und immer wie­der neue Geschäfts­be­rei­che erschlos­sen. Zu die­sen inzwi­schen unab­hän­gig agie­ren­den Unter­neh­men gehö­ren die DIC Group (jetzt: Bra­nicks), der Retail-Asset­ma­na­ger GRR AG oder auch der Fun­ding- und Invest­ment­ma­na­ger Pega­sus Capi­tal Part­ners. 2016 wur­de mit der Crowd­in­ve­st­ing-Platt­form zins​bau​stein​.de bereits das erste digi­ta­le Geschäfts­mo­dell ins Leben gerufen.

Zei­ten des Wan­dels: Digi­ta­li­sie­rung und Nach­hal­tig­keits­prin­zi­pi­en bestim­men die Zukunft

Dr. Hen­rik Med­la, geschäfts­füh­ren­der Gesell­schaf­ter der Son­tow­ski & Part­ner Group ergänzt: „Ein wich­ti­ger Bestand­teil unser Erfolgs­ge­schich­te ist unse­re Trans­for­ma­ti­ons­fä­hig­keit, die ein Teil unse­rer DNA sind. Umso mehr set­zen wir ver­stärkt auf Digi­ta­li­sie­rung und KI und inte­grie­ren Nach­hal­tig­keits­prin­zi­pi­en in unse­rer Unter­neh­mens­stra­te­gie. Gera­de ange­sichts des aktu­el­len Wan­dels sind Fle­xi­bi­li­tät und Anpas­sungs­fä­hig­keit ent­schei­dend, um inno­va­ti­ve und nach­hal­ti­ge Lösun­gen in der Immo­bi­li­en­bran­che voranzutreiben.“