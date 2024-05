Die Burg­hai­ger Stra­ße in Kulm­bach bekommt in einem Teil­be­reich eine neue Stra­ßen­ober­flä­che. Des­halb ist es not­wen­dig, dass die Burg­hai­ger Stra­ße am Diens­tag, 21. Mai 2024, ab 7 Uhr halb­sei­tig gesperrt wird. Am Mitt­woch, 22. Mai 2024, ab 7 Uhr bis Don­ners­tag, 23. Mai 2024, 12 Uhr ist sie voll gesperrt.

Kon­kret von den Sper­run­gen betrof­fen ist das Are­al der Kreu­zung Saal­fel­der Stra­ße und der Kreu­zung Dobrachstraße/​Burghaiger Straße.

Die Umlei­tung erfolgt über die E.-C.-Baumann Straße/​Vorwerkstraße/​Burghaig sowie Petz­manns­berg und wird vor Ort ausgeschildert.

Wegen der not­wen­di­gen Umlei­tung des Bus­ver­kehrs ist es dar­über hin­aus not­wen­dig, die Petz­manns­ber­ger Stra­ße in Burg­haig als Ein­bahn­stra­ße Rich­tung Petz­manns­berg aus­zu­schil­dern. Auch der Dorf­berg in Rich­tung Petz­manns­ber­ger Stra­ße muss wäh­rend der Bau­pha­se zur Ein­bahn­stra­ße werden.

Der Ver­kehr von Petz­manns­berg kom­mend wird über die Lin­den­stra­ße umgeleitet.

Die Stadt Kulm­bach bit­tet um Ver­ständ­nis für die­se not­wen­di­ge Maßnahme.