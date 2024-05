Bei strah­len­den Son­nen­schein durf­ten wir die Wunsch­er­fül­ler Uschi Wür­schin­ger und Karl-Heinz Wel­ker bei uns in Eggols­heim am Kirch­platz begrü­ßen. Sie gehö­ren zu einer gro­ßen Grup­pe von ehren­amt­li­chen Hel­fe­rin­nen und Hel­fern, die schwerst­kran­ken Men­schen mit­hil­fe des ASB-Wün­sche­wa­gen in ihrem letz­ten Lebens­ab­schnitt beson­de­re Wün­sche erfüllen.

Wir von der AGJ Eggols­heim sind stolz dar­auf, die­ses Pro­jekt mit einer Spen­de von 3500 € unter­stüt­zen zu kön­nen. Das Geld wur­de durch den Glüh­wein­ver­kauf am ver­gan­ge­nen Weih­nachts­markt in Eggols­heim ein­ge­nom­men. Vie­len Dank an alle Besu­cher der AGJ Glüh­wein­bu­de, die die Spen­de ermög­licht haben.