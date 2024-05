Die drit­te Auf­la­ge des Spar­tan Race Trifec­ta Weekends Kulm­bach steht in den Start­lö­chern! Vom 14. – 16. Juni 2024 kom­men tau­sen­de von Sport­le­rin­nen und Sport­lern aus aller Her­ren Län­der wie­der nach Kulm­bach, um hier an der welt­weit größ­ten Hin­der­nis­lauf-Serie in den drei Kate­go­rien „Sprint“, „Super“ und „Beast“ teilzunehmen.

Über 4.000 Teil­neh­mer erwar­tet die Ver­an­stal­ter­agen­tur XCh­an­ge Sport&Event AG, die zusam­men mit der Stadt Kulm­bach bereits seit Okto­ber ver­gan­ge­nen Jah­res das Event plant. „Das Spar­tan Race ist die größ­te Sport­ver­an­stal­tung Kulm­bachs und in ihrer Form ein­ma­lig. Hier trifft anspruchs­vol­ler Hoch­lei­stungs­sport auf aus­ge­las­se­ne Stim­mung, Men­schen aus aller Welt kom­men zusam­men und unse­re Stadt hat die Mög­lich­keit, sich von ihrer besten Sei­te zu zei­gen“, blickt Ober­bür­ger­mei­ster Ingo Leh­mann vol­ler Vor­freu­de auf das Eventwochenende.

Am Frei­tag, den 14. Juni 2024 star­ten die Jüng­sten: Das VR Bank Ober­fran­ken Mit­te Kids Race erfreut sich bei Kin­dern und Eltern größ­ter Beliebt­heit. Wie die erwach­se­nen Läu­fer auch, kön­nen die Kin­der im Alter von 4–15 Jah­ren zwi­schen drei Ren­nen mit jeweils unter­schied­li­chen Distan­zen und dem­entspre­chend auch einer unter­schied­li­chen Anzahl an Hin­der­nis­sen wählen.

Die kür­ze­ste Run­de beträgt dabei 800 Meter, die nächst­län­ge­re Distanz beträgt 1.600 Meter und die anspruchs­voll­ste Kids-Strecke beläuft sich auf 3.200 Meter. Alle Kin­der, die im Ziel ankom­men, erhal­ten eine Medail­le, ein Stirn­band und ein Spartan-T-Shirt.

Am Frei­tag­abend erst­mals neu: Public Vie­w­ing am EKU-Platz. Pas­send zum gro­ßen Spar­tan-Sport­event beginnt an die­sem Tag auch die Fifa Fuß­ball-EM mit dem Spiel Deutsch­land-Schott­land. Das Spiel wird ab 21:00 Uhr live auf dem EKU-Platz übertragen.

Am Sams­tag dür­fen dann die erwach­se­nen Läu­fer an den Start. Es war­ten der kur­ze Lauf „Sprint“ (5 Kilo­me­ter, 20 Hin­der­nis­se) und der läng­ste Lauf „Beast“ (21 Kilo­me­ter, 30 Hin­der­nis­se) auf alle Läu­fe­rin­nen und Läu­fer. Um den Tag ange­mes­sen abzu­schlie­ßen, lädt die Ver­an­stal­ter­agen­tur zusam­men mit dem orts­an­säs­si­gen Radio­sen­der zur gro­ßen Radio Plas­sen­burg-Par­ty auf dem EKU-Platz ein. Beginn ist um 19:00 Uhr, der Ein­tritt ist frei.

Sonn­tags fin­det dann zum einen der drit­te Lauf „Super“ (10 Kilo­me­ter, 25 Hin­der­nis­se) statt, zum ande­ren besteht zum ersten Mal die Mög­lich­keit, auch am Sonn­tag noch ein­mal den Lauf „Sprint“ zu absolvieren.

Wer sich für das Spar­tan Race bzw. das VR Bank Ober­fran­ken Mit­te Kids Race anmel­den möch­te, kann dies auf www​.spar​t​an​race​.de.

Wie in den ver­gan­ge­nen Jah­ren ist die Stadt Kulm­bach auch heu­er wie­der auf die Unter­stüt­zung zahl­rei­cher Hel­fe­rin­nen und Hel­fer ange­wie­sen, die die Ver­an­stal­tung in den viel­fäl­tig­sten Berei­chen unter­stüt­zen: Gepäck­an­nah­me, Ver­sor­gungs­sta­tio­nen, Hin­der­nis­se, Ziel­ein­lauf oder auch im Merchandise-Zelt.

Wer sich dazu ent­schließt, beim Spar­tan Race als Vol­un­teer dabei zu sein, geht natür­lich nicht leer aus! Neben einem Spar­tan-Set mit T‑Shirt, Cap, Turn­beu­tel und wei­te­ren Spar­tan-Gad­gets erhält jeder Hel­fer ein Ticket für einen Start­platz bei einem Spar­tan Race in ganz Euro­pa. Zusätz­lich gibt es für jeden Frei­wil­li­gen eine Bier­mar­ke für die Kulm­ba­cher Bierwoche.

Wer sich, sei­nen Freun­des­kreis oder sogar einen Ver­ein zum Hel­fen anmel­den möch­te, kann sich bei de_​volunteers@​spartan.​com mel­den. Selbst­ver­ständ­lich wird dar­auf geach­tet, dass alle Ehren­amt­li­chen zu den ihnen mög­li­chen Zei­ten und an den von ihnen favo­ri­sier­ten Sta­tio­nen ein­ge­setzt wer­den. Dies kann mit den Vol­un­teer­be­auf­trag­ten der Agen­tur noch indi­vi­du­ell abge­stimmt werden.

„Wir freu­en uns auf vie­le Frei­wil­li­ge, die die Ver­an­stal­tung durch ihre Unter­stüt­zung zu einem vol­len Erfolg wer­den las­sen. Allen Hel­fe­rin­nen und Hel­fern dan­ke ich bereits im Vor­feld für ihre Bereit­schaft“, so Ober­bür­ger­mei­ster Ingo Lehmann.