Rund­gang „Das Kolo­nia­le Bay­reuth“ und Vor­trag „Erin­ne­rung als Verhandlungsraum“

Mit der Ring­vor­le­sung „Wie erin­nern? Natio­nal­so­zia­lis­mus und Ras­sis­mus im Loka­len“, die bereits im April star­te­te, möch­te die Uni­ver­si­tät Bay­reuth den Dia­log über Zie­le und Metho­de des histo­ri­schen Erin­nerns anre­gen – gera­de im loka­len Raum. Den Hin­ter­grund hier­für bil­det zum einen die Geschich­te der Stadt Bay­reuth in der Zeit des Natio­nal­so­zia­lis­mus. Zum ande­ren wird das Erstar­ken rechts­po­pu­li­sti­scher Angrif­fe auf eta­blier­te Erin­ne­rungs­kul­tu­ren zum Anlass genom­men, aus­ge­hend von aktu­el­ler For­schung kri­tisch Posi­ti­on zu beziehen.

Stadt­rund­gang „Das Kolo­nia­le Bay­reuth“ am 29. Mai

„Das Kolo­nia­le Bay­reuth“ ist der Titel der näch­sten Ver­an­stal­tung im Rah­men der Ring­vor­le­sung „Wie erin­nern? Natio­nal­so­zia­lis­mus und Ras­sis­mus im Loka­len“ am Mitt­woch, 29. Mai 2024. Der Stadt­rund­gang the­ma­ti­siert einen eher unbe­kann­te­ren Teil der Bay­reu­ther Stadt­ge­schich­te und ord­net hie­si­ge Orte, Indu­strien und Ereig­nis­se nicht nur histo­risch, son­dern auch zeit­ge­mäß in einen post­ko­lo­nia­len Rah­men ein und fin­det vor allem im Stadt­zen­trum statt. Die Refe­ren­tin Dar­ja Wolf­mei­er (Mit­ar­bei­te­rin am Lehr­stuhl für die Geschich­te Afri­kas, Uni­ver­si­tät Bay­reuth) ist Mit­glied einer enga­gier­ten Bay­reu­ther Grup­pe, die die kolo­nia­le Ver­gan­gen­heit Bay­reuths bis heu­te auf­ar­bei­tet und ver­mit­telt. Im Rah­men der Stadt­füh­rung gibt es Raum für Dis­kus­si­on und Austausch.

Datum/​Zeit/​Ort: Mitt­woch, 29. Mai 2024, 17.00 bis 19:00 Uhr, Start­punkt Iwa­le­wa­haus, Ecke Münzgasse/​Wölfelstraße, Bay­reuth. Der Ein­tritt ist frei, eine Anmel­dung ist nicht erforderlich.

Vor­trag „Erin­ne­rung als Kom­mu­ni­ka­ti­ons- und Verhandlungsraum“

„Erin­ne­rung als Kom­mu­ni­ka­ti­ons- und Ver­hand­lungs­raum“ lau­tet der Titel der näch­sten Vor­trags­ver­an­stal­tung der Ring­vor­le­sung „Wie erin­nern? Natio­nal­so­zia­lis­mus und Ras­sis­mus im Loka­len“ am Mon­tag, 3. Juni 2024. Die Refe­ren­ten Prof. Dr. Jörg Skrie­be­leit (KZ-Gedenk­stät­te Flos­sen­bürg) und Dr. Sven Kel­ler (Doku­men­ta­ti­on Ober­salz­berg) stel­len kon­zep­tio­nel­le Ansät­ze sowie Ver­mitt­lungs- und Kom­mu­ni­ka­ti­ons­for­men aus der prak­ti­schen Arbeit von Gedenk­stät­ten und Doku­men­ta­ti­ons­zen­tren vor. Die anschlie­ßen­de Dis­kus­si­ons­run­de wird mode­riert von Julia Reus (Mit­ar­bei­te­rin am Lehr­stuhl für Neue­ste Geschich­te an der Uni­ver­si­tät Bay­reuth). Der Vor­trag bil­det aus aktu­el­lem Anlass auch das Ersatz­pro­gramm für das Bay­reu­ther Stadt­ge­sprä­ches im Juni.

Datum/​Zeit/​Ort: Mon­tag, 3. Juni 2024, 17.15 bis 18:45 Uhr, Iwa­le­wa­haus, Ecke Münzgasse/​Wölfelstraße, Bay­reuth. Der Ein­tritt ist frei, eine Anmel­dung ist nicht erfor­der­lich. Vor­trags­spra­che ist Deutsch.

Ver­an­stal­ter der Ring­vor­le­sung sind nach­ste­hen­de Lehr­stüh­le und Insti­tu­te der Uni­ver­si­tät Bay­reuth: Lehr­stuhl für Euro­päi­sche Geschich­te­kul­tu­ren, Insti­tut für Frän­ki­sche Lan­des­ge­schich­te, UBT Peace and Con­flict Rese­arch Net­work, Lehr­stuhl für Neue­ste Geschich­te und das For­schungs­in­sti­tut für Musiktheater.