„Das Hand­werk ken­nen­ler­nen“ – unter die­sem Mot­to stand die Pro­jekt­wo­che an der Grund­schu­le Egloff­stein. Die Schü­ler erhiel­ten einen Ein­blick in ver­schie­de­ne Hand­werks­be­ru­fe und durf­ten zum Abschluss der Pro­jekt­wo­che selbst vie­les ausprobieren.

So kam am Mon­tag der Glas­blä­ser an die Schu­le und zeig­te sei­ne Kunst, und die Schü­ler back­ten selbst Schwarz­bro­te im schul­ei­ge­nen Back­ofen. Am Diens­tag besuch­te die gan­ze Schu­le die Schä­fe­rei von Herrn Georg Distler. Die Kin­der waren beein­druckt von der Arbeit eines Schä­fers, die weit mehr beinhal­tet als Scha­fe zu hüten. Am Mitt­woch früh erfuh­ren die Kin­der in sechs ver­schie­de­nen Sta­tio­nen den theo­re­ti­schen Hin­ter­grund alter Hand­werks­be­ru­fe. Am Nach­mit­tag schließ­lich durf­ten sie dann die­se Hand­werks­be­ru­fe selbst in prak­ti­schen Sta­tio­nen aus­pro­bie­ren. Zuerst aber wur­den die Eltern mit einem Tanz und Lie­dern in der Turn­hal­le fei­er­lich begrüßt. Frau Roth aus der alten Post­hal­te­rei in Auf­seß war dazu eigens ange­reist und brach­te Sta­tio­nen mit, in denen die Kin­der Papier schöpf­ten, Leder­beu­tel näh­ten, filz­ten, Speck­stein bear­bei­te­ten, Rechen­zin­ken her­stell­ten und Kräu­ter­sal­ze mör­sten. Die­ses Ange­bot wur­de durch wei­te­re Sta­tio­nen von den Lehr­kräf­ten ergänzt, wie zum Bei­spiel Töp­fern, Drucken und Per­len fädeln, Weben, Klei­ster­pa­pier machen. Eine beson­de­re Attrak­ti­on war das Mau­ern eines Tisches. Die Kin­der durf­ten unter Anlei­tung selbst mit Beton arbei­ten und so einen Tisch neben dem schul­ei­ge­nen Brot­back­ofen fer­ti­gen. Der Eltern­bei­rat und auch der För­der­ver­ein ver­kö­stig­ten die Eltern mit Kaf­fee und Kuchen, Obst- und Süßig­kei­ten­spie­ßen. So ver­ging der bunt gefä­cher­te Nach­mit­tag des Schul­fe­stes wie im Flug und war ein vol­ler Erfolg!