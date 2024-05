Mit 1:3 (0:2) ver­lor die SpVgg Bay­reuth im letz­ten Sai­son­spiel in der Regio­nal­li­ga Bay­ern das frän­ki­sche Tra­di­ti­ons­du­ell beim FC Schwein­furt 05. Die Alt­stadt schließt die Spiel­zeit damit mit 42 Punk­ten aus 34 Spie­len auf Tabel­len­platz zwölf ab, sichert letzt­lich zwar sou­ve­rän den Klas­sen­er­halt, bleibt aber deut­lich hin­ter den ursprüng­li­chen Sai­son­zie­len zurück.

Bei der Alt­stadt war in der Par­tie bei den Schnü­deln Mar­co Zietsch nach abge­ses­se­ner Gelb-Rot-Sper­re wie­der dabei.

In der 6. Minu­te hat­ten die Gast­ge­ber nach einer Ecke die erste Mög­lich­keit, ein Kopf­ball von Adam Jabi­ri, der das letz­te Spiel sei­ner Kar­rie­re bestritt, ging aber knapp am Bay­reu­ther Tor vor­bei. Auf der Gegen­sei­te ver­fehl­te zwei Minu­ten spä­ter Chri­stoph Fen­nin­ger mit einem Schuss aus 16 Metern das Gehäu­se eben­falls nur knapp. In der 12. Minu­te prüf­te Edu­ard Heck­mann aus zen­tra­ler Posi­ti­on Schwein­furt-Kee­per Nico Ste­phan. In der 18. Minu­te zeig­te dann Regio­nal­li­ga Bay­ern-Rekord­tor­schüt­ze Adam Jabi­ri noch ein­mal sein gan­zes Kön­nen und schlenz­te von der rech­ten Straf­raum­ecke einen Frei­stoß an der Alt­städ­ter Mau­er vor­bei zur 1:0‑Führung der Schnü­del ins Tor.

Nur vier Minu­ten spä­ter dann der Schwein­fur­ter Dop­pel­schlag: Nach einer Flan­ke von Kri­sti­an Böhn­lein stand Adri­an Istre­fi frei und schob den Ball zum 2:0 für die Unter­fran­ken in den Bay­reu­ther Kasten (22.). Die Alt­stadt war jetzt vor­über­ge­hend aus dem Kon­zept gebracht. Immer­hin hat­te Antho­ny Syh­re in der 30. Minu­te eine Kopf­ball­chan­ce nach einer Ecke, ver­fehl­te aber das Tor der Gast­ge­ber. Eben­so erging es vier Minu­ten spä­ter Chri­stoph Fen­nin­ger bei einem Distanz­schuss. Vor dem SpVgg-Tor ver­fehl­te aber­mals Adam Jabi­ri in der 36. Minu­te nach einer schar­fen Her­ein­ga­be von Taha Aksu den Ball nur knapp. Kurz vor der Pau­se war noch­mal Bay­reuth bei zwei Chan­cen von Chri­stoph Fen­nin­ger am Drücker, die­ser fand jedoch in bei­den Fäl­len sei­nen Mei­ster in Schnü­del-Kee­per Nico Ste­phan (43./44.).

Mit der 2:0‑Führung für Schwein­furt ging es schließ­lich in die Halb­zeit­pau­se. Bay­reuth blieb aber bei Kon­tern wei­ter­hin gefähr­lich.

Die zwei­te Hälf­te eröff­ne­te Kri­sti­an Böhn­lein mit der Chan­ce zum 3:0, er ver­fehl­te das Tor der Alt­städ­ter nur um Haa­res­brei­te (48.). Wenig spä­ter prüf­te Adam Jabi­ri SpVgg-Kee­per Luca Pet­zold. In der 52. Minu­te hat­te dann Mar­co Ste­fandl die erste Bay­reu­ther Mög­lich­keit der zwei­ten Hälf­te, setz­te den Ball aus 18 Metern aber knapp neben das Gehäu­se. Zwei Minu­ten spä­ter schei­ter­te erneut Chri­stoph Fen­nin­ger am Schwein­fur­ter Tor­wart Nico Ste­phan. In der 58. Minu­te zeig­te Luca Pezoldt sein gan­zes Kön­nen, als er zwar einen Ball nur abpral­len las­sen konn­te, aber den Nach­schuss von Adam Jabi­ri mit einer Para­de über das Tor lenk­te.

In der 73. Minu­te gab es nach einem Foul von Luca Trs­lic an Patrick Sche­der Elf­me­ter für die Alt­stadt. Mar­co Zietsch nutz­te die Chan­ce und ließ Nico Ste­phan kei­ne Chan­ce – nur noch 1:2 (74.). Nur drei Minu­ten spä­ter schlu­gen die Schnü­del zurück: Niklas Hen­nin­ger lief allei­ne auf Luca Pet­zold zu, legt den Ball quer und Kevin Fery schob zum 3:1 in den lee­ren Bay­reu­ther Kasten ein (77.)

In der 83. Minu­te traf Adam Jabi­ri aus zehn Metern nur den Außen­pfo­sten des Gäste­to­res. Letzt­lich blieb es beim unter dem Strich ver­dien­ten 3:1‑Sieg der Schwein­fur­ter.

SpVgg-Geschäfts­füh­rer Jörg Schmal­fuß bezeich­ne­te die 1:3‑Niederlage nach der Par­tie als “sehr scha­de zum Sai­son­ab­schluss, vor allem auch für die rund 300 mit­ge­rei­sten Fans. Wir hat­ten im Spiel zahl­rei­che Mög­lich­kei­ten, schei­ter­ten aber zu oft am über­ra­gen­den Schwein­fur­ter Tor­wart Nico Ste­phan. Lei­der waren zwei eige­ne Feh­ler bei den bei­den ersten Schwein­fur­ter Gegen­to­ren ent­schei­dend. Beim 1:0 stand die Mau­er wohl nicht opti­mal und dem 2:0 ging ein Ball­ver­lust im eige­nen Straf­raum vor­aus. Letzt­lich wären die­se bei­den Gegen­to­re ver­meid­bar gewe­sen”, ana­ly­sier­te Jörg Schmal­fuß.