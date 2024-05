Anfang Mai ging es für drei Eber­mann­städ­ter Mann­schaf­ten nach Berg i. d Opf., um ihr Kön­nen unter Beweis zu stel­len. Erst­mals in der Geschich­te der Orts­grup­pe Eber­mann­stadt konn­ten gleich drei Teams hier­an teil­neh­men, mög­lich wur­de dies durch vor­he­ri­ge Erfol­ge beim Kreis­wett­be­werb in Forch­heim (jeweils 1. Platz) und beim Bezirks­wett­be­werb in Lauf a. d. Peg­nitz (2. Platz Stu­fe 1 und je 1. Platz Stu­fe 2 und 3).

Mit gro­ßer Vor­freu­de rei­sten die Teams am Frei­tag nach Berg in der Opfer­pfalz, um erst­mal einen gemüt­li­chen Abend zu ver­brin­gen. Am Sams­tag ging es dann schon früh los mit Schwim­men, Erster Hil­fe, Fremd­ret­tung, Natur-und Gewäs­ser­schutz, Spie­len und natür­lich ganz viel Spaß.

Erschöpft, aber zufrie­den ging es dann in den ent­spann­ten Teil über. Die Orts­grup­pe Berg orga­ni­sier­te nicht nur den gan­zen Wett­be­werb, son­dern stell­te auch ein tol­les Abend­pro­gramm auf die Bei­ne. Die Mann­schaf­ten konn­ten Cock­tails schlür­fen, Film schau­en und die letz­te Ener­gie in der Schwimm­bad­dis­co loswerden.

Am Sonn­tag waren dann alle schon ganz gespannt, wel­che Plat­zie­run­gen es nun gewor­den sind. Die Jüng­sten von Anna, Mia und Dani­el mit Lene, Mar­le­ne, Luna, Fynn, Nils und Ben beleg­ten einen tol­len 8. Platz.

Die Stu­fe 2 von Beni­na und Mari­et­ta mit Ida, Lili­en, Lin­da, Simon, Len­ny und Lorenz kann stolz auf den 10. Platz sein.

Die Erfah­ren­sten von Mona und Emi­lia mit Emma, Mia, Lisa, Fin­ja, Kitan und Juli­an fei­er­ten den 9. Platz. Herz­li­chen Glück­wunsch an unse­re drei Mann­schaf­ten für die tol­le Lei­stung und vor allem die gute Stim­mung, die die Mann­schaf­ten versprühten.

Nun endet ein lan­ges Wett­be­werbs­jahr, und es gilt dan­ke zu sagen an alle, die unter­stützt haben: Kin­der, Eltern, Mimen, Hel­fer, Aus­rich­ter, aber vor allem DAN­KE an unse­re Trai­ner und Trainerinnen!