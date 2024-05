Die knapp 500.000 pri­va­ten Wald­be­sit­zer und Wald­be­sit­ze­rin­nen in Bay­ern erfül­len mit der Pfle­ge des Öko­sy­stems eine wich­ti­ge Auf­ga­be. Die Tree­Plan­ting­Pro­jects (TPP) möch­ten dies mit ihrem Ange­bot unter­stüt­zen, das künf­tig ohne Ver­trag und lang­fri­sti­ge Bin­dung noch fle­xi­bler, gün­sti­ger und kun­den­freund­li­cher ist. Bei einer kosten­lo­sen Infor­ma­ti­ons­ver­an­stal­tung in Hal­lern­dorf stellt TPP-Geschäfts­füh­rer Ste­fan Kling­ner das „Prin­zip TPP“ vor. Als ech­ten Mehr­wert gibt es außer­dem einen infor­ma­ti­ven Vor­trag über die Funk­tio­nen des Wal­des für die Sta­bi­li­sie­rung unse­res Kli­mas und die Mög­lich­kei­ten, ihn zukunfts­fit zu machen.

Seit 2019 hel­fen die gemein­nüt­zi­gen Tree­Plan­ting­Pro­jects aus Die­ten­ho­fen im Land­kreis Ans­bach bei der Auf­for­stung und haben bereits über 200.000 Bäu­me gepflanzt. Über­nom­men wer­den neben der Pflan­zung und der Kom­mu­ni­ka­ti­on mit der För­ste­rin oder dem För­ster und den zustän­di­gen Behör­den unter ande­rem die Vor­be­rei­tung der Flä­che, die Errich­tung des Wild­schutz­zauns und die anschlie­ßen­de Flä­chen­pfle­ge. Bis­lang wur­de dafür ein Sie­ben­jah­res­ver­trag abge­schlos­sen. Die­ser ent­fällt künf­tig kom­plett. Statt­des­sen sind alle Lei­stun­gen ein­zeln buch­bar. „Das hat für die Wald­be­sit­zer und ‑besit­ze­rin­nen eine gan­ze Rei­he an Vor­tei­len“, sagt TPP-Mar­ke­ting­chef Mar­tin Scha­de: „Ab sofort kön­nen sie detail­liert aus­wäh­len, mit wel­chen Arbei­ten sie uns beauf­tra­gen und wel­che sie gege­be­nen­falls selbst erle­di­gen möch­ten.“ Auch noch nach Beginn der Zusam­men­ar­beit ent­schei­den sie ganz fle­xi­bel, ob sie eine anste­hen­de Auf­ga­be – wie bei­spiels­wei­se das Aus­gra­sen – an die Tree­Plan­ting­Pro­jects dele­gie­ren möch­ten. Dadurch wer­den die Tree­Plan­ting­Pro­jects, die seit jeher zum Selbst­ko­sten­preis arbei­ten, noch gün­sti­ger. „Die Flä­chen­be­sit­zer und ‑besit­ze­rin­nen haben mit unse­rem Bau­ka­sten­sy­stem vol­le Kosten­kon­trol­le. Das ist gera­de in Zei­ten stei­gen­der Prei­se enorm wichtig.“

Her­aus­for­de­rung in der Heimat

Außer­dem gibt es unter dem Stich­wort „Wald­er­halt – Her­aus­for­de­rung in der Hei­mat“ vie­le wis­sens­wer­te Infos über das Öko­sy­stem. „Der Wald erfüllt die unter­schied­lich­sten Funk­tio­nen, die auch für den Men­schen wich­tig sind. Er ist Lebens­raum, Was­ser­spei­cher, Was­ser­fil­ter, CO2-Spei­cher, Sau­er­stoff­pro­du­zent, Par­ti­kel­fil­ter, Boden­schüt­zer, Kli­ma­schüt­zer und vie­les mehr“, sagt Mar­tin Scha­de. Der Vor­trag ent­hält Tipps und Anre­gun­gen, wie der Wald für die Erfül­lung sei­ner Auf­ga­ben in Zei­ten des Kli­ma­wan­dels gestärkt wer­den kann. „Die pri­va­ten Wald­be­sit­zer und ‑besit­ze­rin­nen sind für den Erhalt die­ses Öko­sy­stems von zen­tra­ler Bedeu­tung“, hebt Scha­de her­vor. TPP möch­te ihnen dabei auf viel­fäl­ti­ge Wei­se hel­fen. „Auch die­je­ni­gen, die sich nicht für eine Zusam­men­ar­beit mit uns ent­schei­den, neh­men so vom Besuch unse­rer Info­ver­an­stal­tung etwas mit.“

Die Info­ver­an­stal­tung fin­det statt am Frei­tag, 31. Mai, um 20 Uhr, im Gast­haus Ritt­may­er, Trails­dor­fer Stra­ße 4, 91352 Hal­lern­dorf.