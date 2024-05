„Macht Euch bereit! Die Schlacht­rei­hen der Schwe­den stehn‘ schon auf dem Sprun­ge, uns anzu­grei­fen jeden Augenblick!“

Am FREI­TAG, den 24. Mai um 18:00 Uhr ist es wie­der so weit: Forch­heim lädt ein zu einer ein­zig­ar­ti­gen sze­ni­schen Stadt­füh­rung, die Ver­gan­gen­heit und Gegen­wart auf wun­der­ba­re Wei­se verbindet!

Chro­nos, der grie­chi­sche Titan und Mei­ster der Zeit, öff­net erneut das Zeit­rei­se – Tor der Por­ta Vorch­hei­men­sis und lädt alle neu­gie­ri­gen Zeit­rei­sen­den ein, gemein­sam mit ihm durch die Jahr­hun­der­te von Forch­heim zu wan­deln. Die­se außer­ge­wöhn­li­che Tour, insze­niert vom StaTT­Thea­ter Forch­heim – einer Abtei­lung im Hei­mat­ver­ein Forch­heim, ver­spricht eine Mischung aus Geschichts­stun­de und packen­dem Theatererlebnis.

Auf der rund 1,5‑stündigen Tour durch die male­ri­sche Alt­stadt Forch­heims, gespickt mit histo­ri­schen Anek­do­ten und bemer­kens­wer­ten Sehens­wür­dig­kei­ten, begeg­net man einer Viel­zahl fas­zi­nie­ren­der Cha­rak­te­re: Da ist der hun­ger­lei­den­de Schwarz­bäcker, der gestren­ge Schult­heiß, eine gebeu­tel­te Non­ne und das Fräu­lein Schön­fel­der, die einem frisch ent­las­se­nen Forch­hei­mer Offi­zier den Weg weist. Höhe­punkt des Spek­ta­kels ist sicher­lich der von den Forch­hei­mer Bür­gern unge­lieb­te Oberst­leut­nant Schletz, der mit flam­men­den Wor­ten sei­ne Sol­da­ten ermun­tert, die Stadt vor den angrei­fen­den Schwe­den zu verteidigen.

Möch­ten Sie wis­sen, wie die span­nen­den Geschich­ten die­ser Cha­rak­te­re wei­ter­ge­hen? Dann dür­fen Sie die­ses beson­de­re Erleb­nis nicht ver­pas­sen! Der Treff­punkt für die sehens­wer­te Vor­stel­lung des StaTT­Thea­ters ist die Por­ta Vorch­hei­men­sis in der Haupt­stra­ße 56 in Forch­heim. Kar­ten gibt es direkt vor Ort.

Kom­men Sie vor­bei und tau­chen Sie ein in eine Rei­se durch Forch­heims beweg­te Ver­gan­gen­heit – mit Chro­nos als Ihrem per­sön­li­chen Reiseleiter!