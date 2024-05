Seit 2012 ver­wan­delt das „Sum­mer Fee­ling am Uni­strand“ alle zwei Jah­re das Cam­pus-Ron­dell im Her­zen des Uni­ver­si­täts­ge­län­des mit meh­re­ren hun­dert Ton­nen Sand in eine atem­be­rau­ben­de Strand­ku­lis­se. Das dort auf­ge­bau­te Spiel­feld bie­tet dabei die per­fek­te Büh­ne für Tur­nie­re im Beach­soc­cer, Beach­vol­ley­ball und Round­net. Gemein­sam mit dem Maisel’s Wei­sse-Beach­bier­gar­ten sowie dem Loun­ge­be­reich mit Lie­ge­stüh­len und Pal­men sorgt es für eine ein­zig­ar­ti­ge som­mer­li­che Insel mit­ten auf dem schön­sten Cam­pus Deutsch­lands. In die­sem Ambi­en­te wird den rund 30.000 Besu­che­rin­nen und Besu­chern zwölf Tage lang ein rie­si­ges Pro­gramm gebo­ten: ein bun­ter Mix aus Sport, Kul­tur und Life­style in die­sem Jahr unter dem Aspekt der Nachhaltigkeit.

„Das Sum­mer Fee­ling am Uni­strand 2024 steht für mehr als nur sport­li­che Wett­kämp­fe und kul­tu­rel­le High­lights. In einer Zeit, in der die glo­ba­len Her­aus­for­de­run­gen des Kli­ma­wan­dels und Umwelt­schut­zes im Mit­tel­punkt ste­hen, möch­ten wir die Ver­ant­wor­tung über­neh­men, mit die­ser Ver­an­stal­tung einen nach­hal­ti­gen Weg ein­zu­schla­gen“, sagt Lou­is Loe­ser, einer der Haupt­ver­ant­wort­li­chen. „Unser Ziel ist es, durch die Aus­rich­tung des Sum­mer Fee­lings am Uni­strand 2024 zu zei­gen, dass eine umwelt­freund­li­che Aus­rich­tung von Sport­ver­an­stal­tun­gen nicht nur not­wen­dig, son­dern auch mög­lich ist.“

Um die­sem Anspruch gerecht zu wer­den, hat das stu­den­ti­sche Orga­ni­sa­ti­ons­team eine Nach­hal­tig­keits­stra­te­gie mit Maß­nah­men in zehn Hand­lungs­fel­dern ent­wickelt. So wer­den die für das Event benö­tig­ten 800 Ton­nen Sand nach dem Sum­mer Fee­ling an der Uni­ver­si­tät für den Bau neu­er Beach­vol­ley­ball-Anla­gen wei­ter­ver­wen­det. Zudem setzt die Ver­an­stal­tung im Cate­ring ver­stärkt auf Mehr­weg-Geschirr, Müll­tren­nung sowie vege­ta­ri­sche und vega­ne Ange­bo­te. Bereits vor Event­be­ginn fan­den dar­über hin­aus Akti­ons­ta­ge zur Unter­stüt­zung von sechs aus­ge­wähl­ten Sus­tainable Deve­lo­p­ment Goals (SGDs) der UN statt – dar­un­ter der Sum­mer Fee­ling Spen­den­lauf, bei dem 2.000 Euro für ein Auf­for­stungs­pro­jekt in Kenia gesam­melt wurden.

Das Orga­ni­sa­ti­ons­team arbei­tet vor und wäh­rend der zwölf Ver­an­stal­tungs­ta­ge mit dem Sports for Future e.V., der Denk­fa­brik spor­tain­ba­le, dem Klas­se in Sport gem. e.V., der Kin­der­Um­welt­Aka­de­mie und der Stif­tung It’s for Kids als Nach­hal­tig­keits­part­ner zusammen.

Unter­stützt wer­den die 41 Stu­die­ren­den der Medi­en­wis­sen­schaf­ten und Sport­öko­no­mie von loka­len Part­nern: Haupt­spon­sor des Events ist Maisel’s Wei­sse, außer­dem sind unter ande­rem Mark­graf als Top-Part­ner und die Tech­ni­ker Kran­ken­as­se (TK) als Gesund­heits­part­ner beteiligt.

Pro­gramm-High­lights:

Sport-High­lights:

DHM Beach­vol­ley­ball, 17.–18.06.2024 (Deut­sche Hochschulmeisterschaft)

DHM Beach­soc­cer, 20.–21.06.2024 (Deut­sche Hochschulmeisterschaft)

Zusätz­lich uni­ver­si­täts­in­ter­ne Turniere:

UBT Sum­mer Smash (Beach­vol­ley­ball), 14.–15.06.2024

UBT Beach­soc­cer Cup, 19.06.2024

UBT Round­net Cup, 23.06.2024

Kultur-Highlights:

CYBEX Kin­der- und Fami­li­en­tag, 14.06.2024

Inklu­si­ons­tag, 17.06.2024

Knei­pen­quiz powered by Bot­t­les, 18.06.2024

Open-Air-Kino, 20.06.2024

Nach­hal­tig­keits­tag, 22.06.2024

Public Viewings:

Deutsch­land – Schott­land, 14.06.2024 (21 Uhr)

Deutsch­land – Ungarn, 19.06.2024 (18 Uhr)

Deutsch­land – Schweiz, 23.06.2024 (21 Uhr)

Hier geht es zum voll­stän­di­gen Pro­gramm: https://​www​.sum​mer​fee​ling​.uni​-bay​reuth​.de/​d​e​/​i​n​d​e​x​.​h​tml

Span­nen­de Impres­sio­nen bie­tet das After­mo­vie des letz­ten Sum­mer Fee­lings am Uni­strand im Jahr 2018: https://​you​tu​.be/​u​p​b​p​M​v​p​X​tHk

Hel­fen­de Hän­de sind jeder­zeit will­kom­men: Eine Anmel­dung als Vol­un­teer ist über ein Goog­le For­mu­lar möglich.

Das Event kann auch über die sozia­len Medi­en ver­folgt werden:

https://​www​.insta​gram​.com/​s​u​m​m​e​r​f​e​e​l​i​n​g​b​a​y​r​e​u​th/

https://​www​.face​book​.com/​S​u​m​m​e​r​F​e​e​l​i​n​g​UBT

https://​www​.lin​ke​din​.com/​c​o​m​p​a​n​y​/​s​u​m​m​e​r​-​f​e​e​l​i​n​g​-​b​a​y​r​e​u​t​h​/​m​y​c​o​m​p​a​ny/