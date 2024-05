Am Pfingst­mon­tag fin­den in Weis­main und im Klein­zie­gen­fel­der Tal gleich zwei Ver­an­stal­tun­gen für die gan­ze Fami­lie statt:

Ab 9 Uhr heißt es wie­der „auto­frei“. Die rad­TOUR­pur der Stadt Weis­main lockt Alt und Jung auf die Stra­ßen zwi­schen Weis­main und Klein­zie­gen­feld. Das idyl­li­sche Klein­zie­gen­fel­der Tal kann unbe­schwert „erfah­ren“ wer­den und ent­lang der Strecke laden Ver­pfle­gungs­sta­tio­nen und Wirts­häu­ser zur Einkehr.

Im Kasten­hof in Weis­main steigt der­weil von 12–17 Uhr der Main­Um­welt­Tag im Kasten­hof mit Stän­den rund um die The­men Gar­ten, Öko­lo­gie und Regio­na­le Pro­duk­te. Die Umwelt­sta­ti­on Ober­main-Jura hat sich vie­le Part­ner wie die Bio­gärt­ne­rei Becher aus Kem­nath, die Obst­baum­schu­le Schmitt aus Pox­dorf, den Land­schafts­pfle­ge­ver­band, den Natur­park Frän­ki­sche Schweiz, einen Spiel­platz-Bau­be­trieb oder auch Flecht­werk-Gestal­ter nach Weis­main ein­ge­la­den. Der Lan­des­bund für Vogel­schutz zeigt eine gro­ße Gar­ten­vo­gel-Aus­stel­lung. Am Stand des Kreis­ver­ban­des für Gar­ten­bau und Lan­des­pfle­ge wird es eine Gar­ten­be­ra­tung geben und bei der Toma­ten-Fraa kön­nen Toma­ten-Jung­pflan­zen in beson­de­ren Sor­ten erwor­ben wer­den. Die gan­ze Viel­falt des Gar­tens fin­det man in den süßen Ange­bo­ten von Direkt­ver­mark­te­r­in Elvi­ra Hornung.

Die Umwelt­sta­ti­on, die heu­er 25 Jah­re alt wird, zeigt bei Mit­mach-Aktio­nen einen Quer­schnitt aus ihren Ange­bo­ten. Beson­ders die Kin­der dürf­ten sich von den Stän­den zum Flech­ten, Töp­fern, Malen, Dosen-Upcy­cling und Kräu­ter­ver­ko­sten anspre­chen las­sen, und dar­über hin­aus gibt´s eine Stroh­hüpf­burg und einen Rad-Geschick­lich­keits­par­cour. Am Stand der Öko-Modell­re­gi­on gibt´s eine Apfel­saft-Blind­ver­ko­stung. Die Kli­ma­schutz­stel­le des Land­krei­ses war­tet mit einer beson­de­ren Erfah­rung im Schön­born-Saal auf: Dort kann per VR-Bril­len in die Zukunft der Kli­ma­ver­än­de­rung geschaut wer­den. Über den Nach­mit­tag ver­teilt wer­den inter­es­san­te Vor­trä­ge und Füh­run­gen am Schau­bi­e­nen­stand und im Kräu­ter­gar­ten ange­bo­ten. Für den Durst schenkt der Gar­ten­bau­ver­ein Geträn­ke der Püls-Bräu aus. Kaf­fee und selbst gebacke­ne Kuchen kom­men vom Schüt­zen­ver­ein Weis­main, und die ört­li­che Gastro­no­mie über­nimmt die Bewir­tung mit Herz­haf­tem. Die Umwelt­sta­ti­on schürt ihren Back­ofen an und bäckt fri­sche Piz­zen. Nach­mit­tags spielt die Weis­mai­ner Blas­mu­sik auf.

Auch am Markt­platz wird es Live-Musik geben. Dort lädt der neu gegrün­de­te Ver­ein „Weis­main – das sind WIR“ zur Einkehr.

Kurz-Vor­trä­ge im Semi­nar­raum der Umwelt­sta­ti­on am 20. Mai / MainUmweltTag:

13.00 Uhr

Solar­flä­chen­ka­ta­ster im Land­kreis Lichtenfels

Anni­ka Lei­mei­ster, Land­rats­amt Lichtenfels

13.45 Uhr

„Fleisch essen hilft“ – wie Fleisch­kon­sum Sinn ergibt

Ste­fan Jans­sen, Öko-Modell­re­gi­on Ober­main Jura

14.30 Uhr

Ein insek­ten­freund­li­cher Pri­vat-Gar­ten in Neuensee

Prak­ti­sche Bei­spie­le und Ideen für den Arten­schutz vor der Haustür

Swant­je Kallenbach

15.15 Uhr

Gemein­schaft­lich Gärtnern

Jen­ni Thiem, Sola­wi Obermain