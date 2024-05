Sehr geehr­ter Herr Oberbürgermeister,

am 29.11.2023 haben wir auf eine Anfra­ge hin, die Ant­wort bekom­men, dass inzwi­schen eine Küche für die Mit­tags­be­treu­ung in der Luit­pold­schu­le gekauft wur­de. Nach unse­rem Kennt­nis­stand steht die Küche nun­mehr seit Mona­ten ver­packt in der Aula der Luit­pold­schu­le. Die Eltern des Hort­bei­ra­tes haben die Stadt Bay­reuth zu die­sem The­ma ange­schrie­ben. Mir wur­de am 16.04.2024 mit­ge­teilt, dass noch kei­ne Ein­gangs­be­stä­ti­gung oder Ant­wort ein­ge­gan­gen ist.

Zu die­sem Sach­stand habe ich fol­gen­de Fragen:

1. Ist vor der Bestel­lung der Küche geprüft wor­den, ob die Küche auch ein­ge­baut wer­den kann?

2. In Ihrer E‑Mail v. 27.11.2023 teil­ten Sie mit, dass mit Hoch­druck an dem The­ma gear­bei­tet wür­de. Nun­mehr ist ein hal­bes Jahr ver­gan­gen. War­um ist die Küche bis zum heu­ti­gen Tage noch nicht eingebaut?

3. Der­zeit wird die Mit­tags­be­treu­ung der AWO über­gangs­wei­se mit einem „Cate­ring­Ser­vice“ durch eine Gast­wirt­schaft orga­ni­siert. Wel­che Alter­na­ti­ven für eine dau­er­haf­te Mit­tags­be­treu­ung in der Luit­pold­schu­le prüft die Stadt?

4. Was wird mit der Küche gesche­hen, wenn die­se nicht ein­ge­baut wer­den kann?

5. Wie ist der Sach­stand bei dem unge­nutz­ten Raum im Kel­ler­ge­schoss? Hier gibt es unter­schied­li­che Auf­fas­sun­gen, wie die­ser Raum zu Schul­zwecken genutzt wer­den kann. Hat es hier­zu zwi­schen­zeit­lich eine Bespre­chung mit den ein­zu­bin­den­den Stel­len gege­ben? Wenn nein, war­um nicht? Für wann ist eine sol­che Bespre­chung geplant? Wenn Ja, wel­che Ergeb­nis­se hat eine sol­che Bespre­chung erbracht?

6. Wur­de das Schrei­ben des Eltern­bei­rats inzwi­schen beantwortet?

Für die Beant­wor­tung der Fra­gen in der näch­sten Stadt­rats­sit­zung wäre ich Ihnen dankbar.

Mit freund­li­chen Grüßen

Ange­li­que Lautner

Stadt­rä­tin, Stv. Fraktionsvorsitzende

2023-Schrift­ver­kehr – Eltern­bei­rat – Dr. Stet­ten Luipoldschule