Die Stadt-Umland-Bahn (StUB) gewinnt unauf­halt­sam an Unter­stüt­zung aus ver­schie­de­nen Orga­ni­sa­tio­nen, Ver­ei­nen und Unter­neh­men. Immer mehr Akteu­re aus unter­schied­lich­sten Rich­tun­gen beken­nen sich klar zur geplan­ten Ver­län­ge­rung der Nürn­ber­ger Straßenbahn.

Was die­ses Bünd­nis aus inzwi­schen mehr als 50 (Unter-)Organisationen so bemer­kens­wert macht, ist die Viel­falt. Der Wunsch nach der StUB stammt aus den ver­schie­den­sten Berei­chen der Gesell­schaft. Klar über­wiegt für vie­le der Natur- und Kli­ma­schutz, wes­halb weit über die Hälf­te der unter­stüt­zen­den Orga­ni­sa­tio­nen einen star­ken Bezug zu die­sen The­men haben. Doch auch klei­nes Gewer­be und Ein­zel­han­del bis hin zu den ansäs­si­gen Groß­kon­zer­nen und der aka­de­mi­schen For­schung – sie alle sehen in der StUB eine Chan­ce, für Ver­eins­mit­glie­der, Mit­ar­bei­ten­de, Kun­din­nen oder Pati­en­tin­nen die Mobi­li­tät zu ver­bes­sern und gleich­zei­tig einen posi­ti­ven Ein­fluss auf die Umwelt zu nehmen.

„Die brei­te Unter­stüt­zung aus ver­schie­de­nen gesell­schaft­li­chen Berei­chen ist ein kla­res Zei­chen dafür, dass die StUB nicht nur eine Not­wen­dig­keit, son­dern auch ein lang ersehn­tes Pro­jekt ist, das die Lebens­qua­li­tät in unse­rer Regi­on nach­hal­tig ver­bes­sern wird.“, so Rai­ner Hart­mann vom Bünd­nis WIR PRO StUB.