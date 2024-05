Auch in die­sem Jahr ist Eber­mann­stadt Spiel­ort des Frän­ki­schen Thea­ter­som­mers. Mit den Stücken „Über und unter den Wol­ken“, das am 14. Juni 2024 um 19.00 Uhr zugleich sei­ne Pre­miè­re in Eber­mann­stadt fei­ert und „Nathan der Wei­se“ (16.7.) kön­nen 2024 zwei ganz beson­de­re Dar­bie­tun­gen in Eber­mann­stadt besucht werden.

Über und unter den Wol­ken Ein musi­ka­lisch-thea­tra­li­scher Höhen­flug mit den bei­den Künst­le­rin­nen Ral­li Bog­dan (Gei­ge) und Bea­te Roux (Kla­vier) und ihren wun­der­ba­ren Gesang­stim­men (Sopran und Mez­zo­so­pran). Auf höch­stem Niveau ver­zau­bern die bei­den facet­ten­rei­chen Künst­le­rin­nen das Publi­kum mit Musik aus den Wel­ten des Schla­gers, der Ope­ret­te, des Tan­gos und der Gypsy Musik. Ob man von den Wol­ken auf die Nie­de­run­gen der Erde blickt oder von dort zum Him­mel hin­auf träumt – in die­sem musi­ka­lisch-thea­tra­li­schem Pro­gramm gesche­hen sol­che Per­spek­tiv­wech­sel mit gro­ßer Vir­tuo­si­tät, Esprit und Humor.

Auf­füh­rung am Thea­ter­platz am Rat­haus, Franz-Dörr­zapf-Stra­ße 10, Eber­mann­stadt. Kar­ten ab sofort an den Vor­ver­kaufs­stel­len Buch­hand­lung Faust (Haupt­str. 21) und Wal­ten­ber­ger-Hof­mann Drucke­rei u. Schreib­wa­ren (Bahn­hof­str. 9) sowie unter www​.thea​ter​som​mer​.de erhältlich.