In den Pfingst­fe­ri­en lässt Bam­berg Ser­vice die Fahr­bahn­decke der Star­ken­feld­stra­ße zwi­schen Schild­stra­ße und Klo­ster-Lang­heim-Stra­ße stadt­aus­wärts sanie­ren. Der Stra­ßen­ver­kehr wird in der Zeit vom 21. Mai bis 31. Mai auf einer Spur der stadt­ein­wärts füh­ren­den Fahr­bahn geführt. Um ein Abbie­gen von Bus- und Lkw-Ver­kehr aus der Star­ken­feld­stra­ße in die Klo­ster-Lang­heim-Stra­ße zu ermög­li­chen, wird der Links­ab­bie­ger in der Klo­ster-Lang­heim-Stra­ße zusammengeführt.

Der Rad­weg stadt­aus­wärts wird als gemein­sa­mer Geh- und Rad­weg gekenn­zeich­net. Für den Fuß­gän­ger­ver­kehr ver­bei­ben an der Kreu­zung Klo­ster-Lang­heim-Stra­ße drei von vier Übergängen.