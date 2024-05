Die Abbruch­ar­bei­ten für das Bau­pro­jekt der IHK für Ober­fran­ken Bay­reuth haben begon­nen. „Nach dem geziel­ten Rück­bau von innen nach außen star­ten wir nun in die erste greif­ba­re Pha­se unse­rer Bau­maß­nah­me“, so Dr. Micha­el Waas­ner, Prä­si­dent der IHK für Ober­fran­ken Bay­reuth. Die Abbruch­ar­bei­ten sol­len bis Mit­te Juni abge­schlos­sen sein. „Wäh­rend der Bau­ar­bei­ten läuft der Betrieb der IHK für Ober­fran­ken Bay­reuth sowie der IHK-Wei­ter­bil­dung nor­mal wei­ter“, so Dr. Waasner.

Nach dem kom­plet­ten Abbruch bestehen­der Gebäu­de­tei­le des IHK-Bil­dungs­zen­trums an der Fried­rich-von-Schil­ler-Stra­ße soll an glei­cher Stel­le ein moder­ner, mul­ti­funk­tio­nal nutz­ba­rer „IHK-Cam­pus Bay­reuth“ mit einer hoch fle­xi­blen Raum­ge­stal­tung errich­tet wer­den. Die­ser soll auch den Anfor­de­run­gen in Sachen Nach­hal­tig­keit, Ener­gie­ef­fi­zi­enz und Bar­rie­re­frei­heit gerecht wer­den und durch die Mul­ti­funk­tio­na­li­tät deut­lich klei­ner als der jet­zi­ge Gebäu­de­kom­plex ausfallen.

Die Fer­tig­stel­lung des Bau­pro­jekts ist für Ende 2026 vor­ge­se­hen. Es umfasst ein Volu­men von rund 14 Mil­lio­nen Euro und wird durch das Baye­ri­sche Staats­mi­ni­ste­ri­um für Wirt­schaft, Lan­des­ent­wick­lung und Ener­gie mit euro­päi­schen Mit­teln geför­dert. Mit der Wei­ter­ent­wick­lung und Moder­ni­sie­rung ihrer bestehen­den Lehr- und Lern­or­te möch­te die IHK den Anfor­de­run­gen an moder­ne und pra­xis­na­he Bil­dung gerecht werden.