Poli­zei­in­spek­ti­on Bamberg-Stadt

Unfall­ver­ur­sa­cher hin­ter­las­sen Scha­den und flüch­ten anschließend

BAM­BERG. Ein in der Hir­ten­stra­ße abge­stell­ter grau­er Opel/​Meriva wur­de am Mitt­woch­früh zwi­schen 7:00 Uhr und 9:00 Uhr von Unbe­kann­ten ange­fah­ren und am hin­te­ren lin­ken Kot­flü­gel beschä­digt. Der Unfall­ver­ur­sa­cher ent­fern­te sich vom Unfall­ort, ohne sich um den ent­stan­de­nen Sach­scha­den in Höhe von ca. 1.000 Euro zu kümmern.

Im Lau­fe des Don­ners­tags wur­de ein in der Artur-Land­graf-Stra­ße abge­stell­ter sil­ber­ner Astra beschä­digt. Auch hier ent­fern­te sich der Unfall­ver­ur­sa­cher, ohne sich um den Krat­zer und beschä­dig­ten Auto­spie­gel zu küm­mern. Hier wird der ent­stan­de­ne Scha­den auf ca. 1.000 Euro geschätzt.

Täter­hin­wei­se zu den bei­den Unfall­fluch­ten nimmt die Poli­zei Bam­berg-Stadt unter der Tel.-Nr. 0951/9129–210 entgegen.

Büro­schei­ben eines Taxi­un­ter­neh­mens beschädigt

BAM­BERG. Zwi­schen Mitt­woch­nach­mit­tag und Don­ners­tag­früh wur­den drei Büro­schei­ben eines Taxi­un­ter­neh­mens in der Michel-Rau­li­no-Stra­ße von Unbe­kann­ten beschä­digt. Die Büro­schei­ben zei­gen deut­li­che Ris­se. Der ent­stan­de­ne Sach­scha­den wird auf ca. 2.000 Euro geschätzt.

Die Poli­zei Bam­berg-Stadt sucht nach Zeu­gen, die etwas beob­ach­ten konn­ten. Die­se wer­den gebe­ten, sich unter der Tel.-Nr. 0951/9129–210 zu melden.

Erwischt mit Alko­hol und Dro­gen am Steuer

BAM­BERG. Don­ners­tag­abend gegen 21:20 Uhr wur­de am Mar­kus­platz ein 43-Jäh­ri­ger kon­trol­liert, der dort mit sei­nem E‑Scooter unter­wegs war. Ein Atem­al­ko­hol­test ergab bei dem Fahr­zeug­füh­rer 0,58 Promille.

Im Lau­fe der Nacht wur­de dann in der Mit­tel­stra­ße ein 36-Jäh­ri­ger mit 1,14 Pro­mil­le auf sei­nem E‑Scooter erwischt.

Bei­de müs­sen mit einem Fahr­ver­bot rechnen.

Glück hat­te eine 22-Jäh­ri­ge am Mar­ga­re­ten­damm. Sie wur­de von einer Poli­zei­strei­fe dabei beob­ach­tet, wie sie gera­de auf ihr Fahr­rad stei­gen woll­te. Mit 1,54 Pro­mil­le war sie sicht­lich nicht mehr in der Lage ihr Rad zu füh­ren. Die Wei­ter­fahrt wur­de ihr untersagt.

Don­ners­tag­abend kam einer Poli­zei­strei­fe am Schön­leins­platz ein 26-Jäh­ri­ger mit einem schwar­zen Audi ent­ge­gen und woll­te sich einer Ver­kehrs­kon­trol­le ent­zie­hen, indem er mit erhöh­ter Geschwin­dig­keit in die Fried­rich­stra­ße abbog. Ange­hal­ten konn­te der Fah­rer in der Ula­nen­stra­ße wer­den. Beim Aus­stei­gen aus sei­nem Fahr­zeug stieß er die Fah­rer­tür zwei­mal gegen einen dort gepark­ten Audi und ver­ur­sach­te dadurch einen Scha­den in Höhe von 1.000 Euro. Bei der Kon­trol­le wur­de fest­ge­stellt, dass der 26-Jäh­ri­ge kei­nen Füh­rer­schein besitzt. Außer­dem stand er unter Ein­fluss von Betäu­bungs­mit­teln. Es hagelt nun Anzei­gen für den 26-Jäh­ri­gen, wie Fah­ren ohne Fahr­erlaub­nis und Trun­ken­heit im Verkehr.

Eine Stun­de spä­ter wur­de in der Lud­wig­stra­ße ein 22-Jäh­ri­ger unter Dro­gen­ein­fluss am Steu­er erwischt. Ein Dro­gen­test ver­lief posi­tiv auf Amphet­ami­ne. Sei­nen BMW muss­te er ste­hen las­sen. Auch er wird mit einem Fahr­ver­bot rech­nen müssen.

Poli­zei­in­spek­ti­on Bamberg-Land

Dieb­stäh­le

SCHESS­LITZ. Ein blau­es Her­ren Moun­tain­bike der Mar­ke Cube, ließ ein Unbe­kann­ter zwi­schen 8. und 13. Mai mit­ge­hen. Das Fahr­rad stand mit einem Falt­schloss ver­sperrt auf dem Park­platz der Jura­kli­nik in der Orts­stra­ße Oberend.

Wer kann Hin­wei­se auf den Dieb bzw. den Ver­bleib des Rades geben? Mel­dun­gen erbit­tet die Poli­zei­in­spek­ti­on Bam­berg-Land, Tel. 0951/9129–310.

Son­sti­ges

FRENS­DORF. Hef­ti­gen Fun­ken­flug bemerk­te der Bewoh­ner eines Ein­fa­mi­li­en­hau­ses am Don­ners­tag­abend, nach­dem wäh­rend eines Gewit­ters ein Blitz in das Dach ein­schlug. Auf­grund des Stark­re­gens wur­de das Feu­er ein­ge­dämmt, so dass sich kein grö­ße­rer Brand ent­wickeln konn­te. Die Feu­er­weh­ren aus Frens­dorf, Reun­dorf, Vor­ra, Herrns­dorf, Bur­ge­brach und Röbers­dorf rück­ten mit ca. 100 Ein­satz­kräf­ten aus und konn­ten den Brand end­gül­tig löschen. Der ent­stan­de­ne Scha­den wird auf etwa 5.000 Euro geschätzt.

Ver­kehrs­po­li­zei­in­spek­ti­on Bamberg

Zwei Mal das Stopp­schild missachtet

A70 / HALL­STADT, Lkr. Bam­berg. Weil zwei Ver­kehrs­teil­neh­mer am Don­ners­tag­mit­tag beim Auf­fah­ren auf die Auto­bahn ein Stopp­schild miss­ach­tet haben, kam es zu zwei Ver­kehrs­un­fäl­len mit einem Gesamt­scha­den im fünf­stel­li­gen Eurobereich.

Der erste Unfall geschah gegen 11:15 Uhr als ein 22-Jäh­ri­ger an der Anschluss­stel­le Hall­stadt auf die A70 ein­fah­ren woll­te. Das bau­stel­len­be­dingt ange­brach­te Stopp­schild miss­ach­te­te er hier­bei und kol­li­dier­te im Anschluss mit einem auf dem rech­ten Fahr­strei­fen befind­li­chen Lastwagen.

Aus dem glei­chen Grund kam es um 12:45 Uhr an der­sel­ben Stel­le zu einem wei­te­ren Unfall. Hier stieß der ein­fah­ren­de 43-jäh­ri­ge BMW-Fah­rer gegen einen auf der Haupt­fahr­bahn befind­li­che Lastwagen.

In bei­den Fäl­len blieb es beim Blech­scha­den, wel­cher jedoch ins­ge­samt in Höhe von etwa 30.000 Euro liegt. Gegen den 22- und 43-Jäh­ri­gen lei­te­ten die Beam­ten der Ver­kehrs­po­li­zei Bam­berg jeweils ein Buß­geld­ver­fah­ren ein.

Unter Dro­gen­ein­fluss hin­ter dem Steuer

A70 / OBER­HAID, Lkr. Bam­berg. Mit einem Buß­geld, Fahr­ver­bot und Punk­ten in Flens­burg muss ein 40 Jah­re alter Auto­fah­rer rech­nen, nach­dem ihn Schlei­er­fahn­der der Ver­kehrs­po­li­zei Bam­berg am Don­ners­tag­mit­tag anhiel­ten und er unter dem Ein­fluss von Dro­gen stand.

Kurz vor 12:00 Uhr stopp­ten die Beam­ten den Mann mit sei­nem Audi an der Anschluss­stel­le Vier­eth-Trun­stadt. Nach­dem die Strei­fe neben Haschisch auch noch dro­gen­ty­pi­sche Aus­fall­erschei­nun­gen bei dem Ver­kehrs­teil­neh­mer fest­stell­ten, führ­ten die Poli­zi­sten einen Dro­gen­schnell­test durch, wel­cher posi­tiv aus­fiel. Daher war im Anschluss eine Blut­ent­nah­me bei dem 40-Jäh­ri­gen fäl­lig. Wei­ter­hin war die Rei­se des Man­nes been­det und er muss sich nun wegen einer Ord­nungs­wid­rig­keit verantworten.

Poli­zei­in­spek­ti­on Bay­reuth-Stadt und ‑Land

- Fehl­an­zei­ge -

Poli­zei­in­spek­ti­on Ebermannstadt

Unfall­flucht

Eber­mann­stadt. Am Don­ners­tag­nach­mit­tag befuhr eine 52-jäh­ri­ge Frau mit ihrem Golf die Eschlip­per Tal­stra­ße Rich­tung Eber­mann­stadt, als ihr plötz­lich auf ihrer Fahr­bahn­sei­te ein roter Pkw ent­ge­gen­kam. Sie konn­te gera­de noch nach rechts ins Ban­kett aus­wei­chen, nahm hier­bei aller­dings einen Leit­pfo­sten mit. Der ent­ge­gen­kom­men­de Fahr­zeug­füh­rer fuhr ein­fach wei­ter, ohne sich um das Unfall­ge­sche­hen zu küm­mern. Ver­letzt wur­de hier­bei niemand.

Poli­zei­in­spek­ti­on Forchheim

Son­sti­ges

Lkr. Forch­heim. Der Poli­zei Forch­heim wur­de mit­ge­teilt, dass jemand nach dem Kon­sum von Alko­hol mit sei­nem E‑Scooter los­ge­fah­ren ist. Der Fah­rer konn­te an sei­ner Wohn­adres­se ange­trof­fen wer­den. Ein durch­ge­führ­ter Atem­al­ko­hol­test ergab einen Wert von 1,80 Pro­mil­le. Eine ange­ord­ne­te Blut­ent­nah­me wur­de im Kran­ken­haus Forch­heim durch­ge­führt. Gegen den Fah­rer wur­de ein Ermitt­lungs­ver­fah­ren eingeleitet.

Forch­heim. Eine Pkw-Fah­re­rin wur­de am Bahn­hofs­vor­platz einer Ver­kehrs­kon­trol­le unter­zo­gen. Auf­grund von fest­ge­stell­ten Alko­hol­ge­ruchs wur­de ein Atem­al­ko­hol­test durch­ge­führt. Der Test ergab einen Wert von 1,66 Pro­mil­le. Es wur­de eine Blut­ent­nah­me ange­ord­net und im Kran­ken­haus Forch­heim durch­ge­führt. Die Fah­re­rin erwar­tet nun eine Anzei­ge wegen Trun­ken­heit im Verkehr.

Poli­zei­in­spek­ti­on Lichtenfels

Laden­dieb gesucht

LICH­TEN­FELS. Am Don­ners­tag­abend gegen 19:00 Uhr, wur­den in einem Dro­ge­rie­markt in der Main­au diver­se Waren mit einem Wert im vier­stel­li­gen Euro Bereich ent­wen­det. Zeu­gen konn­ten beob­ach­ten, wie die zwei bis­lang unbe­kann­ten Täter das Geschäft ver­lie­ßen und in Rich­tung Cobur­ger Stra­ße lie­fen. Sach­dien­li­che Zeu­gen­hin­wei­se zum Laden­dieb­stahl nimmt die Poli­zei­in­spek­ti­on Lich­ten­fels unter der Tel.-Nr. 09571/95200 entgegen.

In Gegen­ver­kehr gera­ten und Unfall verursacht

LICH­TEN­FELS. Rund 30.000 Euro Sach­scha­den und ein Ver­letz­ter ist die Bilanz eines Ver­kehrs­un­falls, der sich am Don­ners­tag­mor­gen in der Kro­na­cher Stra­ße ereig­ne­te. Ein 74-Jäh­ri­ger befuhr mit sei­nem VW die Kro­na­cher Stra­ße in stadt­aus­wär­ti­ge Rich­tung, als er plötz­lich uner­war­tet nach links über die Links­ab­bie­ge­spur in den Gegen­ver­kehr geriet. In Fol­ge des­sen kam es zum Zusam­men­stoß mit einem 65-jäh­ri­gen LKW-Fah­rer. Bei­de Fahr­zeu­ge wur­den hier­durch mas­siv im Front­be­reich beschä­digt. Der 74-Jäh­ri­ge wur­de leicht ver­letzt und muss­te zur wei­te­ren Behand­lung Ver­let­zun­gen ins Kli­ni­kum gebracht wer­den, sein VW war nicht mehr fahr­be­reit und muss­te abge­schleppt werden.

Seat ange­fah­ren und aus dem Staub gemacht – Zeu­gen gesucht

LICH­TEN­FELS. Am Mitt­woch um 14:30 Uhr stell­te ein Mann sei­nen grau­en SEAT Leon auf einem Park­platz am Bahn­hof Lich­ten­fels ab. Als er gegen 16:55 Uhr zurück­kehr­te, muss­te er fest­stel­len, dass sein Auto an der rech­ten vor­de­ren Stoß­stan­ge beschä­digt war. Der Sach­scha­den beläuft sich auf rund 500 Euro. Zeu­gen, die sach­dien­li­che Hin­wei­se zum Ver­ur­sa­cher geben kön­nen, wer­den gebe­ten, sich mit der Poli­zei Lich­ten­fels in Ver­bin­dung zu setzen.