Sin­gen, lachen, ein­fach Spaß haben. Das ist es, was Kin­der wol­len. Die Freu­de am Sin­gen und das inten­si­ve Erle­ben einer Chor­ge­mein­schaft kön­nen Kin­der im Grund­schul­al­ter im neu­en Kin­der­chor „Stei­ger­wald­spat­zen“ vom Gesang­ver­ein im Stei­ger­wald Bur­ge­brach e.V. erfahren.

Die musi­ka­li­sche För­de­rung unse­rer Kin­der liegt uns sehr am Her­zen. Durch ver­schie­de­ne Chor­pro­jek­te ist im letz­ten Jahr ist der Wunsch ent­stan­den einen gemisch­ten Kin­der­chor zu grün­den. Dazu laden wir nun alle Grund­schul­kin­der und auch alle Jugend­li­chen bis 12 Jah­re aus Bur­ge­brach und Umge­bung ein mit uns zu sin­gen. Unser Ziel ist es, den Kin­dern Spaß und Freu­de am gemein­sa­men Sin­gen zu ver­mit­teln und ihnen die Mög­lich­keit zu bie­ten sich musi­ka­lisch weiterzubilden.

Der Kin­der­chor trifft sich vier­zehn­tä­gig, immer mon­tags von 15.00 – 15.45 Uhr in den Räum­lich­kei­ten des Edith-Stein Hau­ses in Bur­ge­brach. Die Pro­ben wer­den von der Chor­lei­te­rin Jas­min Glück, einer enga­gier­ten, in der Lei­tung von Kin­der­chö­ren erfah­re­ne Musi­ke­rin gelei­tet. In den Schul­fe­ri­en fin­den kei­ne Pro­ben statt.

Wir sind sicher, dass wir beim Sin­gen viel Spaß mit­ein­an­der haben wer­den. Es wäre für uns hilf­reich zu wis­sen, wel­che Kin­der an dem Nach­mit­tag kom­men. Wei­te­re Infor­ma­tio­nen über uns, sowie unse­re Infor­ma­ti­ons­bro­schü­re fin­den Sie auf unse­rer Web­site: www​.stei​ger​wald​spat​zen​.de. Anmel­dung und Detail­fra­gen bit­te per Email bei Jas­min Glück – info@​steigerwaldspatzen.​de.

Auf unser erstes Tref­fen am Mon­tag, dem 03.06.2024, um 15:00 Uhr im Edith Stein Haus in Bur­ge­brach, freut sich Jas­min Glück.

Hin­ter dem Pro­jekt steht geschlos­sen der gesam­te Gesang­ver­ein im Stei­ger­wald Bur­ge­brach e.V. mit allen akti­ven Sän­ger und för­dern­den Mitglieder.