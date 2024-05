Die #Kraut­schau ist eine Mit­mach­ak­ti­on, die das Bewusst­sein für unse­re wil­den Pflan­zen in der Stadt und im Sied­lungs­be­reich stär­ken soll. Dabei wer­den Pflan­zen, die zwi­schen Pfla­ster­fu­gen oder Mau­er­rit­zen wach­sen bestimmt und mit Krei­de mar­kiert. Die Akti­ons­wo­che fin­det deutsch­land­weit statt und wird vom 18.05. – 26.05. durch den BUND Natur­schutz begleitet.

Über­all dort, wo Flä­chen ver­sie­gelt sind, leben Pflan­zen unter Extrem­be­din­gun­gen – und kaum jeman­dem fällt das auf. Die #Kraut­schau soll das ändern. „In den Pfla­ster-Rit­zen der weit­ge­hend ver­sie­gel­ten Stadt- und Sied­lungs­be­rei­che wach­sen jede Men­ge Wild­pflan­zen, die sehr wich­tig für unser städ­ti­sches Öko­sy­stem sind“, erklärt Axel Schau­der von der Kreis­grup­pe Forch­heim des BUND Natur­schutz. Die grü­nen Fugen sind näm­lich nicht nur schön, sie neh­men auch Regen­was­ser auf und bin­den Staub. Jede Pflan­ze trägt zur Arten­viel­falt bei und ihre Blü­ten lie­fern Nek­tar und Pol­len für Insek­ten. Die Pflan­zen­wur­zeln schaf­fen win­zi­ge Mikro­ha­bi­ta­te, in denen Asseln, Wür­mer, Weber­knech­te, Spin­nen, Käfer und Schnecken leben, die wie­der­um als Nah­rung für Vögel und Igel dienen.

Aus die­sem Grund ruft der BN auch in die­sem Jahr wie­der zur #Kraut­schau auf. „Die Akti­ons­wo­che vom 18. – 26. Mai ist eine her­vor­ra­gen­de Mög­lich­keit, unse­re Wild­pflan­zen im urba­nen Raum ken­nen­zu­ler­nen, die Viel­falt wert­zu­schät­zen und die­se außer­ge­wöhn­li­chen Pflan­zen-Lebens­räu­me sicht­bar zu machen“, so Axel Schauder.

So geht‚s

Bei einem Spa­zier­gang wer­den die ent­deck­ten Fugen-Pflan­zen bestimmt und mit Krei­de beschrif­tet. Bei der Erken­nung der Pflan­zen­art kön­nen Bestim­mungs­bü­cher oder die kosten­lo­se Smart­phone-App Obs­I­den­ti­fy hel­fen. „Mit die­sem Stra­ßen­graf­fi­ti wer­den dann auch ande­re Men­schen auf die wil­de Schön­heit am Stra­ßen­rand auf­merk­sam – zumin­dest bis zum näch­sten Regen“, so Schau­der. Und das Beste dar­an: Es macht nicht nur Spaß, man wird bereits nach kur­zer Zeit zum rich­ti­gen Arten­ken­ner! Aber Ach­tung: Sicher­heit geht vor. Der BN bit­tet alle Teilnehmer*innen, kei­ne Pflan­zen an befah­re­nen Stra­ßen zu bestimmen.