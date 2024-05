Bei einer gemein­sa­men Akti­on mit dem Bür­ger­ver­ein Bam­berg-Ost und dem Bür­ger­mei­ster sam­meln Schü­le­rin­nen und Schü­ler jede Men­ge Müll.

„Bam­berg Ost putzt sich raus!“ Unter die­sem Mot­to haben 13 Kin­der der zwei­ten Klas­sen der Rup­p­recht­schu­le gemein­sam mit dem Bür­ger­ver­ein Bam­berg-Ost und Bür­ger­mei­ster Jonas Glü­sen­kamp die Stra­ßen rund um die Schu­le in der Neu­erbstra­ße gesäu­bert. Mit Greif­zan­gen, Hand­schu­hen und Müll­tü­ten aus­ge­stat­tet sam­mel­ten die Kin­der am Pro­jekt­tag der Schu­le flei­ßig Ziga­ret­ten­stum­mel, Ver­packungs­müll oder Kron­kor­ken auf.

Auf Initia­ti­ve des Bür­ger­ver­eins­vor­sit­zen­den Jochen Kell­ner hat die Umwelt­be­auf­trag­te der Rup­p­recht­schu­le, Leh­re­rin Heid­run Wolf, die Akti­on orga­ni­siert. Dazu hat der Bür­ger­ver­ein Greif­zan­gen erwor­ben und zur Ver­fü­gung gestellt. Par­al­lel wur­de mit den Bewoh­ne­rin­nen und Bewoh­ner des Anker­zen­trums eine Müll­sam­mel­ak­ti­on rund um die Ein­rich­tung durchgeführt.

Bereits im ver­gan­ge­nen Jahr hat­ten sich Schü­le­rin­nen und Schü­ler der Umwelt­grup­pe an die Stadt­spit­ze mit einem Brief gewandt, da vie­le Ziga­ret­ten­stum­mel an der Bus­hal­te­stel­le vor der Schu­le her­um­la­gen. Um dem ent­ge­gen zu wir­ken, hat Bam­berg Ser­vice dort einen Müll­ei­mer angebracht.

Umwelt­re­fe­rent Jonas Glü­sen­kamp lob­te die Akti­on: „Ein tol­les Enga­ge­ment, bei dem die Kin­der auch ver­mit­telt bekom­men, dass Müll nicht ein­fach auf der Stra­ße lan­den soll.“ Der Bür­ger­mei­ster weist in dem Zusam­men­hang auf den „World Cle­a­nup Day“ am 20. Sep­tem­ber hin, an dem Bam­berg auch eine gro­ße Müll­sam­mel­ak­ti­on star­tet: „Wir freu­en uns über vie­le Bür­ge­rin­nen und Bür­ger, die sich am Welt­auf­räum­tag in Bam­berg betei­li­gen“. Der Bür­ger­ver­ein Bam­berg-Ost ist eben­falls dabei.