Die Prä­mie­rung der Oster­brun­nen­ak­ti­on in Coburg wur­de am 13.05.2024 auf dem Markt­platz überreicht.

Die Spon­so­ren für die Akti­on Cobur­ger Osterbrunnen:

HSC 2000,VR-Bank Coburg, Radio Eins, Spar­kas­se Coburg-Lich­ten­fels, Wohn­bau, Emo­zio­ne (Mode­ge­schäft), Flas­sa Bank, Optik Busch, Haas Orthopädie.

Die Gewin­ne die vom HSC bereit­ge­stellt werden.

Die ersten drei Plätze:

1.Platz: Mau­ri­ti­us­schu­le Brun­nen an der Morizkirche.

Gewinn: Ein­la­dung zu einem Heim­spiel 2024/2025 inkl. Meet & Greet mit Spie­ler und Foto auf dem Spielfeld

2.Platz: Kin­der und Jugend­zen­trum Wüsten­ahorn Bürglaßbrunnen.

Gewinn: Sport­un­ter­richt mit 2 HSC Profis

3.Platz: Rudolf Stei­ner Schu­le Gur­ken Alex Brunnen.

Gewinn: Trai­nings­be­such bei den Pro­fis des HSC

Wei­te­re Schu­len / Teil­neh­mer an der Akti­on Cobur­ger Oster­brun­nen, waren:

Grund­schu­le am Hei­mat­ring – Ger­ber­brun­nen am Stadtcafé

Gym­na­si­um Alber­ti­num – Brun­nen am Albertinum

Rück­ert Mit­tel­schu­le – Alexandrinenbrunnen

HSC 2000 – Säumarktbrunnen

Aus­zu­bil­den­de der Stadt Coburg – Spenglersbrunnen

Aus­zu­bil­den­de der Stadt Coburg – Brun­nen am grü­nen Baum

Für die Plät­ze 4 – 9 gibt es je ein Gut­schein im Wert von 50,00 Euro für die Eis­die­le Adria in der Hindenburgstraße.

Prei­se Gewinnspiel:

1.Platz: Ein­kaufs­gut­schein von Zen­trum Coburg im Wert 150,00 Euro Bian­ca Piechulla.

2.Platz: Ein Tri­kot des HSC 2000 Sil­ke Schirmer.

3.Platz: 2 Sitz­kar­ten für ein Heim­spiel des HSC 2000 Rudolf Möhring.