Mehr Stadt­rat im Land­tag: Zahl­rei­che Ehren­gä­ste fei­ern zusam­men mit Land­tags­ab­ge­ord­ne­ten Hol­ger Grieß­ham­mer die offi­zi­el­le Ein­wei­hung sei­nes Stimm­kreis­bü­ros in Wei­ßen­stadt. Am Her­zen liegt ihm vor allem der direk­te Aus­tausch mit der Bevöl­ke­rung. Auch die Par­la­men­ta­ri­sche Staats­se­kre­tä­rin beim Bun­des­mi­ni­ster für Arbeit und Sozia­les ist vor Ort.

Im Herbst ver­gan­ge­nen Jah­res hat er den Sprung in den Baye­ri­schen Land­tag geschafft, am Frei­tag eröff­ne­te Land­tags­ab­ge­ord­ne­ter Hol­ger Grieß­ham­mer nun auch offi­zi­ell zusam­men mit einer Viel­zahl an Gästen sein neu­es Stimm­kreis­bü­ro in Wei­ßen­stadt. Als Prak­ti­ker und Per­son aus der Mit­te der Gesell­schaft sieht er dar­in vor allem eine direk­te Anlauf­stel­le für Anlie­gen aus der Bevölkerung.

Grieß­ham­mer gab den Besu­chern zunächst einen Ein­blick in sein erstes hal­bes Jahr als Mit­glied des Land­ta­ges und mach­te deut­lich, dass er über­zeugt sei, „dass wir zum Woh­le der Regi­on zusam­men­ar­bei­ten müs­sen“. Im Wesent­li­chen soll­te immer der Mensch hin­ter dem Poli­ti­ker im Vor­der­grund ste­hen. „Ich bin ein kom­mu­nal­po­li­ti­sches Gewächs. Da arbei­tet man zusam­men für ein gemein­sa­mes Pro­jekt. Ich wer­de mein Bestes dafür geben, dass sich die­se Arbeits­wei­se auch im Land­tag durch­set­zen wird.“ Des­halb möch­te er auch ein Poli­ti­ker zum Anfas­sen sein. Dies sei sein per­sön­li­cher Anspruch. Glei­cher­ma­ßen zeig­te sich Grieß­ham­mer erfreut über die Ent­schei­dung des Stadt­ra­tes, den Ter­min der Stadt­rats­sit­zung fort­an von Mitt­woch auf Don­ners­tag­abend zu ver­le­gen. „Sich für die Hei­mat ein­set­zen gelingt am besten direkt vor Ort. So kann ich ent­schei­den­de Infor­ma­tio­nen schnell an die rich­ti­ge Stel­le tra­gen. Das ist ein ent­schei­den­der Vor­teil für uns alle.“ Er gehe die Auf­ga­be mit der nöti­gen Por­ti­on Demut an und beton­te glei­cher­ma­ßen, dass er mit gro­ßem Ein­satz das Beste für die Regi­on errei­chen möch­te. Dazu zäh­len neben sei­nem Stimm­kreis Wun­sie­del-Kulm­bach, zu dem auch die fünf Bay­reu­ther Gemein­den Bad Ber­neck, Bischofs­grün, Fich­tel­berg, Gefrees und Mehl­mei­sel gehö­ren, auch die bei­den Betreu­ungs­stimm­krei­se Hof und Bay­reuth. Das Büro in Wei­ßen­stadt sei zen­tral erreich­bar aus allen Ecken des Stimm­krei­ses und sol­le daher ein Ort der Begeg­nung sein.

Dem schloss sich der Wun­sied­ler Land­rat Peter Berek an und wünscht sich, dass „hier ein krea­ti­ves Milieu vor­han­den ist und vie­le gute Din­ge für unse­re Regi­on auf den Weg gebracht wer­den. Ich glau­be, die Men­schen wol­len durch­aus, dass man trotz aller sach­li­chen und fach­li­chen Unter­schie­de gut zuein­an­der fin­det. Und das zeich­net die Per­son Hol­ger Grieß­ham­mer aus. Das sehe ich nicht zuletzt momen­tan bei den Haus­halts­be­ra­tun­gen im Kreistag.“

Der Kulm­ba­cher Land­rat Klaus Peter Söll­ner sieht in dem Zuschnitt des Stimm­krei­ses eine gro­ße Her­aus­for­de­rung, beton­te aber glei­cher­ma­ßen: „Wir hat­ten in den letz­ten Mona­ten bereits sehr häu­fig Kon­takt. Sie sind in unse­rem Land­kreis bereits sehr prä­sent. Sie suchen den Kon­takt und set­zen sich für unse­re Belan­ge ein.“

Zu den ent­schei­den­den Pro­jek­ten der Stadt zähl­ten laut dem Kulm­ba­cher Ober­bür­ger­mei­ster Ingo Leh­mann der Uni-Cam­pus, der bar­rie­re­freie Bahn­hof und das Kauf­platz­ge­län­de. Ich bin sehr stolz und dank­bar, dass Du die Inter­es­sen bei­der Land­krei­se in Mün­chen ver­tre­ten wirst und wer­de mich in näch­ster Zeit immer wie­der melden.“

Die bei­den ober­frän­ki­schen Bun­des­tags­ab­ge­ord­ne­ten Jörg Nürn­ber­ger und Andre­as Schwarz unter­stri­chen den Wert der engen Zusam­men­ar­beit. Schwarz beton­te, dass Hol­ger Grieß­ham­mer für nor­ma­len Men­schen­ver­stand ste­he, der nun in den Land­tag ein­ge­zo­gen sei. „Du bist ein boden­stän­di­ger Mensch. Wenn man sich an die­ses Büro wen­det, bekommt man auch eine schnel­le Ant­wort. Das ist nicht üblich.“ Jörg Nürn­ber­ger freut sich dar­über, „dass es wie­der einen Land­tags­ab­ge­ord­ne­ten aus dem Land­kreis Wun­sie­del gibt. Wir als Poli­ti­ker haben eine extre­me Vor­bild­funk­ti­on. So wie wir uns gegen­über den Men­schen ver­hal­ten, schlägt es auf uns selbst zurück, wirkt es aber auch in die Gesell­schaft hinein.“

Dem pflich­te­te auch Grieß­ham­mers Vor­gän­ge­rin bei, die lang­jäh­ri­ge Land­tags­ab­ge­ord­ne­te und ehe­ma­li­ge Vize­prä­si­den­tin des Baye­ri­schen Land­tags, Inge Aures: „Mir kann nie­mand vor­wer­fen, dass ich mich nicht um den Nach­wuchs geküm­mert hät­te. Es geht um unse­re Hei­mat. Und da ist mein Nach­fol­ger mit sei­nen fri­schen Ideen die abso­lut rich­ti­ge Wahl. Wir wol­len bei den Bür­gern sein. Ich bin stolz und glück­lich, dass du, lie­ber Hol­ger, mein Nach­fol­ger gewor­den bist.“

Auch Wei­ßen­stadt wer­de von der neu­en Begeg­nungs­stät­te pro­fi­tie­ren, mach­te Zwei­ter Bür­ger­mei­ster Mat­thi­as Beck deut­lich. „Der heu­ti­ge Tag ist das Ergeb­nis dei­ner poli­ti­schen Arbeit. Ich genie­ße die­sen Dia­log seit vie­len Jah­ren im Stadt­rat. Stell­ver­tre­tend für den gan­zen Stadt­rat freut es mich unheim­lich für Wei­ßen­stadt, dass wir nun ein orts­an­säs­si­ges Stimm­kreis­bü­ro haben.“ Der Vor­sit­zen­de der SPDFrak­ti­on in Wei­ßen­stadt Mar­kus Zitz­mann ken­ne die Räum­lich­kei­ten noch, wie sie frü­her aus­ge­se­hen haben. „Was hier in Win­des­ei­le seit der Land­tags­wahl im Okto­ber gesche­hen ist, zeigt, dass du ein Mann der Tat bist.“ Dem schloss sich auch der Ver­mie­ter und Vor­stand der Raiff­ei­sen­bank Hoch­fran­ken West eG Andre­as Schlick an: „Als ört­lich ver­wur­zel­te Raiff­ei­sen­bank sind wir sehr glück­lich, einen sol­chen Mie­ter gewon­nen zu haben. Wir freu­en uns sehr und hof­fen, dass wir hier noch sehr lan­ge zusam­men­blei­ben.“ Der kur­ze Draht in den Baye­ri­schen Land­tag kön­ne ein Vor­teil sein.

Unter­stützt wird Grieß­ham­mer in sei­nem Bür­ger­bü­ro von sei­nem Büro­lei­ter und Wis­sen­schaft­li­chen Mit­ar­bei­ter Alex­an­der Ste­ger und der Bear­bei­tung inhalt­li­cher Anlie­gen, sei­ner Sekre­tä­rin Miri­am Wun­der bei all­ge­mei­nen Büro­tä­tig­kei­ten, Maria Röder und Video­fil­me­ma­cher Seba­sti­an Greim bei der Pres­se- und Öffentlichkeitsarbeit.

Der evan­ge­li­sche Pfar­rer Mar­kus Wandt­ke erteilt den kirch­li­chen Segen für die Räum­lich­kei­ten und wies dar­auf hin, dass die Poli­tik ein nicht ganz unge­fähr­li­ches Geschäft ist.“ Dies sehe man gera­de in den Medi­en. Ganz so heiß sei das Pfla­ster hier im Fich­tel­ge­bir­ge „Gott sei Dank noch nicht.“ Er wün­sche sich, dass es ein Mit­ein­an­der in Poli­tik und Gesell­schaft gebe, wel­ches zwar von Kon­tro­ver­sen geprägt sei, „aber ohne Hand­greif­lich­kei­ten abläuft“. Wenn jemand das Herz am rich­ti­gen Fleck habe, dann wer­de das funk­tio­nie­ren. „Sie kön­nen mit Far­ben umge­hen, im wahr­sten Sin­ne des Wor­tes! Trans­pa­rent, durch­sich­tig, aber zu sehen sein. Das wün­sche ich ihnen für ihre Arbeit!“

Bei den Fest­lich­kei­ten im Gar­ten des Büros genos­sen die Gäste das beste Früh­lings­wet­ter. Die Par­la­men­ta­ri­sche Staats­se­kre­tä­rin für Arbeit und Sozia­les Anet­te Kram­me sah dar­in den Lohn für Grieß­ham­mers tap­fe­ren Ein­satz in den letz­ten Wochen.

Grieß­ham­mer selbst lud zum Tag der Offe­nen Büro­tür auch Bür­ge­rin­nen und Bür­ger ein, das Abge­ord­ne­ten­bü­ro zu besich­ti­gen. Jeder sei hier will­kom­men, er habe stets ein offe­nes Ohr, beton­te er abschließend.