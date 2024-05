Euro­pa­wahl 2024

Von Diens­tag, 21. Mai, bis Frei­tag, 24. Mai, kön­nen die Bür­ge­rin­nen und Bür­ger Ein­sicht ins Wäh­ler­ver­zeich­nis für die Euro­pa­wahl am 9. Juni im Neu­en Rat­haus, Luit­pold­platz 13, neh­men. Das Ver­zeich­nis liegt im Ein­woh­ner- und Wahl­amt, Zim­mer 306 (3. Stock), aus. Es kann am Diens­tag und Don­ners­tag, jeweils von 7 bis 16 Uhr, am Mitt­woch von 7 bis 18 Uhr und am Frei­tag von 7 bis 12 Uhr ein­ge­se­hen wer­den. Der Zugang ist barrierefrei.

Wahl­be­rech­tig­te kön­nen somit die Rich­tig­keit und Voll­stän­dig­keit der Daten prü­fen. Wer das Wäh­ler­ver­zeich­nis für falsch oder unvoll­stän­dig hält, kann von Diens­tag, 21. Mai, bis Frei­tag, 24. Mai, 12 Uhr, Ein­spruch einlegen.

Die im Wäh­ler­ver­zeich­nis ein­ge­tra­ge­nen Stimm­be­rech­tig­ten erhal­ten bis spä­te­stens Sonn­tag, 19. Mai, eine Wahl­be­nach­rich­ti­gung samt Vor­druck für einen Antrag auf Ertei­lung eines Wahl­scheins. Hat eine Per­son, die glaubt, wahl­be­rech­tigt zu sein, kei­ne Wahl­be­nach­rich­ti­gung erhal­ten, muss sie Ein­spruch gegen das Wäh­ler­ver­zeich­nis ein­le­gen. Sonst läuft sie Gefahr, ihr Wahl­recht ein­zu­bü­ßen. Wer einen Wahl­schein hat, kann bei der Euro­pa­wahl in Bay­reuth in einem belie­bi­gen Wahl­raum oder durch Brief­wahl wählen.

Mit dem Wahl­schein erhält die wahl­be­rech­tig­te Per­son außer­dem einen Stimm­zet­tel, einen wei­ßen Stimm­zet­tel­um­schlag, einen roten Wahl­brief­um­schlag mit der Adres­se, an die der Wahl­brief zu sen­den ist, und ein Merk­blatt. Gehen bean­trag­te Wahl­un­ter­la­gen nicht recht­zei­tig beim Wahl­be­rech­tig­ten ein, hat die betrof­fe­ne Per­son noch bis Sams­tag, 8. Juni, 12 Uhr, die Mög­lich­keit, beim Wahl­amt einen neu­en Wahl­schein zu beantragen.

Wer per Brief­wahl sei­ne Stim­me abge­ben möch­te, muss dafür sor­gen, dass der Wahl­brief mit Stimm­zet­tel und Wahl­schein bis 9. Juni, 18 Uhr, bei der auf dem Wahl­brief ange­ge­be­nen Stel­le eingeht.