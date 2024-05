Seit 30 Jah­ren bie­tet die AWO Forch­heim in den Schul­fe­ri­en zwei­wö­chi­ge Sprach­rei­sen nach Süd­eng­land / Poo­le für 14–17 Jugend­li­che an. Die Rei­se ver­bin­det Sprach­un­ter­richt mit einem attrak­ti­ven Feri­en­pro­gramm. Für zwei Ter­mi­ne in den Som­mer­fe­ri­en (Rei­se­be­ginn 8. August und 19. August) sind noch Rest­plät­ze verfügbar.

Inter­es­sier­te kön­nen sich auf der Home­page der AWO Forch­heim (www​.awo​-forch​heim​.de) über die Sprach­rei­se, die auch ein Wochen­en­de in Lon­don beinhal­tet, infor­mie­ren. (AWO Forchheim)